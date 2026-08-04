दफ़्तरनि में कम कंदड़ माण्हू कम खां पोइ आया, बुज़ुर्ग ऐं ॿार पंहिंजे कुटुंब सां गॾु आया; इलाइक़े जा गोलगपे ऐं दही-भल्ले वारा अक्सर प्रदर्शनकारियुनि खे मुफ़्त खाराईंदा हुआ; ऐं शागिर्द पंहिंजे जेब ख़र्चीअ मां ख़रीद कयल बिस्कूट वंडींदा हुआ। ॿियनि शहरनि मां पिणु स्विगी ऐं ज़ोमेटो ज़रिए खाधो आर्डरु कयो वेंदो हो ऐं जंहिं खे ज़रूरत हूंदी हुई इन लाइ छॾे वेंदा हुआ। मेन्यू में नौजवाननि जी पसंदि जूं शयूं वधीक हुयूं– पीज़ा, बिरयानी, चिप्स, कोल्डड्रिंक्स ऐं कुझु पेकेटनि सां गॾु कार्ड बोर्ड मां ठहियल हथ-पखा पिणु रखियल हुआ,-त जेकर जुलाईअ जी घिमियल गर्मीअ खां आराम मिले। खाधो एॾे मिक़दार में अची रहियो हो जो, हिक इंतहाई मसरूफ़ु ॾींहं ते, संभालींदड़नि माण्हुनि खे वधीक खाधो न मोकिलण जी अपील कई; उन्हनि वटि काफ़ी खाधो मौजूदु हो ऐं हुननि न थिए घुरियो त का बि शइ बेकार थिए।

जॾहिं 21 सालनि जो लवकुश प्रजापती हज़ारें साथी शागिर्दनि सां गॾु एहतिजाज में शामिलु थियण आयो, त हू रुॻो 500 रुपया ऐं घरां ठहियल लंच बाक्स खणी आयो हो, खेसि ख़बर न हुई त हुन जो ईंदड़ु वेलो किथां ईंदो या खेसि रिहाइश किथे मिलंदी। हू उतर प्रदेश जे बांदा ज़िले जे अतर्रा शहर मां सफ़रु करे आयो हो।

“पर” हुन चयो, “जन्तर मंतर ते कॾहिं बि परेशानीअ जी ॻाल्हि न हुई, असां सभु पाण खे हिक वॾे ख़ानदान वांगुरु महसूस करे रहिया हुआसीं।”

हुन जी असुलु परेशानी पुलीस जी हिंसा हुई। संदसि खाॿो पेरु, जंहिं ते पलस्तर चढ़ियलु हो, हिक ॻाढ़ी प्लास्टिक जी कुर्सीअ ते रखियलु हो। हुन पारीअ खे ॿुधायो, “मुंहिंजो मुरो भॼी पियो आहे, ऐं उन पलस्तर जे बावजूदि मूंखे पंजनि कलाकनि ताईं हिरासत में रखियो वियो,” ऐं 20 जुलाई ते दिल्ली पुलीस पारां कयल लाठी चार्ज जे नतीजे में पंहिंजी ॻिची, ॿांहं ऐं पेट ते लॻल ज़ख़्म पिणु ॾेखारिया। खेसि राति जो 10 वॻे खां सुबुहु 4 वॻे ताईं, बिना खाधे, पुलीस बस में रखियो वियो।