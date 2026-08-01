विशालु राजस्थान जे हिक नंढिड़े ॻोठ सां वास्तो रखे थो। संदसि पीउ हारी आहे ऐं माउ घरधियाणी। उन्हनि खे मालूमु नाहे त संदनि पुटु शागिर्द तहरीक में जुड़ियल आहे। विशाल चयो, “जेकड॒हिं उन्हनि खे पतो लॻी वियो, त शायदि उहे मूंखे दिल्ली में रहण ई न ॾींदा।”

इन जे बावजूदि, जॾहिं विशाल विरोध वारे हंधि ते वापसि आयो त पहिरियाईं पहिरियाईं हुन लाइब्रेरीअ खे ॿीहर क़ाइमु कयो। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया सां लाॻापियल किताब वरी हथि कया विया ऐं लाइब्रेरी वरी शुरू थी वेई। ईंदड़ कुझु ॾींहनि जे दौरान, हुन जे रजिस्टर में 1500 दाख़िलाऊं दर्जु थी वेयूं।

20 जुलाई जो कॉकरोच जनता पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ऐं एआईएसएफ़ जहिड़ियुनि शागिर्दी तंज़ीमुनि संसद ताईं शांतीअ सां मार्चु करण जो सॾु ॾिनो।

इन खां अॻु सांदहि 25 ॾींहनि ताईं लद्दाख़ जे पर्यावरणु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ऐं शागिर्द कार्यकर्ता नेहा बोरा, मनीष कुमार ऐं आमीन अमितोज जंतर-मंत ते उन्हीअ मुतालिबे जे करे बुख हड़ताल ते वेठा हुआ। उन्हनि इम्तिहाननि ऐं सरकारी मुक़ररियुनि में जवाबदारी ऐं सचाई जी ख़ातिरीअ जो मुतालबो कयो।