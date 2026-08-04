New Delhi, National Capital Territory of Delhi|
TUE, AUG 04, 2026
जंतर-मंतर ते ‘जेन-ज़ी’
इहे कहाणियूं जेन ज़ी हलचल जे बारे में ॿुधाइनि थियूं, जिंहिं लॻातारि थींदड़ पेपर लीक जा पोल पधिरा कया ऐं जंहिं सां इम्तिहाननि ऐं मुक़ररियुनि में सचाई, जवाबदारी ऐं अवाम जे भरोसे खे बहाल करण लाइ मुहिम शुरू थी। इहे एहतिजाज नईं दिल्ली जे जंतर-मंतर ऐं सॼे मुल्क में जून ऐं जुलाई जे महिननि में थिया। इहे तॾहिं ख़तमु थिया जॾहिं मर्कज़ी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पंहिंजी इस्तीफ़ा ॾिनी। 36 ॾींहनि ताईं हलंदड़ इहे एहतिजाज बेरोज़गारी ऐं सरकारी इदारनि, वॾे निज़ामु ऐं इख़्तियारीअ ते वधंदड़ गै़र यक़ीनी जे इज़िहार जो मौक़ो बणिजी विया
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7. बर्गर, लंगरु ऐं हिक अहिड़ो एहतिजाजु जंहिं बुखायल रहण सां इन्कार पिए कयो
जन्तर मंतर जी बुख हड़ताल लखें माण्हुनि जो ध्यानु छिकियो। ताजुब जी ॻाल्हि इहा आहे त अवाम जी हमदर्दीअ ऐं हिमायत जी अहिड़ी लहर ॾिसण आई जंहिं जे नतीजे में हज़ारें प्रदर्शनकारियुनि मां को बि बुखायलु न रहे।
6. दिल्ली पुलीस किताबनि खे क़ैदु न करे सघी…
राॼधानी में फ़नाइते अंदाज़ में थींदड़ विरोधी मुज़ाहिरे जे विच में शागिर्दनि पारां शागिर्दु तबिक़े वास्ते शुरू कयल गश्ती लाइब्रेरी निराली काविशुनि मां हिक हुई
5. ‘छोकिरियुनि खे हर हर इम्तिहान केर थो ॾियण ॾिए?’
जेके नारियूं सरकारी इम्तिहान पास करे सरकारी नौकरियुनि जा ख़्वाब ॾिसनि थियूं, उन्हनि खे पहिरीं पीअते समाज जी रंडकुनि खे पार करण जे लाइ ॾाढी जफ़ाकशी करणी पवे थी, ऐं पोइ कसो इम्तिहानी निज़ामु उन्हनि जी जिदोजहद खे ॿीणो वधाए छॾे थो
4. लोकशाही अञा जीअरी आहे
न्याउ ऐं जवाबदारी जे मामले में मुल्क जे कुंड कुड़िछ मां ईंदड़ नौजवाननि जे मुख़्तलिफ़ आवाज़नि जो पड़ाॾो साॻियो आहे ऐं हिकिड़ो कवि लोकशाही जी इन क़ुदरत ते रोशनी विझे थो
3. ‘असीं हिते आहियूं, छो त असां काविड़ियल आहियूं'
सूबे जे क़स्बनि ऐं ॻोठनि मां आयल नौजवाननि क़ौमी राॼधानी में मुज़ाहिरो कंदड़ शागिर्दनि जी पुठिभराई कंदे कोलकाता जी सड़कुनि ते मार्च कयो
2. ‘इहे शागिर्द मूं जहिड़ियुनि माताउनि जे लाइ विरोधु करे रहिया आहिनि’
नीट जे इम्तिहान जी बेदस्तूरियुनि लखें शागिर्दनि ख़ासि करे हाशिए वारनि ऐं हक़नि खां वांझायल तबिक़नि जे शागिर्दनि खे बेज़ारु करे छॾियो आहे। केतिरनि जे लाइ इहो संदनि जियापे ऐं तइलीमी सफ़र जो आख़िरी बाबु हो
1. ‘मां पार्लियमेंट खे यादि कराइण आयो आहियां त असीं ज़िंदह आहियूं’
सॼे मुल्क जे क़स्बनि ऐं ॻोठनि मां हज़ारें नौजवान जंतर-मंतर ते विरोध प्रदर्शन में शामिल थियण ऐं संसद ताईं मार्च जे लाइ दिल्ली पहुता
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