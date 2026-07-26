उत्तर 24 परगना ज़िले जे दत्तापुकुर जे वेझे हिकु ॻोठ जो श्यामल मन्नो चवे थो, “छा तव्हांखे ख़बर आहे त असां पंहिंजा मुंहं मास्क सां छो लिकायूं पिया? उन्हनि जे पोयां असीं पंहिंजा सूर लिकाए रहिया आहियूं। असीं हिते आहियूं, छो त असां काविड़ियल आहियूं।
दिल्ली में आंदोलन जी शुरूआति कॉकरोच जनता पार्टी जे सॾु ते थी हुई, जंहिं जी सजे॒ देश में पखेड़ु थी रही आहे। कोलकाता जे इन मुज़ाहिरे में आमु पोस्टरनि ऐं मीम्स सां गॾु झझे तइदाद में नौजवाननि आयरनमैन, सुपरमैन ऐं बुराईअ जो ख़ात्मो कंदड़ फ़िल्मी किरदारनि जा मास्क पहिरियल हुआ।
हिन 24 जुलाई जो लोकनि जो मुज़ाहिरो पोणे टे लगे॒ सियालदह टेशन खां शुरू थियो ऐं इन जी पुॼाणी एस्प्लेनेड ते थी। मक़ामी अख़बारुनि आहिरि इन में हज़ारें माण्हू शामिल हुआ। संझां महिल छह लगे॒ विरोधु कंदड़नि ऐं कोलकाता पुलीस जे विच में मामूली झेड़ो थियो, जंहिं जो अंतु पुलीस पारां पाणीअ जे बौछाड़ सां थियो।