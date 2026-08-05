विरोधु कंदड़नि ते थींदड़ हिंसा खे डि॒सी हबीब-उन-निसा जा त छह ई छिॼी विया। लेकिनि उन्हनि जे हौसिले हुन खे प्रेरितु बि कयो। मरहूमि सना शेख़ जी माउ पारी खे ॿुधायो त “मां हिकु रिवाजी माउ आहियां ऐं मुंहिंजियूं छोकिरियूं ई मूं लाइ जीअण जो जियापो आहिनि। मूं घरधियाणी थी करे ज़िंदगी गुज़ारी आहे, लेकिनि इक़्तिदारु वारनि त मुंहिंजी दुनिया ई उजाड़े छॾी। मुंहिंजी धीअ इन्हनि जी रिथाउनि ऐं फ़ैसिलनि जे करे गुज़ारे वेई। तव्हांजो कमु असांखे सलामतु रखण आहे, असांजियूं ज़िंदगियूं तबाहु करण नाहे।”

सना जे 3 मई 2026 ते इम्तिहानु पास करणु खां पोइ, केंद्र सरकार ऐलानु कयो त पेपर लीक थी वियो आहे, ऐं शागिर्दनि खे ॿीहर इम्तिहानु ॾियणो पंवदो। हिन सना खे अंदरां टोड़े छॾियो। महीननि जी मुश्किलु तयारी हुन खे जिस्मानी ऐं मानसिकु तौर ते थकाए छडि॒यो हो। नीट मुल्क जे सभ खां मुश्किलु इम्तिहानन मां हिकु आहे, जंहिं में 20 लख खां वधीक शागिर्द मेडिकल कॉलेजनि जी 1.30 लख खां बि घटि सीटुनि जे लाइ मुक़ाबलो कंदा आहिनि। सालनि जे पोरिहिए बैदि सना खे लॻो त हाणे खेसि जफ़ाकशी खां राहत मिलंदी। लेकिनि हाणे हुन खे वरी कशाला कढणा हुआ।

अफ़सोस जी ग़ालिह आहे त, ॿीहर इम्तिहानु लिखण जो बारु आपघात जो क़ौलु लिखण खां वधीक ॻौरो हो। 21 जून जो, ॿीहर थींदड़ इम्तिहान खां हिकु ॾींहुं अॻु पंहिंजे कमरे में पाण खे फासी ॾियण खां पहिरीं रुॻो एतिरो ई लिखियाईं – “मूंखे माफ़ु कंदा।”

सना उन्हनि 20 खां वधीक शागिर्दनि में शामिलु आहे जिनि इन्हीअ करे आपघातु कयो हो।

जंतर-मंतर ते मौजूदु सना जो पीउ जाफ़र पंहिंजी वेधनि ॿुधाईंदे चवे थो, “उन ॾींहुं सुबुहु महिल हुन मुंहिंजी कॉल जो जवाबु न डि॒नो। जेकड॒हिं मुंहिंजी हुन सां ॻाल्हि थी वञे हा त शायदि हूअ अॼु ज़िंदह हुजे हा।”

ॾुखोयल माउ हबीब-उन-निसा चवे थी, “मां हिते ॿुधाइण आई आहियां त मुंहिंजे जीअ खे केतिरियूं ई तकलीफ़ूं आहिनि।” हूअ अञा बि पंहिंजी धीअ जे विछोड़े ते सबुरु धारे न पेई सघे। “असां भले पंज सालनि बैदि गुज़ारे वञूं या ॿुढापे ताईं ज़िंदगी गुज़ारियूं, असांजे जीअ खे इहो सूर लॻो ई पियो हूंदो। मूंखे रात जो सवली निंड बि नथी अचे। अधु रात जो मुंहिंजा हथ पेर कंबण लॻंदा आहिनि।”

वरी बि हूअ पंहिंजियुनि 15 ऐं 11 साल जी धीअरुनि खे घर में अकेलो छॾे दिल्ली पहुती आहे। “उन्हनि बाबति सोचींदी रहंदी आहियां ऐं परेशान थींदी आहियां। मां हिते इनकरे आई आहियां जीअं इक़्तिदार वारनि खे चई सघां त तव्हीं ग़लति करे रहिया आहियो। छा ताक़त तव्हां खे अंधो करे छॾियो आहे? शागिर्द मूं जहिड़ियुनि माताउनि जे लाइ एहितिजाजु करे रहिया आहिनि। इन्हनि जूं दिलियूं कोमल आहिनि। जिनि शागिर्दनि मुंहिंजा सूर सलिया उन्हनि खे मार पवंदो डि॒सी मूंखे ॾाढो ॾुख थियो। जेकॾहिं तव्हां असां जो दर्दु समुझी नथा सघो त पोइ तव्हां जे इक़्तिदार खे छा माना रहिजी थी वञे? महिरबानी करे ॿारनि ते ॾाढाई न कयो। उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो।”