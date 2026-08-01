हिक महीने जे अंदरि पुलीस इन लाइब्रेरी खे टे दफ़ा बंदि करण जी कोशिश कई, पर हर दफ़े लाइब्रेरी बहालु थी वेंदी हुई।
20 जून 2026 जो कॉकरोच जनता पार्टी – हिक मीम पेज जे तौर ते शुरू थियण खां पोइ शागिर्दनि जी तहरीक में बदिलजी वेई, जंहिं दिल्ली जे जंतर-मंतर धरणो मारे विहण जो सॾु ॾिनो। संदनि मुतालिबो हो त पेपर लीक ऐं इम्तिहाननि सां लाॻापियल अढंगायुनि मां ज़ाहिर थींदड़ रिश्वतख़ोरी (भ्रष्टाचार) जी जवाबदारी वठंदे तइलीम खाते जो मर्कज़ी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा डि॒ए। इन धरणे जे दौरानि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआइएसएफ़) हुते लाइब्रेरी शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो। इन जे पोयां संदनि इरादो पधिरो हो।
एआईएसएफ़ जे नेश्नल प्रेसीडेंटु विराज देवांग चयो, “ईंदड़ कुझु ॾींहनि लाइ जंतर-मंतर ई विरोधु कंदड़नि जो आखेरो हो। सॼो ॾींहं नारा था हणिजनि, तकरीरूं ॿुधजनि थियूं, लेकिनि इन खां पोइ बि घणी वांदिकाई रहे थी।अहिड़े समे में किताबनि जो साथु बहितरीन हूंदो आहे। असांजो ख़्यालु हो त विरोधी ऐं शागिर्द अदब पढ़नि ऐं पंहिंजी समाजी ऐं सियासी सुजाॻी खे अञा वधाइनि।”
स्टूडेंट एक्टिविस्ट पाण सां गॾु लकड़ी जी हिक मेज़ खणी आया हुआ, जंहिं ते ॻाढ़ो कपड़ो पथिरियलु हो। उन ते लिखियल हो – ‘प्रधान मस्ट फेल’। नेम सां लाइब्रेरी जी संभाल कंदड़ 20 सालनि जे स्टूडेंट एक्टिविस्ट मोहत चयो, “पहिरिएं ॾींहुं असां वटि छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह ऐं बाबासाहेब अंबेडकर सां वास्तेदारु किताब हुआ। इंक़िलाबी साहित खां सवाइ तहरीक बिना वीचारधारा वारे कंहिं अॻिवानु जहिड़ी आहे। साहित ई प्रदर्शनकारियुनि खे विरोध ऐं बग़ावत जी वाट ॾेखारे थो।”