ज़मीन में सैनिटरी पैड गाड़ना तभी कारगर हो सकता है, जब ये काग़ज़, कपड़े या प्राकृतिक रूप से तैयार हुई सामग्री से बना हो या घर पर बनाया गया हो. अधिकांश महिलाएं जिन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं वे व्यवसायिक स्तर पर तैयार किए गए पैड हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं. यानी उनका जैविक निपटान संभव नहीं है. इस तरह के कचरे के निपटान के लिए कम लागत वाले इन्सिनरेटर (भस्मक) की आवश्यकता होती है. उर्मिला की पड़ोसी राय बाला मंडल (57 वर्षीय) कहती हैं, “हमारे ज़माने में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था. मैंने पैड का इस्तेमाल करके भी देखा है, लेकिन उससे बदबू आती थी और मेरी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते थे. अब तो यह चिंता रहती है कि पैड कहां फेंकें. कभी-कभी कुत्ते कचरे में फेंके गए पैड को मुंह में लेकर गांव में दौड़ते हैं. फिर आपको हाथ से कचरा उठाना पड़ता है.”

वंदूर की सफ़ाई कर्मचारी रीता बासु कहती हैं, "हम लगातार महिलाओं से कचरे को अलग-अलग करने और उसमें सैनिटरी पैड न फेंकने के लिए कहते रहते हैं. हम औरों से भी यही कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सभी एक-दूसरे को दोष देते हैं. हमें भी बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता. इससे हमारा काम मुश्किल हो जाता है.”

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की गाइडलाइंस के अनुसार, लोगों को इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड को सेल्फ रैपिंग स्ट्रैप का इस्तेमाल करके इसे ख़ास तरीक़े से लपेटना चाहिए या सैनिटरी पैड निर्माता कंपनियों द्वारा दिए गए एक विशेष पाउच में इसे डालकर दूसरे सूखे कचरे के साथ जमा करना चाहिए या फिर कचरा संग्रहण के दौरान स्थानीय एजेंसियों द्वारा इस कचरे के लिए बनाई गई अलग कचरा पेटी में इसे रखना चाहिए. लेकिन वंदूर में सफ़ाई कर्मचारी घर-घर कचरा संग्रहण के दौरान सैनिटरी कचरा नहीं उठाते.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन और जैविक-चिकित्सकीय कचरा प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसमें सैनिटरी पैड का निपटान भी शामिल था. तीन साल बाद, 2019 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत दी गई 63 लाख रुपए की सहायता राशि से यहां पहला एसडबल्यूएम क्लस्टर केंद्र स्थापित किया गया. इसके साथ ही पंचायत ने घर-घर कचरा संग्रहण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें घर पर ही कचरा पृथक्करण की नीति बनाई गई थी.

वंदूर के कचरा प्रबंधन क्लस्टर के सफ़ाई पर्यवेक्षक आशीष बरई कहते हैं. "लोग कचरा पृथक्करण में बेहतर हुए हैं, लेकिन क्लस्टर यूनिट के लिए यह अब भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे ये काम हमेशा ठीक से नहीं करते या ग़लती से गीला कचरा सूखे में डाल देते हैं, जिससे सारा कचरा ख़राब हो जाता है. हम बहुत छोटी टीम हैं, जो घर-घर संग्रहण, पृथक्करण और समुद्री तट की सफ़ाई का काम देखते हैं.” वंदूर ग्राम पंचायत के पास 10 सफ़ाई कर्मचारी हैं, जो 350 घरों और 76 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सूखा कचरा इकट्ठा करते हैं.