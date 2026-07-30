ॾमरियल अंदाज़ में अंशु कुमारी चवे थी, “इम्तिहान जे लाइ तयारी करण जी जवाबदारी असांजी आहे। पास थियण जी जवाबदारी असांजी आहे। तव्हांते रुॻो एतिरी ई मयार आहे त इम्तिहान ख़ातिरीअ सां थी वञनि।”
24 सालनि जी अंशु कुमारी खे इहो भलीअ भिति मइलूमु आहे त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो प्रेशर छा हूंदो आहे। स्कूल में कंप्यूटर पाढ़ण सां गॾोगॾु हूअ ओपन यूनिवर्सिटी खां बी. एड. बि करे रही आहे। संदसि मक़्सदु सरकारी स्कूल में मास्तरियाणी थियणु आहे। इन सां गॾोगॾु हूअ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) जी बि तयारी करे रही आहे।
2013-14 में अंशु सरकारी सरकारी नौकरी जी उमेद रखंदे बैंक भर्ती जो इम्तिहानु डि॒नो। जड॒हिं सभेई कोशिशूं नाकामु थी वेयूं त हुन पाढ़ण शुरू कयो। बि॒ए पासे संदसि रातियूं मास्तर मुक़ररी जे सरकारी इम्तिहाननि जे लाइ पढ़ाई में गुज़रंदियूं हुयूं।