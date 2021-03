photo_album

{"slides": [{"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/1_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/1_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941

\u0915\u0947\u0924\u0930\u0942 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0940 13\u0935\u0940\u0902 \u092a\u0940\u0922\u093c\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0909\u092a\u0928\u093e\u092e \u2018\u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930\u2019 \u0915\u093e \u0905\u0930\u094d\u0925 \u0939\u0948 \u2018\u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930\u2019\u0964 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930\u0940 \u091a\u092a\u094d\u092a\u0932 \u0915\u0947 \u0909\u0926\u094d\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f

\u091c\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964</p>



<p class=\"MsoNormal\">\u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u092c\u0924\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f 1600 \u0915\u0947 \u0926\u0936\u0915 \u0915\u0947

\u0905\u0902\u0924 \u092e\u0947\u0902, \u092e\u0930\u093e\u0920\u093e \u0938\u0947\u0928\u093e \u0915\u0947

\u0938\u0947\u0928\u093e\u092a\u0924\u093f \u0938\u0902\u0924\u093e\u091c\u0940 \u0918\u094b\u0930\u092a\u0921\u0947, \u0938\u0924\u093e\u0930\u093e \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947

\u0936\u093f\u0902\u0917\u0928\u093e\u092a\u0941\u0930 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u0938\u0947 \u092d\u0948\u0930\u0942, \u092c\u093e\u092c\u0942 \u0914\u0930 \u0928\u093e\u091f\u093e

\u0928\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0924\u0940\u0928 \u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0932\u0947 \u0906\u090f \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 24 \u090f\u0915\u0921\u093c \u091c\u093c\u092e\u0940\u0928 \u0926\u0940\u0964 \u201c\u0939\u092e \u0909\u0928 \u0924\u0940\u0928 \u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0938\u0947

\u0939\u0948\u0902,\u201d \u0935\u0939 \u092c\u0924\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964</p>



<p class=\"MsoNormal\">\u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u093e \u0905\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0917\u093e\u0902\u0935 \u0915\u0940 \u0932\u0917\u092d\u0917 6,000 \u0915\u0940 \u0906\u092c\u093e\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u091b\u0939 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947

\u0932\u094b\u0917 \u0905\u092d\u0940 \u092d\u0940 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/2_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/2_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u0905\u092c 70 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0947 \u0939\u094b

\u091a\u0941\u0915\u0947 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941, 55 \u0938\u093e\u0932 \u0938\u0947

\u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u0939 \u0926\u093f\u0928 \u092e\u0947\u0902 16 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0915\u093e\u092e \u0915\u0930\u0924\u0947

\u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0915\u0940 \u0936\u0941\u0930\u0942\u0906\u0924 \u0938\u0941\u092c\u0939 4 \u092c\u091c\u0947 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u093e \u092e\u0924\u0932\u092c \u092f\u0939 \u0939\u0941\u0906 \u0915\u093f \u0935\u0939 \u0906\u0927\u0940

\u0938\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 250,000 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0918\u0902\u091f\u0947

\u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0914\u0938\u0924\u0928,

\u0935\u0939 \u0939\u0930 \u0926\u093f\u0928 20 \u0932\u0940\u091f\u0930 \u0915\u0947 25 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u092b\u093f\u0930 \u092a\u0947\u0902\u091f\u093f\u0902\u0917 \u092f\u093e \u0928\u0915\u094d\u0915\u093e\u0936\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u094d\u0930\u0924\u094d\u092f\u0947\u0915

\u0915\u094b \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u0942\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u0916 \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/3_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/3_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u201c\u092e\u0948\u0902 \u090f\u0915 \u0915\u0932\u093e\u0915\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0939\u0942\u0902,\u201d \u0935\u0939 \u0917\u0930\u094d\u0935 \u0938\u0947 \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u201c\u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f

\u092e\u0948\u0902 \u0905\u0928\u092a\u0922\u093c \u0939\u0942\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092e\u0948\u0902

\u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u093e\u092f \u0915\u093e \u092a\u0942\u0930\u093e \u0939\u093f\u0938\u093e\u092c-\u0915\u093f\u0924\u093e\u092c \u092d\u0940 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0942\u0902\u0964\u201d</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/4_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/4_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u090f\u0915 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 2-5 \u0926\u093f\u0928 \u0932\u0917\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u2014 <i>\u0924\u093e\u092e\u094d\u092c\u0921\u093c\u0940 \u092e\u093e\u091f\u0940</i><i>, </i><i>\u092d\u0940\u0902\u0917 \u092e\u093e\u091f\u0940</i> \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0915\u093c\u093f\u0938\u094d\u092e\u0947\u0902

\u2014 \u0915\u0930\u094d\u0928\u093e\u091f\u0915 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u0932\u0917\u093e\u092e \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u0941\u0928\u094d\u0928\u0942\u0930 \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0928\u093e\u092a\u0941\u0930 \u0917\u093e\u0902\u0935\u094b\u0902, \u0914\u0930 \u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u092d\u0942\u0926\u0930\u0917\u0922\u093c \u0914\u0930 \u092a\u0928\u094d\u0939\u093e\u0932\u093e \u0917\u093e\u0902\u0935\u094b\u0902

\u0938\u0947 \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/5_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/5_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0915\u094b \u092e\u091c\u093c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0918\u094b\u0921\u093c\u0947

\u0915\u0940 \u0932\u0940\u0926 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0908 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0930\u094d\u0928\u093e\u091f\u0915 \u0915\u0947 <i>\u0927\u0928\u0917\u0930\u094b\u0902</i> (\u091a\u0930\u0935\u093e\u0939\u094b\u0902) \u0938\u0947 \u0932\u0940\u0926 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924

\u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u0917\u092d\u0917 16 \u0915\u093f\u0932\u094b\u092e\u0940\u091f\u0930 \u0926\u0942\u0930, \u0928\u093f\u092a\u093e\u0923\u0940 \u0915\u0940 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0915\u0930\u0924\u0947

\u0939\u0948\u0902\u0964 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0907\u0932\u093e\u0915\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0918\u094b\u0921\u093c\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u0935\u0939 \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/6_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/6_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u092d\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0938\u092a\u094d\u0924\u093e\u0939 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u094b \u092c\u093e\u0930 \u091c\u0932\u093e\u0908 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930

20-20 \u0932\u0940\u091f\u0930 \u0915\u0947 150-200 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u0917\u092d\u0917 \u090f\u0915 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u090f\u0915

\u0938\u093e\u0925 \u092a\u0915\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/7_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/7_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u0909\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0928 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0949\u0932\u093f\u0936 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964

\u092c\u093e\u091c\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u0949\u0932\u093f\u0936 \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0935\u093f\u0935\u093f\u0927 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915\u094b\u0902

\u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092d\u0930 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/8_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/8_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u201c\u092f\u0939 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092e\u0947\u0930\u0947

\u092a\u094b\u0924\u0947 \u0913\u0902\u0915\u093e\u0930, \u091c\u094b 10 \u0935\u0930\u094d\u0937 \u0915\u093e \u0939\u0948, \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948,\u201d \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0917\u0930\u094d\u0935 \u0938\u0947 (\u090f\u0915 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0907\u0936\u093e\u0930\u093e

\u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f) \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u201c\u0935\u0939 \u0907\u0924\u0928\u093e \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f\u0936\u093e\u0932\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0915\u094b \u0920\u0940\u0915

\u0938\u0947 \u092a\u0940\u091f \u0938\u0915\u0947, \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u0909\u0924\u0928\u093e

\u092e\u091c\u093c\u092c\u0942\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u201d</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/9_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/9_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u092a\u0942\u0930\u093e \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964

\u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u093e \u092c\u0947\u091f\u093e, \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0936 \u092a\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u090f\u0915 \u091a\u0940\u0928\u0940 \u092b\u093c\u0948\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947

\u092e\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u0940 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0930\u0916\u0947 \u0939\u0941\u0906 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902

\u092c\u093e\u090f\u0902 \u0938\u0947 \u0926\u093e\u090f\u0902: \u092a\u094b\u0924\u093e \u0913\u0902\u0915\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941,

\u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0936 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u0938\u0930\u093f\u0924\u093e\u0964</p>



<p class=\"MsoNormal\">\u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u093e \u0915\u0939\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u093e\u092f

\u092e\u0947\u0902 \u0917\u093f\u0930\u093e\u0935\u091f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u0908 \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928

\u0915\u093e\u0930\u0940\u0917\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u0916\u094d\u092f\u093e \u0915\u093e\u092b\u093c\u0940 \u0915\u092e \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u201c1960 \u0915\u0947 \u0926\u0936\u0915 \u092e\u0947\u0902, \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940

\u0915\u0947 \u0932\u0917\u092d\u0917 80 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902

\u0915\u092e \u0938\u0947 \u0915\u092e 180 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923\u0915\u093e\u0932\u093f\u0915

\u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930 \u0925\u0947,\u201d \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0939\u0924\u0947

\u0939\u0948\u0902\u0964 \u0905\u092c, \u0910\u0938\u0947 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u091b\u0939 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u092c\u091a\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0909\u0928\u0915\u093e \u0905\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928

\u0939\u0948\u0964 \u201c\u0907\u0938\u0915\u093e \u090f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u092f\u0939 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0915\u0908 \u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930 \u0936\u0930\u093e\u092c \u0915\u0947 \u0906\u0926\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u0914\u0930 \u0939\u092e \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0924\u0915 \u091c\u0940\u0935\u093f\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u201d</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/10_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/10_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0941\u0936\u0932 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f\u0915\u093e\u0930 \u092d\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u0948\u0938\u0947 \u0924\u094b \u0938\u093e\u0932

\u092d\u0930 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902,

\u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092e\u0908 \u092e\u0947\u0902, \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924-\u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930

\u092e\u0947\u0902 \u0917\u0923\u092a\u0924\u093f \u0909\u0924\u094d\u0938\u0935 \u0938\u0947 \u0924\u0940\u0928 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947,

\u0935\u0947 \u0907\u0938 \u0935\u093f\u0936\u093e\u0932 \u0909\u0924\u094d\u0938\u0935 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902\u0917 \u0915\u094b \u092a\u0942\u0930\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0915\u0930\u0924\u0947

\u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u091b\u094b\u091f\u0940 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b 300 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u0947\u091a\u0928\u093e \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902; \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f\u093f\u0915 \u0938\u092e\u093e\u0930\u094b\u0939\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f (\u092e\u0902\u0921\u0932\u094b\u0902

\u0938\u0947) \u092d\u0940 \u0911\u0930\u094d\u0921\u0930 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0914\u0930 \u0924\u0940\u0928-\u092b\u0940\u091f \u0938\u0947

\u0905\u0927\u093f\u0915 \u0915\u0940 \u0907\u0928 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b 7,000 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092f\u093e \u0909\u0938\u0938\u0947 \u091c\u093c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0947\u091a\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930

\u092e\u0947\u0902 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u0940 \u0915\u094b \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u0940\u092f \u091c\u0948\u0935\u093f\u0915

\u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e, \u0935\u0939 \u092c\u0924\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/11_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/11_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0908 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0914\u0930 \u0907\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0902\u0936 \u092a\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u0936\u0939\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u2014

\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930, \u0938\u093e\u0902\u0917\u0932\u0940, \u0907\u091a\u0932\u0915\u0930\u0902\u091c\u0940 \u0914\u0930 \u0928\u093f\u092a\u093e\u0923\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0947\u091a\u0947 \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 20 \u0932\u0940\u091f\u0930 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0924\u094d\u092f\u0947\u0915 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 150 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092e\u0947\u0902

\u092c\u0947\u091a\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/12_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/12_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u091a\u093e\u0915 \u0915\u093e \u092a\u0939\u093f\u092f\u093e \u0915\u0908 \u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947

\u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0915\u0908 \u0915\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930 \u092c\u0942\u0922\u093c\u0947 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u0940\u0920 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0938\u0947

\u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924 \u0939\u0948\u0902, \u0914\u0930 \u092a\u0939\u093f\u092f\u093e

\u0918\u0941\u092e\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092e\u091c\u093c\u092c\u0942\u0924 \u092e\u093e\u0902\u0938\u092a\u0947\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0905\u092c \u092f\u0939 \u0905\u0932\u0917-\u0905\u0932\u0917

\u0917\u0924\u093f \u0938\u0947 \u0918\u0941\u092e\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u092e\u094b\u091f\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0906\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u201c\u0906\u091c \u0915\u0947 \u0921\u093f\u091c\u093e\u0907\u0928

\u092e\u0947\u0930\u0947 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092c\u0928\u093e\u090f \u0917\u090f \u0938\u0930\u0932 \u092f\u093e \u0938\u092e\u0924\u0932 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0939\u0948\u0902,\u201d \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941

\u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}, {"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0922\u093e\u0908 \u0932\u093e\u0916 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0924\u0915 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e", "src": "/media/original_images/13__SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/13__SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 15 \u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0907\u0938 \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0914\u0930 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947

\u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e\u092f\u093e\u092c \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948 \u2014 \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u093e \u092c\u0947\u091f\u093e \u0914\u0930 \u092a\u094b\u0924\u093e \u092d\u0940 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928

\u0909\u0928\u0915\u0947 \u0915\u093e\u092e \u0915\u094b, \u091c\u092c \u0907\u0938 \u0915\u094c\u0936\u0932

\u092e\u0947\u0902 \u0917\u093f\u0930\u093e\u0935\u091f \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948, \u0924\u092c \u092d\u0940 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0935\u0947 \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u201c\u0905\u092c \u0939\u092e \u0915\u0947\u0935\u0932

\u0928\u093e\u092e \u0915\u0947 \u2018\u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930\u2019 \u0930\u0939 \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902,\u201d \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941

\u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902</p></div>", "album_description": "<p class=\"MsoNormal\"><i>\u0915\u094b\u0932\u094d\u0939\u093e\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u093e\u0936\u0940 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941 \u0915\u0941\u0902\u092d\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930

\u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f </i><i>15</i><i>

\u092a\u0940\u0922\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u0915\u094c\u0936\u0932 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092f\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u092d\u0940

\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f

\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948</i><i></i></p>", "url": "/en/albums/%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/", "slide_photographer": ["Sanket Jain"], "image_captured_date": "15 Mar,2021", "slide_location": "Kolhapur, Maharashtra", "track_id": ""}], "authors": [{"type": "inline", "show_title": "False", "name": "Sanket Jain", "bio": "Sanket Jain is a journalist based in Kolhapur, Maharashtra, and a 2019 PARI Fellow.", "twitter_username": "", "facebook_username": "", "email": "", "website": "", "author_url": "/en/authors/sanket-jain/"}]}