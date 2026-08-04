जन्तर मंतर जी बुख हड़ताल लखें माण्हुनि जो ध्यानु छिकियो। ताजुब जी ॻाल्हि इहा आहे त अवाम जी हमदर्दीअ ऐं हिमायत जी अहिड़ी लहर ॾिसण आई जंहिं जे नतीजे में हज़ारें प्रदर्शनकारियुनि मां को बि बुखायलु न रहे।
“अड़े, उहो आख़िरी बर्गरु हो, सो बि हू वठी वियो। मूंखे माफ़ कजो, मैडम,” राहुल मूंखे उन वक़्ति ॿुधायो जॾहिं मां जन्तर मंतर वारी एहतिजाज जाइ खां ॿाहिर हुन सां मिलियुसि। हू अञा ताईं पंहिंजी बाईक ते वेठलु हो, जंहिं जे पोयां ज़ोमेटो जो ॻाढ़ो डिलीवरी वारो थेल्हो ॿधलु हो- जेको शाम 6:30 वॻे ज़ाहिरी तौर ख़ाली थी चुको हो। हुन चयो “थेल्हे में हर उन शख़्स लाइ ‘जंहिं खे ज़रूरत हुजे’ बर्गर जा 30 पैकेट हुआ, जेके बेंगलुर मां कंहिं मोकिलिया हुआ।”
बिहार जे दरभंगा ज़िले जो रहण वारो राहुल कुमार यादव, ॾींहं में पढ़ंदो आहे। हुन एहतिजाज में बहिरो वठण लाइ पंहिंजी पढ़ाईअ खां ब्रेक न वठी; उन बदिरां हुन शाम 6 वॻे खां सुबुहु 6 वॻे ताईं डिलीवरी बॉय तौर नाईट शिफ़्ट में कम करण जो विकल्पु चूंडियो। जेके आर्डर हू पहुचाईंदो हो, उन्हनि में उहे खाधा पिणु शामिलु हुआ जिनि जी अदाइगी ॿियनि शहरनि जे माण्हुनि कई हुई। गुमनाम दान कंदड़नि पारां मोकलियल उहे पार्सल कंहिं ख़ासि माण्हूअ लाइ न, बल्कि जन्तर मंतर ते मौजूद हर उन शख़्स लाइ हुआ जेको बुखायलु हुजे।
जन्तर मंतरु ते शागिर्दनि जे एहतिजाज दौरानि, लाठी चार्ज ऐं वॾे तइदाद में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि जे विचु में, हर ॾिस मां खाधो पहुचंदो रहियो। बर्गर, सैंडविच, पारले-जी बिस्कूट जा पुड़ा ऐं ॿियनि शयुनि जा पार्सल मुख़्तलिफ़ आनलाइन ऐपुनि जे 'सर्विस डिलीवरी पार्टनर्स' (जंहिं खे गिग वर्कर चयो थो वञे) पारां पहुचाया पिए विया। तंहिं खां सवाइ दिल्लीअ जे आम घरनि मां खाधो रधिजी पिए आयो, ऐं सभ खां अहमु, वेझे गुरुद्वारे जे लंगर (स्वयंसेवकनि पारां मुफ़्त खाधो रधे परिछणु) मां बि खाधो पिए मिलियो, जेको ॾहाकनि खां अवाम लाइ खुलियलु आहे।