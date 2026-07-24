छोटू यादव चवे थो, “माण्हू सम्झनि था त असां हिते फ़क़ति कंहिं इम्तिहान या नौकरी जे लाइ [मार्चु करणु] आया आहियूं। लेकिनि असां इनकरे आया आहियूं, छाकाणि हर साल इहो भरोसो करण ॾुखियो थी रहियो आहे त असांजे आईंदह जी कंहिं खे परवाहु आहे।”
अटिकल 27 वरिह्य जे छोटू बिहारे जे सिवान खां दिल्ली ताईं रेलगाॾीअ जे आमु गाॾे (जनरल कम्पार्टमेंटु) जी भीड़ि भीड़ां में ॿ ॾींहनि जो सफ़रु करे पहुतो। हुन जे मुताबिक़ि, “असांजे ॻोठनि में नौजवान या त लड॒पलाण जे लाइ बेवसि आहिनि या त उन्हनि मौक़नि जो ओसीड़ो कढनि था, जेके कड॒हिं नथा मिलनि।”
“चलो संसद!” जो सॾु कॉकरोच जनता पार्टी जो हो। इन जो मक़्सदु हो त भारत जे नौजवाननि जे मसइलनि खे सिधो संसद ताईं पहुचाइणु, जिते 20 जुलाई 2026 खां मानसून जो सेशनु शुरू थियो।
हाणे इहो विरोध महज़ि सीजेपी ताईं महिदूदु नाहे रहियो। इहो मुल्क जे केतिरनि ई शहरनि में हिकु वॾे आंदोलन जी शिकिलि में पखिड़िजी चुको आहे।
सांदहि पेपर लीक जे कारणि शुरू थियल हीअ तहरीक हाणे इन मामले ताईं महिदूदु न रही आहे, बल्कि बेरोज़गारी, सरकारी मुक़ररियुनि में देरी ऐं विरोध कंदड़नि जे मुताबिक़ि वडे॒ इदारनि, निज़ाम ऐं हुकूमत ते थींदड़ ग़ैर यक़ीनी वास्ते मुहिम बणिजी वेई आहे।
तहरीक घटिंदड़ मौक़नि, ॻोठनि मां वधंदड़ लड॒पलाण ऐं हिन अहिसास ते निरासाई ज़ाहिर करण जो मौक़ो बणिजी वेई आहे त जवाननि, ख़ासिकरे ॻोठाणे भारत जे जवाननि खे संदनि आईंदह जे फ़ैसलनि खां ॿाहिरि रखियो पियो वञे।
राजस्थान में पाली जे सरकारी मेडिकल कॉलेज जे आख़िरीं साल जो शागिर्दु धीरम (25) चवे थो, “मां दहिली इनकरे आयुसि, छाकाणि मां न चाहींदो होसि त मूं जहिड़ा ॻोठाणा जवान आईंदह लाइ वेसाहु छड॒नि।” हू पंहिंजे 24 वरिह्य जे दोस्तु आशु राम सां गॾु आयो आहे जेको मानविकी में पढ़ाई करे रहियो आहे। बे॒ई 15 कलाकनि जो रातोको सफ़रु करे 19 जुलाई जो मंझंदि में दिल्ली पहुता।