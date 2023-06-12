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Faces of district names starting with
  • Jampovva Basavraj is a Handloom weaver from Guledgudda (Town), Badami, Bagalkot, Karnataka
    Jampovva Basavraj
    Bagalkot
  • Savithri Noorandappa Dadi is a Handloom weaver from Guledgudda (Town), Badami, Bagalkot, Karnataka
    Savithri Noorandappa Dadi
    Bagalkot
  • Sujatha Naga is a Teacher in a private school from Guledgudda (Town), Badami, Bagalkot, Karnataka
    Sujatha Naga
    Bagalkot
  • Basavaraj Irappa Harthi is a Handloom weaver from Guledgudda (Town), Badami, Bagalkot, Karnataka
    Basavaraj Irappa Harthi
    Bagalkot
  • Pooja Praveenkumar Harthi is a Handloom weaver from Guledgudda (Town), Badami, Bagalkot, Karnataka
    Pooja Praveenkumar Harthi
    Bagalkot
  • MAMTA THAPA is a Farmer and commerce college student from Kausani, Almora, Bageshwar, Uttarakhand
    MAMTA THAPA
    Bageshwar
  • ASTHA THAPA is a Student from Kausani, Almora, Bageshwar, Uttarakhand
    ASTHA THAPA
    Bageshwar
  • AMISHA KUMAR is a Student from Matela, Bageshwar, Bageshwar, Uttarakhand
    AMISHA KUMAR
    Bageshwar
  • MOHINI DEVI is a Farmer from Matela, Bageshwar, Bageshwar, Uttarakhand
    MOHINI DEVI
    Bageshwar
  • RAM SINGH is a Farmer from Billori, Bageshwar, Bageshwar, Uttarakhand
    RAM SINGH
    Bageshwar
  • KUNTI DEVI is a Farmer from Kafadkhan, Bageshwar, Bageshwar, Uttarakhand
    KUNTI DEVI
    Bageshwar
  • BHAGWATI DEVI is a Homemaker from Rawaikhal, Bageshwar, Bageshwar, Uttarakhand
    BHAGWATI DEVI
    Bageshwar
  • MOHNI DEVI is a Farmer from Golna, Kapkote, Bageshwar, Uttarakhand
    MOHNI DEVI
    Bageshwar
  • SHUDRA SAHU is a Marginal farmer from Biripali, Bangomunda, Balangir, Odisha
    SHUDRA SAHU
    Balangir
  • Javed Ahmed Palal is a Shepherd from Quil Muqam, Bandipore, Bandipore, Jammu and Kashmir
    Javed Ahmed Palal
    Bandipore
  • Enayathulla Ansari is a Carpenter from Thanisandra, Bangalore East, Bangalore, Karnataka
    Enayathulla Ansari
    Bangalore
  • Thippegowda is a Milkman from Gadenahalli, Bangalore North, Bangalore, Karnataka
    Thippegowda
    Bangalore
  • Narasamma is a Farm labourer from Kuduragere, Bangalore North, Bangalore, Karnataka
    Narasamma
    Bangalore
  • Thriveni R. is a Tailor and security guard at a residential complex from Tharabanahalli, Bangalore North, Bangalore, Karnataka
    Thriveni R.
    Bangalore
  • Priyanka P. is a Farmer (cultivates pomegranate and tomato) from Gadenahalli, Bangalore North, Bangalore, Karnataka
    Priyanka P.
    Bangalore
  • Mohan Gowda is a Farmer (cultivates pomegranate and ragi) from Gadenahalli, Bangalore North, Bangalore, Karnataka
    Mohan Gowda
    Bangalore
  • Rajanna Gowda is a Farmer (cultivates pomegranate and tomato) from Gadenahalli, Bangalore North, Bangalore, Karnataka
    Rajanna Gowda
    Bangalore
  • Pramod Kumar is a Hostel cook from Bettiah (Town), Bettiah, West Champaran, Bihar
    Pramod Kumar
    Bangalore
  • Chitranjan is a Makes tea at a stall from Rudrapur, Rudrapur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand
    Chitranjan
    Bangalore
  • Lakshamanan is a Fruit seller from Malavantangal, Gingee, Viluppuram, Tamil Nadu
    Lakshamanan
    Bangalore
  • Arun Debnath is a Eatery owner from Bamanpukur (town), Nabadwip, Nadia, West Bengal
    Arun Debnath
    Bangalore
  • Parimala is a Fruit seller from Malavantangal, Gingee, Viluppuram, Tamil Nadu
    Parimala
    Bangalore
  • Ramesh Dandhapani is a Vegetable vendor from Vellanur, Villivakkam, Thiruvallur, Tamil Nadu
    Ramesh Dandhapani
    Bangalore
  • Govind Raj is a Bangle vendor from Vaniyambadi, Thirupathur, Vellore, Tamil Nadu
    Govind Raj
    Bangalore
  • Dhruva is a Coconut vendor from Edayampatti, Jolarpet, Vellore, Tamil Nadu
    Dhruva
    Bangalore
  • Swarna Dey is a Security guard at a mall from Agartala, West Tripura, Tripura
    Swarna Dey
    Bangalore
  • Rani Vellamma is a Flower seller from Neelasandra, Bangalore South, Bangalore, Karnataka
    Rani Vellamma
    Bangalore
  • Manoj Bhatra is a Security supervisor in a residential complex from Biriguda, Paparahandi, Nabarangapur, Odisha
    Manoj Bhatra
    Bangalore
  • Rahul Deka is a Security guard in a residential complex from Madhapur, Titabor, Jorhat, Assam
    Rahul Deka
    Bangalore
  • Manjula Ravi is a Housekeeper in an apartment complex from Bande Bommasandra, Bangalore East, Bangalore, Karnataka
    Manjula Ravi
    Bangalore
  • Siddamma Chandrappa is a Housekeeper in an apartment complex from Kannur, Anekal, Bangalore, Karnataka
    Siddamma Chandrappa
    Bangalore
  • Ratnamma is a Housekeeper in an apartment complex from Chikkagubbi, Anekal, Bangalore, Karnataka
    Ratnamma
    Bangalore
  • Muniamma is a Housekeeper in an apartment complex from Bande Bommasandra, Bangalore East, Bangalore, Karnataka
    Muniamma
    Bangalore
  • Sandhya Venkatesh is a Housekeeping supervisor in an apartment complex from Bande Bommasandra, Bangalore East, Bangalore, Karnataka
    Sandhya Venkatesh
    Bangalore
  • Shoba is a Housekeeper in an apartment complex from Doddagubbi, Anekal, Bangalore, Karnataka
    Shoba
    Bangalore
  • Nagalakshmi is a Cleaner at an electronic store from Rajendra Nagar (Ward 147), Bangalore South, Bangalore Urban, Karnataka
    Nagalakshmi
    Bangalore Urban
  • MRITYUNJOY MANDAL is a Labourer from Ratanpur, Onda, Bankura, West Bengal
    MRITYUNJOY MANDAL
    Bankura
  • SUBHAS GHOSH is a Farmer from Raotora, Onda, Bankura, West Bengal
    SUBHAS GHOSH
    Bankura
  • GANGADHAR MANDAL is a Labourer from Susunia, Onda, Bankura, West Bengal
    GANGADHAR MANDAL
    Bankura
  • LAXMAN CHANDRA KAR is a Labourer from Bikrampur, Simlapal, Bankura, West Bengal
    LAXMAN CHANDRA KAR
    Bankura
  • HARIKRISH MAHATO is a Farmer from Bikrampur, Simlapal, Bankura, West Bengal
    HARIKRISH MAHATO
    Bankura
  • BIDYUT MAHATO is a Shopkeeper from Pimol, Simlapal, Bankura, West Bengal
    BIDYUT MAHATO
    Bankura
  • NAMITA SATPATI is a Homemaker from Bikrampur, Simlapal, Bankura, West Bengal
    NAMITA SATPATI
    Bankura
  • MAYA MISHRA is a Homemaker from Bikrampur, Simlapal, Bankura, West Bengal
    MAYA MISHRA
    Bankura
  • PRANAB KUMAR MISHRA is a Farmer from Bikrampur, Simlapal, Bankura, West Bengal
    PRANAB KUMAR MISHRA
    Bankura
  • NIKHIL SATPATI is a Farmer from Bikrampur, Simlapal, Bankura, West Bengal
    NIKHIL SATPATI
    Bankura
  • MALATI MAAL is a Labourer from Bhadul, Bankura II, Bankura, West Bengal
    MALATI MAAL
    Bankura
  • BABLU BAULI is a Rickshaw-puller from Bhadul, Bankura II, Bankura, West Bengal
    BABLU BAULI
    Bankura
  • BABLU DUTTA is a Vegetable seller from Rajogram, Bankura II, Bankura, West Bengal
    BABLU DUTTA
    Bankura
  • SANDHYA BHAGAT is a Homemaker from Salbani, Bankura II, Bankura, West Bengal
    SANDHYA BHAGAT
    Bankura
  • SIBU GARAI is a Lottery seller from Ray Band, Bankura II, Bankura, West Bengal
    SIBU GARAI
    Bankura
  • HASSAN IUNUS is a Labourer from Gopinathpur, Bankura II, Bankura, West Bengal
    HASSAN IUNUS
    Bankura
  • PRAKASH CHANDA is a Student from Kenjakura, Bankura I, Bankura, West Bengal
    PRAKASH CHANDA
    Bankura
  • SUBHAJIT KARMAKAR is a Student from Kenjakura, Bankura I, Bankura, West Bengal
    SUBHAJIT KARMAKAR
    Bankura
  • SAMBHU BHAKAT is a Student from Gopinathpur, Bankura II, Bankura, West Bengal
    SAMBHU BHAKAT
    Bankura
  • SOMNATH MISHRA is a Student from Bikrampur, Simlapal, Bankura, West Bengal
    SOMNATH MISHRA
    Bankura
  • SURAJIT MISHRA is a Student from Pukhuria, Simlapal, Bankura, West Bengal
    SURAJIT MISHRA
    Bankura
  • SEEMA is a Student from Dhodhiya, Banswara, Banswara, Rajasthan
    SEEMA
    Banswara
  • ANIL KUMAR GAUTAM is a Palledari (carrying and lifting of goods) from Gramanipur, Barabanki, Uttar Pradesh
    ANIL KUMAR GAUTAM
    Barabanki
  • ABDUL HAMID is a Works in the tourism sector from Sultanpur, Baramulla, Jammu and Kashmir
    ABDUL HAMID
    Baramulla
  • GULAM MOHAMMED is a Tour guide in Gulmarg from Tangmarg, Tangmarg, Baramulla, Jammu and Kashmir
    GULAM MOHAMMED
    Baramulla
  • LAKHIHANSDA is a Labourer from Jorkadanga, Bardhaman, West Bengal
    LAKHIHANSDA
    Bardhaman
  • CHOBI HEMBRO is a Labourer from Jorkadanga, Aushgram, Bardhaman, West Bengal
    CHOBI HEMBRO
    Bardhaman
  • BUDIN TUDU is a Labourer from Jorkadanga, Bardhaman, West Bengal
    BUDIN TUDU
    Bardhaman
  • PARTHA SAHA is a Labourer from Ausgram, Ausgram, Bardhaman, West Bengal
    PARTHA SAHA
    Bardhaman
  • Parvathi is a Artisan (makes dolls and idols using plaster of paris) from Pachpadra, Balotra, Barmer, Rajasthan
    Parvathi
    Barmer
  • Parveen is a person from Pachpadra, Balotra, Barmer, Rajasthan
    Parveen
    Barmer
  • Arathi is a Paints sculptures from Pachpadra, Balotra, Barmer, Rajasthan
    Arathi
    Barmer
  • SUBRAT DEKA is a Artisan in a bell metal industry from Amrikhowa, Barpeta, Barpeta, Assam
    SUBRAT DEKA
    Barpeta
  • DEEPIKA is a Student from Kanpuri, Niwari, Barwani, Madhya Pradesh
    DEEPIKA
    Barwani
  • SHANTIRAM GANPAT is a Farmer from Purushkheda, Niwari, Barwani, Madhya Pradesh
    SHANTIRAM GANPAT
    Barwani
  • PANDU KUNIYAR is a Firewood seller; marginal farmer from Kandoli, Bhagmunda Panera, Bastanar, Bastar, Chhattisgarh
    PANDU KUNIYAR
    Bastar
  • SUKRI BAI is a Local vendor from Tiratha, Jagdalpur, Bastar, Chhattisgarh
    SUKRI BAI
    Bastar
  • KESURAM MARKAN is a Farmer from Jarebendri, Kondagaon, Bastar, Chhattisgarh
    KESURAM MARKAN
    Bastar
  • HEENA is a person from Jarebendri, Kondagaon, Bastar, Chhattisgarh
    HEENA
    Bastar
  • Maddo is a Farmer (cultivates paddy) from Badekilepal, Bastanar, Bastar, Chhattisgarh
    Maddo
    Bastar
  • Manoj Kumar Jaiswal is a Vegetable vendor from Naugachhia (town), Naugachhia, Bhagalpur, Bihar
    Manoj Kumar Jaiswal
    Bhagalpur
  • Ravi Kumar is a Grocery store owner from Naugachhia (town), Naugachhia, Bhagalpur, Bihar
    Ravi Kumar
    Bhagalpur
  • Kiran is a Student from Jamalpur, Bawani Khera, Bhiwani, Haryana
    Kiran
    Bhiwani
  • Vicky Sharma is a Food stall owner from Jamalpur, Bawani Khera, Bhiwani, Haryana
    Vicky Sharma
    Bhiwani
  • Sukhantala is a Agricultural labourer from Jamalpur, Bawani Khera, Bhiwani, Haryana
    Sukhantala
    Bhiwani
  • Mukesh is a Agricultural Labourer from Jamalpur, Bawani Khera, Bhiwani, Haryana
    Mukesh
    Bhiwani
  • Govind Duhan is a Student from Sagban, Tosham, Bhiwani, Haryana
    Govind Duhan
    Bhiwani
  • Manisha Dohan is a Student from Sagban, Tosham, Bhiwani, Haryana
    Manisha Dohan
    Bhiwani
  • Mamtosh Devi is a Farmer and homemaker from Sagban, Tosham, Bhiwani, Haryana
    Mamtosh Devi
    Bhiwani
  • Ranbir Singh is a Retired army personnel (Corps of Electronics and Mechanical Engineers); now works as a farmer from Sagban, Tosham, Bhiwani, Haryana
    Ranbir Singh
    Bhiwani
  • Chattar Singh is a Retired army personnel (Jaat Regiment) from Sagban, Tosham, Bhiwani, Haryana
    Chattar Singh
    Bhiwani
  • Anju Ahlawat is a College student in the Bachelor of Arts stream from Hetampura, Kairu, Bhiwani, Haryana
    Anju Ahlawat
    Bhiwani
  • Nitu Rajput is a Schoolteacher from Hetampura, Kairu, Bhiwani, Haryana
    Nitu Rajput
    Bhiwani
  • Raghuveer Singh is a Retired army personnel from Hetampura, Kairu, Bhiwani, Haryana
    Raghuveer Singh
    Bhiwani
  • Siddharth Rajput is a Accountant; preparing for armed forces’ entrance exam from Hetampura, Kairu, Bhiwani, Haryana
    Siddharth Rajput
    Bhiwani
  • Paayal Rajput is a Student from Hetampura, Kairu, Bhiwani, Haryana
    Paayal Rajput
    Bhiwani
  • Manjeet is a Student from Sham Kalyan, Badhra, Bhiwani, Haryana
    Manjeet
    Bhiwani
  • Sumitra is a Homemaker from Sham Kalyan, Badhra, Bhiwani, Haryana
    Sumitra
    Bhiwani
  • Sanju is a Student from Singhani, Loharu, Bhiwani, Haryana
    Sanju
    Bhiwani
  • Dwarki is a Livestock keeper and homemaker from Singhani, Loharu, Bhiwani, Haryana
    Dwarki
    Bhiwani
  • Savitri is a Farmer and homemaker from Singhani, Loharu, Bhiwani, Haryana
    Savitri
    Bhiwani
  • Ram Niwas Jangra is a Lawyer from Singhani, Loharu, Bhiwani, Haryana
    Ram Niwas Jangra
    Bhiwani
  • Munni Nagar is a Daily wage labourer from Morka, Siwani, Bhiwani, Haryana
    Munni Nagar
    Bhiwani
  • Laalchand is a Retired army captain from Garwa, Siwani, Bhiwani, Haryana
    Laalchand
    Bhiwani
  • Aryan is a Student from Garwa, Siwani, Bhiwani, Haryana
    Aryan
    Bhiwani
  • Dharampal is a Retired inspector from Sham Kalyan, Badhra, Bhiwani, Haryana
    Dharampal
    Bhiwani
  • Ravi Nagar is a Daily wage labourer from Morka, Siwani, Bhiwani, Haryana
    Ravi Nagar
    Bhiwani
  • Shanti Kajal is a Homemaker from Devsar, Bhiwani, Bhiwani , Haryana
    Shanti Kajal
    Bhiwani
  • Nishant Singh is a Student from Devsar, Bhiwani, Bhiwani , Haryana
    Nishant Singh
    Bhiwani
  • Ramesh Kajal is a Transport supervisor from Devsar, Bhiwani, Bhiwani , Haryana
    Ramesh Kajal
    Bhiwani
  • Dheeraj Singh is a Student from Devsar, Bhiwani, Bhiwani , Haryana
    Dheeraj Singh
    Bhiwani
  • Bhawna Singh is a Student from Devsar, Bhiwani, Bhiwani , Haryana
    Bhawna Singh
    Bhiwani
  • Ashish Kumar is a Student (Class 10) from Nunsar, Behal, Bhiwani , Haryana
    Ashish Kumar
    Bhiwani
  • Hitesh is a Student from Nunsar, Behal, Bhiwani , Haryana
    Hitesh
    Bhiwani
  • Kamla is a Farmer from Nunsar, Behal, Bhiwani , Haryana
    Kamla
    Bhiwani
  • Dilip Singh is a Retired <em>lambardar</em> (local land revenue collector) from Nunsar, Behal, Bhiwani , Haryana
    Dilip Singh
    Bhiwani
  • Pratibha Markam is a Student from Khajuri, Takhatpur, Bilaspur, Chhattisgarh
    Pratibha Markam
    Bilaspur
  • SONAMONI MURMU is a Preschool teacher; community organiser from Garia, Jhalda, Birbhum, West Bengal
    SONAMONI MURMU
    Birbhum
  • BHOGIRATH URANG is a Farmer from Kashipur, Ilambazar, Birbhum, West Bengal
    BHOGIRATH URANG
    Birbhum
  • MAMONI TUDU is a Student from Birbhum, Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    MAMONI TUDU
    Birbhum
  • PHULESHWARI MANDOL is a Itinerant from Santiniketan, Bolpur-Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    PHULESHWARI MANDOL
    Birbhum
  • MINOTI LOHAR is a Homemaker from Goalpara, Bolpur-Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    MINOTI LOHAR
    Birbhum
  • BIPOD TARAN DAS BAUL is a Baul singer from Srichandrapur, Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    BIPOD TARAN DAS BAUL
    Birbhum
  • TITLI LOHAR is a Student from Goalpara, Bolpur Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    TITLI LOHAR
    Birbhum
  • GAURANGO MAHAPRABHU is a Daily wage labourer from Goalpara, Bolpur Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    GAURANGO MAHAPRABHU
    Birbhum
  • Sheikh Shamim is a Makes and sells artifical jewellery from Surul (town), Bolpur Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    Sheikh Shamim
    Birbhum
  • Rabi Mahato is a E-rickshaw driver and tourist guide during the day; <em>paani puri</em> seller in the evening from Surul (town), Bolpur Sriniketan, Birbhum, West Bengal
    Rabi Mahato
    Birbhum
  • Hariram Das is a Daily wage construction labourer from Chak Dubrajpur, Dubrajpur, Birbhum, West Bengal
    Hariram Das
    Birbhum
  • Robi Das is a Grocery shop owner from Chak Dubrajpur, Dubrajpur, Birbhum, West Bengal
    Robi Das
    Birbhum
  • Samir Pathak is a Retired postman from Chak Dubrajpur, Dubrajpur, Birbhum, West Bengal
    Samir Pathak
    Birbhum
  • Tuban Das is a Works at a grocery shop from Chak Dubrajpur, Dubrajpur, Birbhum, West Bengal
    Tuban Das
    Birbhum
  • Joygopal Ray is a Tea and <em>paan</em> shop owner from Suri (town), Suri-I, Birbhum, West Bengal
    Joygopal Ray
    Birbhum
  • Keshto Ray is a Rickshaw puller from Suri (town), Suri-I, Birbhum, West Bengal
    Keshto Ray
    Birbhum
  • Umaprasad Ghosh is a Pharmacist from Suri (town), Suri-I, Birbhum, West Bengal
    Umaprasad Ghosh
    Birbhum
  • Shipra Ghosh is a Homemaker from Suri (town), Suri-I, Birbhum, West Bengal
    Shipra Ghosh
    Birbhum
  • Sohom Soren is a Student (Class 2) from Suri (town), Suri-I, Birbhum, West Bengal
    Sohom Soren
    Birbhum
  • KHUSHBU KUMARI PRAJAPATI is a Student from Chappi, Peterwar, Bokaro, Jharkhand
    KHUSHBU KUMARI PRAJAPATI
    Bokaro
  • Nalini Kumbhar is a Homemaker from Palasa, Boudh, Boudh, Odisha
    Nalini Kumbhar
    Boudh
  • Laba Kumbhar and Kusha Kumbhar is a Students at the local <em>anganwadi</em> from Palasa, Boudh, Boudh, Odisha
    Laba Kumbhar and Kusha Kumbhar
    Boudh
  • Nabina Naik is a Vegetable and fish seller from Purunapani, Harbhanga, Boudh, Odisha
    Nabina Naik
    Boudh
  • Rahim Pathan is a Herder from Yusmarg, Chadoora, Budgam, Jammu and Kashmir
    Rahim Pathan
    Budgam
  • BISWAN KHAN is a Shepherd from Yusmarg, Chadoora, Budgam, Jammu and Kashmir
    BISWAN KHAN
    Budgam
  • RATHOR SINGH INGLE is a Small farmer from Divthana, Khamgaon, Buldhana, Maharashtra
    RATHOR SINGH INGLE
    Buldhana
  • KALPANA INGLE is a Small farmer from Divthana, Khamgaon, Buldhana, Maharashtra
    KALPANA INGLE
    Buldhana