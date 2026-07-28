मूं हुन खे पहिरियों दफ़ो किथे डि॒ठो हो? छा कंहिं किताब जे सुफ़्हे ते? या टीवी जी कंहिं डॉक्यूमेंट्री में? या वरी कंहिं रस्ते ते, जिते हू मुठि भीड़े ॾाढाई सां विढे़ रही हुई? या शायदि का कविता हुई। या को आज़ादीअ जो नारो, जंहिं जे करे मुंहिंजा लिङ कांडारिजी विया।

सचु चवां, त मूंखे यादि नाहे त खेसि आख़िरीं दफ़े कॾहिं ॾिठो हो।

हुन एतिरा रूप ऐं नाला बदिलिया आहिनि त मां हुन जो हिसाबु न रखी सघियुसि। कड॒हिं हूअ डिंडिगुल जी हिक दर्ज़ियाणी थी वेंदी आहे, जेका पंहिंजे कारख़ाने जी ख़ामोशीअ खे टोड़ींदे, टिड़ियल पखिड़यल माण्हुनि खे इतिहाद जी तंद में ॻंढे थी। कड॒हिं हूअ हुबली खां बेंगलुरु ताईं भाड़े जो ट्रैक्टर हलाईंदड़ हारियाणी मज़ूरु हूंदी आहे जेका पंहिंजे हक़ जे लाइ रैली में शामिल थिए थी। कड॒हिं हूअ ड॒खणी केरल जी हिक दिलेर उमिरि रसीदह औरत हूंदी आहे, जेका घर-घर वञी करे हिस्सो वठे थी, जंहिं सां हुन जे आसपासि को बि बुखियो न रहे। हर दफ़े हूअ नईं शिकिलि में अचे थी मगरि हुन जो हौसिलो साॻियो हुजे थो। साॻे ज़िद ऐं आण न मञण जे जज़्बे सां गॾु हूअ वापसि अचे थी।

ॾिसो! मां हुन खे वरी डि॒सी सघां पियो। हाणे हूअ हिक नौजवान छोकिरी जे रूप में आहे, जेका पुलिस जे बैरिकेड लताड़े रही आहे ऐं लहज़ीअ में ई हूअ उन्हनि माण्हुनि जो सहारो बणिजी वेंदी आहे जेके निधणका आहिनि। हूअ उमेद आहे, जेका हार मञण नथी चाहे।

हीअ धरतीअ सदाईं हुन जी ई आहे। आज़ादु