इस दौरान, तुबड़ी बनाने वाली टीमें आ चुकी हैं और गांव के अलग-अलग कोनों में प्रतिस्पर्धा की अपनी प्रविष्टियां तैयार कर रही हैं. इन टीमों में, दक्षिणी बंगाल से आए दो दल भी शामिल हैं. तुबड़ी बनाने के लिए शोरा, सल्फर और चारकोल के चूर्ण को लोहे के चूरे के साथ मिश्रित करके मिट्टी के एक पके गोलाकार ढांचे में भरा जाता है. ढांचे के ऊपर एक छिद्र इसे जलाने के लिए छोड़ा गया होता है. हर एक दल का सामग्री की मात्रा एवं दानों को लेकर अपना गोपनीय नुस्ख़ा होता है, जिन्हें अधिकतम प्रभाव के लिए कूटकर व ताज़ा-ताज़ा मिश्रित करके भरा जाता है.

अब जब स्थानीय कारखानों में अलग-अलग तरह के धातु चूर्ण आसानी से उपलब्ध हैं, तो पटाखा बनाने वाले इनके साथ भी प्रयोग करने लगे हैं. मिसाल के तौर पर, एक दल एंटीमनी धातु का इस्तेमाल कर रहा है. लोहे के चूरे के विकल्प में एल्युमीनियम की छीलन का इस्तेमाल भी आम है (लोहे का चूरा पीली चमक के साथ जलता है, वहीं एल्युमीनियम की छीलन सफ़ेद चमक के साथ जलती है और अधिक ख़ूबसूरत नज़र आ सकती है; हालांकि, एल्युमीनियम के इस्तेमाल से तुबड़ी की ऊंचाई और कालावधि घट जाती है.)

सभी दलों ने मिट्टी के ही ढांचे ख़रीदे हैं, जिन्हें अत्यधिक ताप और दबाव को सहन करना है. ये ढांचे गांव के एक ही बूढ़े कुम्हार से ख़रीदे जाते हैं. वह शायद इस परंपरा की एक ऐसी कड़ी हैं जिसे बदलना संभव नहीं है.

एक दल ने अपनी प्रविष्टियों की तैयारी के लिए गांव के शिव मंदिर के पीछे की जगह चुनी है, जिसका आगे का भाग उत्सव के लिए सजाया गया है. चूर्ण को कूट-पीसकर, मिश्रित करके प्रतियोगिता के नियमानुसार चार इंच व्यास के गोल ढांचे में कसकर भरा जाता है.