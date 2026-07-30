कॉम्पिटिटिव एग्ज़ास जे ज़रिए सरकारी नौकरी हासुलु करणु ई संध्या ऐं संदसि परिवार जे लाइ ग़रीबीअ मां आजो थियण जो हिकिड़ो रस्तो आहे। मुंहिंजे परिवार जूं सभेई उमेदूं मूं में ई आहिनि। “मुंहिंजे परीवार जो ख़्वाबु आहे त मां पंहिंजी पढ़ाई पूरी कयां ऐं मूंखे का सरकारी नौकरी मिली वञे। मुंहिंजो मक़्सदु फ़क़ति सरकारी नौकिरी वठणु आहे,” 23 सालनि जी संध्या चवे थी। चार भावरनि भेनरुनि में हूअ अकेली आहे जेका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम पास करे सरकारी नौकरी पाइण जी डि॒स में कशाला कढे रही आहे।

संध्या उत्तर प्रदेश जे इटावा ज़िले जे तुलसीपुर ॻोठ जे हारियुनि जे हिकिड़े नंढड़े परिवार सां तालुक़ु रखे थी। परिवार वटि तक़रीबनि ब॒ बीघनि (लॻभॻि 1.2 एकड़) खां बि घटि ज़मीन आहे जंहिं ते उहे कणिक ऐं सारियुनि जी पोख कंदा आहिनि। इन उपति सां ई संदनि घर हले थो। ग़रीबी ऐं घर हलाइण जे लाइ नंढड़े भाउ घटि उमरि में ई कमु करणु शुरू कयो ऐं संध्या पंहिंजी पढ़ाई जारी रखी। हुते सभिनी वॾियुनि भेनरुनि जी शादी थी वेई।

ॿ साल पहिरीं संध्या जो परीवारु हरियाणा जे फ़रीदाबाद में हिक मसिवाड़ जे घर में शिफ़्ट थी वियो। अॼु संध्या हिकु प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी जे ॿारनि खे पाढ़े थी। हुते भाउ दवाउनि जी डिलीवरी करण जो कमु कंदो आहे। ॿेई मिली महीने जा अटिकल 22 हज़ार रुपया कमाईंदा आहिनि, जंहिंजो चोथों हिसो घर जी मसिवाड़ में ख़र्चु थी वेंदो आहे।

संध्या ॿुधाए थी त प्राइवेट नौकरी करणु संदसि मक़्सदु नाहे। इहो कमु हूअ फ़क़ति पाण ते भाड़ण ऐं ख़र्च पखे जे लाइ करे थी। इन सां गॾोगॾु हूअ सांदहि सरकारी नौकरी जा इम्तिहान ॾींदी पेई अचे।