शुरू में राजू का नाम 'स्थानांतरित' होने की वजह से काटा गया था. तब उन्होंने इस संवाददाता से कहा, "आप कैसे कह सकते हैं कि हम कहीं और रहते हैं? हम तो सालों से यहीं रह रहे हैं. मैं आपके सामने खड़ा हूं."

उनकी पत्नी मुसनी देवी की एक साल पहले बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई थी. उनके सात बच्चे हैं, तीन बेटे और चार बेटियां, जो 10 से 28 साल के हैं. इनमें से दो की शादी हो चुकी है और पांच को वह पाल रहे हैं.

राजू जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरते हैं और उन्हें बेचकर अपना परिवार चलाते हैं. वह कहते हैं, "लकड़ी का बोझा लाने में पूरा दिन लग जाता है. इसे बाज़ार में बेचकर हमें 200 रुपए मिलते हैं." इसके अलावा बारिश के मौसम में वन विभाग पेड़ लगाने के लिए 400 रुपए रोज़ देता है, लेकिन यह काम नियमित नहीं होता. वह सरकार से निराश हैं.

वह पारी को बताते हैं, “सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा. सब अपना जेब ही भर लेता है.”

आदिवासी कार्यकर्ता मरांडी कहते हैं, “बीएलओ ने शरारत की है.” वह आदिवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास समिति के सचिव हैं, जो एक ग़ैर-लाभकारी सांस्कृतिक संगठन है. गणित और इतिहास में स्नातक होने के बाद सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में जुटे इस छात्र का कहना है, “अपनी पंचायत में मैंने पाया कि हटाए गए ज़्यादातर नाम आदिवासियों और दलितों के हैं.”

सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ‘घुसपैठियों को साफ़ करना’ और ‘नागरिकता का सुबूत मांगना’ चुनाव आयोग का काम नहीं है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ में सोशल वर्क के पूर्व प्रोफ़ेसर पुष्पेंद्र के मुताबिक़, “चुनाव आयोग के पास अयोग्य मतदाताओं को वोट देने से रोकने का अधिकार है, लेकिन उसे किसी भी नागरिक की नागरिकता तय करने का कोई हक़ नहीं है. भारत के चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और लोगों से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऐसा करने दिया.”

वह आगे जोड़ते हैं कि चुनाव आयोग की इस कोशिश ने आदिवासियों की मुसीबतें बढ़ाई हैं. उन्हें पहले से ही एसआईआर जैसी पूरी तरह से अस्पष्ट प्रक्रिया से गुज़रने और ज़रूरी दस्तावेज़ हासिल करने में मुश्किलें हो रही हैं. पुष्पेंद्र कहते हैं, “वे हाशिये पर हैं और एसआईआर की वजह से कई आदिवासियों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं.”

संताल आदिवासी राजू किस्कू बहुत से मतदाताओं की तरफ़ से कहते हैं, “जब चुनाव आएंगे, तो हर कोई आकर आपके पैर छुएगा. चुनाव के दौरान चापलूस आपसे कहेंगे कि इस आदमी को वोट दो, उस आदमी को वोट दो. हर एक वोट की क़ीमत होती है. इससे जीत या हार तय हो सकती है.”