आसपासि थींदड़ मेड़ाके जे विच धीरम पारी खे ॿुधायो, “बाड़मेर जहिड़े [ॻोठाणे इलाइक़े में वधणि वीझण सां माण्हू मुश्किलु हालातनि में गुज़ारणु सिखी वेंदो आहे। हुते जा माण्हू ॾुकार जे विच में, घणी विछोटी ऐं वसीलनि जी खोट हूंदे बि गुज़ारो करे वठनि था पर जवाननि खे बदि इंतिज़ामीअ में रहण जी ज़रूरत नाहे। हू अगि॒ते चवे थो, असीं इन करे आया आहियूं जंहिं सां इक़्तिदार जे माण्हुनि खे यादि डि॒यारे सघऊं त असांजे आईंदह लाइ बि बि॒यनि क़ौमी मसइलनि वांगे संजीदगी ऐं ख़बरदारी जो रवैयो हुअणु घुरिजे।”

दिल्ली में हुन सां गॾु बाड़मेर जो ई हिकु दोस्तु प्रेम प्रकाश बि अची वियो, जेको दिल्ली जे मशहूरु इस्पतालि एम्स में मेडीकल ग्रैजूएट जे नाते इंटर्नशिप करे रहियो आहे

अटिकल 25 वरिह्य जो प्रेम प्रकाश चवे थो, “अक्सरि माण्हू पुछनि था त मेडिकल जो शागिर्दु प्रदर्शन में छो शामिलु थी रहियो आहे। मुंहिंजो सिधो जवाबु आहे, मां सॼी ज़िंदगी इलाज कंदुसि, पर मां हिकु नागरिकु पिणु आहियां। जवाननि ते असरपिज़ीरु मसइला इस्पताल जे दर ते अची ख़तमु नथा थियनि। जेकड॒हिं अॼु असां चुप रहिजी वियासीं त असांखे अहिड़ा इदारा वरिसे में मिलंदा, जेके हर कंहिं खे फ़ेल कंदा, एतिरे क़दुरु त उन्हनि माण्हुनि खे बि जिनि जी सेवा जे लाइ असांखे तयारु कयो वेंदो आहे।”

स्कूली तइलीमी निज़ाम जे बि॒ए सिरे ते अनूप कुमार जहिड़ो जवानु आहे।उत्तर प्रदेश जे गोंडा ज़िले जो अनूप 15 सालनि जो आहे पर ॿीं क्लास में पढे़ थो। संदसि माउ-पीउ डि॒हाड़ी मज़ूर आहिनि ऐं तंगहालीअ जे करे उहे ॾाढी देर सां स्कूलु मोकिले सघिया। परीवार जो हथि वंडाइण जे लाइ अनूप बि नंढे हूंदे खां वठी मज़ूरी करण लॻी वियो हो।

हुन हिकु रिपोर्टर खे चयो, “भले ई मां ॿीं क्लास जो हुजां, पर एतिरी दुनिया डि॒सी चुको आहियां त सही-ग़लत जो वहिंवार समुझां थो। मां हिते इनकरे आयो आहियां, छाकाणि मां हिकु ॾींहुं डॉक्टर थियण चाहियां थो ऐं जड॒हिं मां 12 में पहुचां ऐं मेडिकल जे दाख़िली इम्तिहान जी तयारी करियां, त मूंखे इहो ओनो न रहे त जफ़ाकशी खां पोइ बि पेपर लीक मुंहिंजो आईंदह तइ थींदो।”