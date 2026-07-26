प्रदर्शन में शामिलु थींदड़ केतिरियुनि ई ज़ालुनि मां हिकु सबीना ख़ातून हुई। हू 100 किलोमीटर खां वधीक जो सफ़रु करे हिते पहुती हुई। अटिकल 24 वरिह्यनि जी सबीना ॿुधायो, “मां पंहिंजी अदी जे लाइ हिते आई आहियां। हूअ असांजे परीवार जी पहिरीं उमेद हुई। जड॒हिं नीट जो इम्तिहादु रदि थियो, तड॒हिं हूअ अंदरां बिल्कुलु टुटी वेई।”

हूअ अॻिते चवे थी, “हुन ॿीहरु इम्तिहानु डि॒नो, पर हेलिको सुठियूं मार्कूं न आयूं। मूंखे समुझ में ई न अची रहियो हो त अगि॒ते छा थींदो। मां हुन जी तर्फ़ां आई आहियां, छाकाणि हू नाचाकु लॻी पेई आहे मगरि इन जो वास्तो महज़ि हुन जे न, पर मुंहिंजे आईंदह सां बि आहे।”

हिन रिपोर्टर ॻोठाणे इलाइक़नि मां आयल केतिरनि ई नौजवाननि सां ॻाल्हि कई। पियाली ॻोठ जे सौरव दास ऐं संदसि दोस्तनि जे हथनि में मीम्स वारा केतिरा ई पोस्टर हुआ। हू चवे थो, “असां जे ॻोठ में मीम्स तमामु पसंदि पवनि था। कावड़ या मुहिबत जे इज़हार जो इहो सभ खां सवलो तरीक़ो हूंदो आहे। इन करे असां मीम्स वारा एतिरा वधीक पोस्टर आंदा आहिनि।”