{"slides": [{"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/01-007195-BW-Hausabai_Patil-Tile.jpg", "src_resized": "/media/images/01-007195-BW-Hausabai_Patil-Tile.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausabai was a member of the revolutionary Toofan Sena in the Satara region of Maharashtra.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/01-007195-BW-Hausabai_Patil-Tile.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/01-Hausabai_Patil_with_father_Nana_Patil_in_the_1940s_or_50s-Hausabai_Pati.jpg", "src_resized": "/media/images/01-Hausabai_Patil_with_father_Nana_Patil_in_t.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausabai Patil with father Nana Patil in the 1940s or '50s.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "<iframe src=\"https://www.youtube.com/embed/Vtf5LF3oWsg?showinfo=0&modestbranding=1&feature=oembed&cc_load_policy=1&autohide=1&rel=0\" allowfullscreen=\"\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" style=\"max-width: 1200px; position: absolute;left: 0;right: 0;top: 0;bottom: 0;margin: auto;\" width=\"75%\" height=\"100%\"", "carousel_html": "<iframe src=\"https://www.youtube.com/embed/Vtf5LF3oWsg?showinfo=0&modestbranding=1&feature=oembed&cc_load_policy=1&autohide=1&rel=0\" allowfullscreen=\"\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" style=\"max-width: 1200px; position: absolute;left: 0;right: 0;top: 0;bottom: 0;margin: auto;\" width=\"75%\" height=\"100%\""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/02-IMG_20180808_183039-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/02-IMG_20180808_183039-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausabai (right) with her sisters-in-law Yashodabai (left) and Radhabai (centre) in a photograph taken sometime after Independence.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/02-IMG_20180808_183039-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/03-Edited_IMG_20180808_182647-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/03-Edited_IMG_20180808_182647-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausabai's brother-in-law Baburao Tatya and husband Bhagwan Rao Bappa.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/03-Edited_IMG_20180808_182647-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/04-Edited_IMG_20180808_184605-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/04-Edited_IMG_20180808_184605-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Krantisinh Nana Patil (centre) with Rashtrasant Tukadoji Maharaj (right), a famous saint poet from Maharashtra and author of <i>Gram Geeta</i>.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/04-Edited_IMG_20180808_184605-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/05-Edited_IMG_20180808_184950-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/05-Edited_IMG_20180808_184950-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Abhaysinh Raje Bhosale felicitating Krantisinh Nana Patil. Sitting on the chair is Rajmata Sumitra Rani Bhosale.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/05-Edited_IMG_20180808_184950-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/06-Image_5-krmvr--aannnn--aann-itr-shkrycy-brbr--krtsh-Hausabai_Patil.jpg.jpg", "src_resized": "/media/images/06-Image_5-krmvr--aannnn--aann-itr-shkrycy-br.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Krantisinh with Karmaveer Bhaurao Patil and other colleagues.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/06-Image_5-krmvr--aannnn--aann-itr-shkrycy-br.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/07-IMG_20180808_184246-krmvr-aann-krtsh-Hausabai_Patil.jpg.jpg", "src_resized": "/media/images/07-IMG_20180808_184246-krmvr-aann-krtsh-Hausa.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Krantisinh Nana Patil with Karmaveer Bhaurao Patil (left), a legendary social reformer and founder of Rayat Shikshan Sanstha.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/07-IMG_20180808_184246-krmvr-aann-krtsh-Hausa.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/08-Image_6-khddtcy-sbht-bhssnn-krtn-krtsh-nn-pttl-Hausabai_Patil.jpg.jpg", "src_resized": "/media/images/08-Image_6-khddtcy-sbht-bhssnn-krtn-krtsh-nn-.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Krantisinh Nana Patil speaking to villagers at a meeting.<br/></p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/08-Image_6-khddtcy-sbht-bhssnn-krtn-krtsh-nn-.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/09-IMG-20180722-WA0281-2-Hausabais_father_Nana_Patil_in_a_photo_from_the_1.jpg", "src_resized": "/media/images/09-IMG-20180722-WA0281-2-Hausabais_father_Nan.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausabai\u2019s father Nana Patil in a photo from the 1940s, with Colonel Jagannathrao Bhosle (in uniform) of the \u2018Azad Hind Sena\u2019, the force inspired by Netaji Subash Chandra Bose.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/09-IMG-20180722-WA0281-2-Hausabais_father_Nan.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/10-Image_2-krt_sh_nn_pttln__aukssnn__krtn_khddgvtl_mhl-Hausabai_Patil.jpg.jpg", "src_resized": "/media/images/10-Image_2-krt_sh_nn_pttln__aukssnn__krtn_khd.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>A village woman performs\u00a0<i>aukshan </i>\u2013 applying vermillion and rice on the forehead and blessing the person with light \u2013 for Krantisinh Nana Patil. <i>Aaukshan</i> is a common gesture in the countryside to welcome a guest.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/10-Image_2-krt_sh_nn_pttln__aukssnn__krtn_khd.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/11-002870-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/11-002870-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausatai with Gopalkrishna Gandhi, former Governor of West Bengal \u2013 and grandson of the Mahatma \u2013 who came to Kundal to felicitate her and several other freedom fighters in June 2017.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/11-002870-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/12-007195-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/12-007195-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausatai at a ceremony in Kundal to felicitate her and several other freedom fighters in June 2017.</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/12-007195-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/13-DSCN5134-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/13-DSCN5134-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p><br/></p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/13-DSCN5134-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/14-DSCN5130-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/14-DSCN5130-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p>Hausatai with her family. <br/></p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/14-DSCN5130-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/15-DSCN5163-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/15-DSCN5163-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/15-DSCN5163-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/16-DSCN5180-Hausabai_Patil.jpg", "src_resized": "/media/images/16-DSCN5180-Hausabai_Patil.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/16-DSCN5180-Hausabai_Patil.height-876.jpg\" />"}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "Hausabai Patil", "src": "/media/original_images/17-Image_1-hstiin-mhrssttr-shsn-kddn-dnnyt-aall-prmnn-ptr-Hausabai_Patil.j.jpg", "src_resized": "/media/images/17-Image_1-hstiin-mhrssttr-shsn-kddn-dnnyt-aa.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">Hausatai Patil was conferred a Certificate of Honour for her stellar contribution to the Indian freedom struggle.\u00a0</p><p class=\"MsoNormal\">Text of the certificate:</p><p class=\"MsoNormal\">Government of Maharashtra</p><p class=\"MsoNormal\">Certificate of Honour</p><p class=\"MsoNormal\">This honour is conferred upon Smt. Hausatai Bhagwanrao Patil, Hanumant Wadiye, taluka Khanapur, District Sangli for her contribution of the Indian freedom struggle.\u00a0</p><p class=\"MsoNormal\">Dated: 31.3.1994; Signed: Sharad Pawar, Chief Minister of Maharashtra</p></div>", "album_description": "<p>Hausabai Patil</p>", "url": "/en/albums/hausabai-patil/", "slide_photographer": [], "image_captured_date": "16 Nov,2022", "slide_location": "", "track_id": "", "embed": "", "carousel_html": "<img src=\"/media/images/17-Image_1-hstiin-mhrssttr-shsn-kddn-dnnyt-aa.height-876.jpg\" />"}], "authors": []}

ff_album