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People's Archive of Rural India
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LAXMAN CHANDRA KAR
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PRAKASH CHANDA
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SUBHAJIT KARMAKAR
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SAMBHU BHAKAT
Bankura
SOMNATH MISHRA
Bankura
SURAJIT MISHRA
Bankura
SEEMA
Banswara
ANIL KUMAR GAUTAM
Barabanki
ABDUL HAMID
Baramulla
GULAM MOHAMMED
Baramulla
LAKHIHANSDA
Bardhaman
CHOBI HEMBRO
Bardhaman
BUDIN TUDU
Bardhaman
PARTHA SAHA
Bardhaman
Parvathi
Barmer
Parveen
Barmer
Arathi
Barmer
SUBRAT DEKA
Barpeta
DEEPIKA
Barwani
SHANTIRAM GANPAT
Barwani
PANDU KUNIYAR
Bastar
SUKRI BAI
Bastar
KESURAM MARKAN
Bastar
HEENA
Bastar
Maddo
Bastar
Manoj Kumar Jaiswal
Bhagalpur
Ravi Kumar
Bhagalpur
Kiran
Bhiwani
Vicky Sharma
Bhiwani
Sukhantala
Bhiwani
Mukesh
Bhiwani
Govind Duhan
Bhiwani
Manisha Dohan
Bhiwani
Mamtosh Devi
Bhiwani
Ranbir Singh
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Chattar Singh
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Anju Ahlawat
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Nitu Rajput
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Raghuveer Singh
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Siddharth Rajput
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Paayal Rajput
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Manjeet
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Sumitra
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Sanju
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Dwarki
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Savitri
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Ram Niwas Jangra
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Munni Nagar
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Laalchand
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Aryan
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Dharampal
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Nishant Singh
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Dheeraj Singh
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Bhawna Singh
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Ashish Kumar
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Hitesh
Bhiwani
Kamla
Bhiwani
Dilip Singh
Bhiwani
Pratibha Markam
Bilaspur
SONAMONI MURMU
Birbhum
BHOGIRATH URANG
Birbhum
MAMONI TUDU
Birbhum
PHULESHWARI MANDOL
Birbhum
MINOTI LOHAR
Birbhum
BIPOD TARAN DAS BAUL
Birbhum
TITLI LOHAR
Birbhum
GAURANGO MAHAPRABHU
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Sheikh Shamim
Birbhum
Rabi Mahato
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Hariram Das
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Robi Das
Birbhum
Samir Pathak
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Tuban Das
Birbhum
Joygopal Ray
Birbhum
Keshto Ray
Birbhum
Umaprasad Ghosh
Birbhum
Shipra Ghosh
Birbhum
Sohom Soren
Birbhum
KHUSHBU KUMARI PRAJAPATI
Bokaro
Nalini Kumbhar
Boudh
Laba Kumbhar and Kusha Kumbhar
Boudh
Nabina Naik
Boudh
Rahim Pathan
Budgam
BISWAN KHAN
Budgam
RATHOR SINGH INGLE
Buldhana
KALPANA INGLE
Buldhana