साल 1954 में बनी स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति में उत्तर बिहार की कई नदियों के किनारे तटबंध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. सबसे पहले कोसी नदी पर, फिर अन्य नदियों पर कुल 3,732 किलोमीटर लंबाई में तटबंध बनाए गए. लेकिन इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में कोई ख़ास कमी नहीं आई. साल 1997 में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश मिश्रा ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था कि 1954 में बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 69.3 लाख हेक्टेयर हो गया है. दिनेश मिश्रा बिहार में जल क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ हैं और बाढ़ नियंत्रण पर चार दशक से काम कर रहे हैं.

अनिल प्रकाश, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में मछुआरा समुदाय के लिए नदियों को टैक्स-मुक्त कराने के उद्देश्य से गंगा मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहते हैं, “आंकड़ों से साफ़ है कि तटबंध बाढ़ रोकने में नाकाम रहे हैं.”

हाल के वर्षों में प्रकाश ने मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में बागमती नदी के किनारे तटबंध निर्माण के ख़िलाफ़ आंदोलन भी चलाया है.

प्रकाश कहते हैं, “दुनिया भर में और ख़ासकर हिमालय से निकलने वाली नदियों में, जिसमें भी बहुत सारी गाद होती है, उन पर तटबंध बनाना बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ है. फिर भी बिहार की सरकारें तटबंध बनवाती रहती हैं, ताकि ठेकेदारों को फ़ायदा हो और वो राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे सकें.”

जबकि विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनती जा रही है कि क्षेत्र में बाढ़ आने से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, तो बाढ़ संबंधी नीतियों और प्रयासों की दिशा बाढ़ से होने वाले नुक़सान को कम करने पर केंद्रित हो गई है. इसे ख़ासतौर पर लोगों को समय पर बाढ़ की चेतावनी देने के संबंध में देखा जा सकता है, ताकि लोग गांव में पानी घुसने से पहले अपने सामान और परिवार को लेकर सुरक्षित निकल सकें.

बाढ़ की शुरुआती चेतावनियों के महत्त्व को समझते हुए गूगल के फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव ने 2019 में केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता करते हुए लोगों को चेतावनी देना शुरू किया. इसके तहत बिहार की एक ग़ैर-सरकारी संस्था (जो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती) ने 2021 से लेकर अब तक राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित ज़िलों में रहने वाले 36 लाख लोगों तक ये चेतावनियां पहुंचाई हैं.

इस पहल से जुड़े अमर कुमार शर्मा बताते हैं, “हमारे पास 12 ज़िलों में 320 स्वयंसेवक हैं जो मानसून के दौरान बाढ़ की चेतावनी भेजते हैं. हमें गूगल के फ्लड हब और केंद्रीय जल आयोग से ये अलर्ट मिलते हैं.”