{"slides": [{"type": "image", "show_title": "True", "album_title": "\u0688\u06be\u0627\u0626\u06cc \u0644\u0627\u06a9\u06be \u06af\u06be\u0646\u0679\u06d2 \u062a\u06a9 \u0645\u0679\u06cc \u06a9\u06d2 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u0628\u0646\u0627\u0646\u0627", "src": "/media/original_images/1_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.jpg", "src_resized": "/media/images/1_SJ_A-quarter-million-hours-of-pottery.height-876.jpg", "description": "<div class=\"rich-text\"><p class=\"MsoNormal\">\u06a9\u0648\u0644\u06c1\u0627\u067e\u0648\u0631 \u0636\u0644\u0639 \u06a9\u06d2 \u06a9\u067e\u0627\u0634\u06cc \u06af\u0627\u0624\u06ba \u06a9\u06d2 \u0648\u0634\u0646\u0648 \u06a9\u06cc\u062a\u0631\u0648

\u06a9\u0645\u0628\u06be\u0627\u0631 \u0645\u0679\u06cc \u06a9\u06d2 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u0628\u0646\u0627\u0646\u06d2 \u0648\u0627\u0644\u06d2 \u0627\u067e\u0646\u06d2 \u062e\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646 \u06a9\u06cc \u06f1\u06f3\u0648\u06cc\u06ba \u0646\u0633\u0644 \u06c1\u06cc\u06ba\u06d4 \u0627\u0646 \u06a9\u06d2 \u0639\u0631\u0641\u06cc \u0646\u0627\u0645

\u2019\u06a9\u0645\u0628\u06be\u0627\u0631\u2018 \u06a9\u0627 \u0645\u0637\u0644\u0628 \u06c1\u06d2 \u0645\u0679\u06cc \u06a9\u06d2 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u0628\u0646\u0627\u0646\u06d2 \u0648\u0627\u0644\u0627\u06d4 \u06a9\u067e\u0627\u0634\u06cc \u0627\u067e\u0646\u06d2 \u0645\u0679\u06cc \u06a9\u06d2 \u0628\u0631\u062a\u0646\u0648\u06ba \u0627\u0648\u0631

\u06a9\u0648\u0644\u06c1\u0627\u067e\u0648\u0631\u06cc \u0686\u067e\u0644 \u06a9\u06cc \u0635\u0646\u0639\u062a \u06a9\u06d2 \u0644\u06cc\u06d2 \u0645\u0634\u06c1\u0648\u0631 \u06c1\u06d2\u06d4</p>



<p class=\"MsoNormal\">\u0648\u0634\u0646\u0648 \u0628\u062a\u0627\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba \u06a9\u06c1 \u06f1\u06f6\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc \u062f\u06c1\u0627\u0626\u06cc \u06a9\u06d2 \u0622\u062e\u0631 \u0645\u06cc\u06ba\u060c

\u0645\u0631\u0627\u0679\u06be\u0627 \u0641\u0648\u062c \u06a9\u06d2 \u0633\u067e\u06c1 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0633\u0646\u062a\u0627\u062c\u06cc \u06af\u06be\u0648\u0631\u067e\u0691\u06d2\u060c \u0633\u062a\u0627\u0631\u0627 \u0636\u0644\u0639 \u06a9\u06d2 \u0634\u0646\u06af\u0646\u0627\u067e\u0648\u0631 \u06af\u0627\u0624\u06ba \u0633\u06d2 \u0628\u06be\u06cc\u0631\u0648\u060c

\u0628\u0627\u0628\u0648 \u0627\u0648\u0631 \u0646\u0627\u0679\u0627 \u0646\u0627\u0645 \u06a9\u06d2 \u062a\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u06c1\u0627\u0631\u0648\u06ba \u06a9\u0648 \u06a9\u067e\u0627\u0634\u06cc \u0644\u06d2 \u0622\u0626\u06d2 \u0627\u0648\u0631 \u0627\u0646\u06c1\u06cc\u06ba \u06f2\u06f4 \u0627\u06cc\u06a9\u0691 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u06d4

\u2019\u2019\u06c1\u0645 \u0627\u064f\u0646 \u062a\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u06c1\u0627\u0631\u0648\u06ba \u0645\u06cc\u06ba \u0633\u06d2 \u0627\u06cc\u06a9 \u06a9\u06cc \u0641\u06cc\u0645\u0644\u06cc \u0633\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c\u2018\u2018 \u0648\u06c1 \u0628\u062a\u0627\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u06d4</p>



<p class=\"MsoNormal\">\u0648\u0634\u0646\u0648 \u06a9\u0627 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06c1 \u06c1\u06d2 \u06a9\u06c1 \u06af\u0627\u0624\u06ba \u06a9\u06cc \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u064b \u06f6 \u06c1\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u06cc

\u0648\u06c1 \u062f\u0646 \u0645\u06cc\u06ba \u06f1\u06f6 \u06af\u06be\u0646\u0679\u06d2 \u06a9\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c \u062c\u0633 \u06a9\u06cc \u0634\u0631\u0648\u0639\u0627\u062a \u06f4 \u0628\u062c\u06d2 \u06c1\u0648\u062a\u06cc \u06c1\u06d2\u06d4 \u0627\u0633 \u06a9\u0627 \u0645\u0637\u0644\u0628 \u06cc\u06c1 \u06c1\u0648\u0627

\u06a9\u06c1 \u0648\u06c1 \u0622\u062f\u06be\u06cc \u0635\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u06ba \u0688\u06be\u0627\u0626\u06cc \u0644\u0627\u06a9\u06be \u06af\u06be\u0646\u0679\u06d2 \u0633\u06d2 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06c1 \u062a\u06a9 \u0645\u0679\u06cc \u06a9\u06d2 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u0628\u0646\u0627 \u0686\u06a9\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u06d4

\u0627\u0648\u0633\u0637\u0627\u064b\u060c \u0648\u06c1 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u06c1 \u06f2\u06f0 \u0644\u06cc\u0679\u0631 \u06a9\u06d2 \u06f2\u06f5 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u0628\u0646\u0627\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c \u067e\u06be\u0631 \u067e\u06cc\u0646\u0679\u0646\u06af \u06cc\u0627 \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u06a9\u06d2 \u0644\u06cc\u06d2 \u06c1\u0631

\u0645\u0627\u0679\u06cc\u060c \u0628\u06be\u06cc\u0646\u06af \u0645\u0627\u0679\u06cc</i> \u0627\u0648\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0642\u0633\u0645\u06cc\u06ba \u2013 \u06a9\u0631\u0646\u0627\u0679\u06a9 \u06a9\u06d2 \u0628\u06cc\u0644\u06af\u0627\u0645 \u0636\u0644\u0639 \u06a9\u06d2 \u06a9\u0646\u0648\u0631 \u0627\u0648\u0631 \u06a9\u06be\u0627\u0646\u0627\u067e\u0648\u0631

\u0644\u06cc\u062f \u0645\u0644\u0627\u0626\u06cc \u062c\u0627\u062a\u06cc \u06c1\u06d2\u06d4 \u0648\u0634\u0646\u0648 \u06a9\u0631\u0646\u0627\u0679\u06a9 \u06a9\u06d2 <i>\u062f\u06be\u0646\u06af\u0631\u0648\u06ba</i> (\u0686\u0631\u0648\u0627\u06c1\u0648\u06ba) \u0633\u06d2 \u0644\u06cc\u062f (\u06af\u0648\u0628\u0631) \u062d\u0627\u0635\u0644

\u06a9\u0631\u0646\u06d2 \u06a9\u06d2 \u0644\u06cc\u06d2 \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u064b \u06f1\u06f6 \u06a9\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0679\u0631 \u062f\u0648\u0631\u060c \u0646\u067e\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0627 \u0633\u0641\u0631 \u06a9\u0631\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u06d4 \u0627\u0646 \u06a9\u06d2 \u0639\u0644\u0627\u0642\u06c1 \u0645\u06cc\u06ba \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06c1

\u0633\u06d2 \u062a\u06cc\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0642\u0633\u0645 \u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0644\u0634 \u06a9\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u06cc\u0627 \u062c\u0627\u062a\u0627 \u06c1\u06d2\u06d4 \u06cc\u06c1 \u0627\u0646 \u06a9\u06d2 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06af\u0627\u06c1\u06a9\u0648\u06ba \u06a9\u06cc

\u06c1\u06d2\u060c\u2018\u2018 \u0648\u0634\u0646\u0648 \u0641\u062e\u0631 \u0633\u06d2 (\u0627\u06cc\u06a9 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u06a9\u06cc \u0637\u0631\u0641 \u0627\u0634\u0627\u0631\u06c1 \u06a9\u0631\u062a\u06d2 \u06c1\u0648\u0626\u06d2) \u06a9\u06c1\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u06d4 \u2019\u2019\u0648\u06c1 \u0627\u062a\u0646\u0627 \u0637\u0627\u0642\u062a\u0648\u0631

\u067e\u0631\u06a9\u0627\u0634 \u0642\u0631\u06cc\u0628 \u06a9\u06cc \u0627\u06cc\u06a9 \u0686\u06cc\u0646\u06cc \u0641\u06cc\u06a9\u0679\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u06ba \u06a9\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062a\u0627 \u06c1\u06d2 \u0627\u0648\u0631 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u0628\u0646\u0627\u0646\u06d2 \u0645\u06cc\u06ba \u0627\u067e\u0646\u06d2 \u0648\u0627\u0644\u062f \u06a9\u06cc

\u0645\u062f\u062f \u06a9\u0631\u06a9\u06d2 \u062e\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646 \u06a9\u06cc \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0648 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0631\u06a9\u06be\u06d2 \u06c1\u0648\u0627 \u06c1\u06d2\u06d4 \u0627\u0633 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u06ba \u0628\u0627\u0626\u06cc\u06ba \u0633\u06d2 \u062f\u0627\u0626\u06cc\u06ba: \u067e\u0648\u062a\u0627

\u0627\u0648\u0646\u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0648\u0631 \u0648\u0634\u0646\u0648\u060c \u0627\u0648\u0631 \u067e\u0631\u06a9\u0627\u0634 \u0627\u0648\u0631 \u0627\u0646 \u06a9\u06cc \u0628\u06cc\u0648\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u062a\u0627\u06d4</p>



<p class=\"MsoNormal\">\u06a9\u0645\u0628\u06be\u0627\u0631 \u0641\u06cc\u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0627 \u06a9\u06c1\u0646\u0627 \u06c1\u06d2 \u06a9\u06c1 \u0627\u0646 \u06a9\u06d2 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0628\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u06ba

\u06af\u0631\u0627\u0648\u0679 \u0646\u06c1\u06cc\u06ba \u0622\u0626\u06cc \u06c1\u06d2\u060c \u0644\u06cc\u06a9\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u06cc\u06af\u0631\u0648\u06ba \u06a9\u06cc \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u06a9\u0645 \u06c1\u0648 \u06af\u0626\u06cc \u06c1\u06d2\u06d4 \u2019\u2019\u06f1\u06f9\u06f6\u06f0 \u06a9\u06cc \u062f\u06c1\u0627\u0626\u06cc

\u0645\u06cc\u06ba\u060c \u06a9\u067e\u0627\u0634\u06cc \u06a9\u06d2 \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u064b \u06f8\u06f0 \u06a9\u0646\u0628\u0648\u06ba \u0645\u06cc\u06ba \u06a9\u0645 \u0627\u0632 \u06a9\u0645 \u06f1\u06f8\u06f0 \u06a9\u0644 \u0648\u0642\u062a\u06cc \u06a9\u0645\u06c1\u0627\u0631 \u062a\u06be\u06d2\u060c\u2018\u2018 \u0648\u0634\u0646\u0648 \u06a9\u06c1\u062a\u06d2

\u06c1\u06cc\u06ba\u06d4 \u0627\u0628\u060c \u0627\u06cc\u0633\u06d2 \u0635\u0631\u0641 \u0686\u06be \u06a9\u0646\u0628\u06d2 \u0628\u0686\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c \u0627\u0646 \u06a9\u0627 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06c1 \u06c1\u06d2\u06d4 \u2019\u2019\u0627\u0633 \u06a9\u06cc \u0627\u06cc\u06a9 \u0648\u062c\u06c1 \u06cc\u06c1 \u06c1\u06d2 \u06a9\u06c1

\u0628\u06be\u0631 \u0645\u0679\u06cc \u06a9\u06d2 \u0628\u0631\u062a\u0646 \u0628\u0646\u0627\u0626\u06d2 \u062c\u0627\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c \u0644\u06cc\u06a9\u0646 \u0645\u0626\u06cc \u0645\u06cc\u06ba\u060c \u0627\u06af\u0633\u062a \u0633\u062a\u0645\u0628\u0631 \u0645\u06cc\u06ba \u06af\u0646 \u067e\u062a\u06cc \u062a\u06c1\u0648\u0627\u0631 \u0633\u06d2

\u062a\u06cc\u0646 \u0645\u06c1\u06cc\u0646\u06d2 \u067e\u06c1\u0644\u06d2\u060c \u0648\u06c1 \u0627\u0633 \u0628\u0691\u06d2 \u062a\u06c1\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u06cc \u0645\u0627\u0646\u06af \u06a9\u0648 \u067e\u0648\u0631\u0627 \u06a9\u0631\u0646\u06d2 \u06a9\u06d2 \u0644\u06cc\u06d2 \u0645\u0648\u0631\u062a\u06cc\u0627\u06ba \u0628\u0646\u0627\u0646\u0627 \u0634\u0631\u0648\u0639

\u06a9\u0631\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u06d4 \u0648\u0634\u0646\u0648 \u0686\u06be\u0648\u0679\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062a\u06cc\u0648\u06ba \u06a9\u0648 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0631\u0648\u067e\u06d2 \u0633\u06d2 \u0641\u0631\u0648\u062e\u062a \u06a9\u0631\u0646\u0627 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u06a9\u0631\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u061b \u0627\u0646\u06c1\u06cc\u06ba

\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u067e\u0631\u0648\u06af\u0631\u0627\u0645\u0648\u06ba (\u0645\u0646\u0688\u0644\u0648\u06ba) \u0633\u06d2 \u0628\u06be\u06cc \u0622\u0631\u0688\u0631 \u0645\u0644\u062a\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c \u0627\u0648\u0631 \u062a\u06cc\u0646 \u0641\u0679 \u0633\u06d2 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06c1 \u06a9\u06cc \u0627\u0646

\u0645\u0648\u0631\u062a\u06cc\u0648\u06ba \u06a9\u0648 \u06f7 \u06c1\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0648\u067e\u06d2 \u06cc\u0627 \u0627\u0633 \u0633\u06d2 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06c1 \u0645\u06cc\u06ba \u0628\u06cc\u0686\u0627 \u062c\u0627\u062a\u0627 \u06c1\u06d2\u06d4 \u0627\u0633 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u06ba \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f

\u0633\u06d2 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06c1 \u062a\u0631 \u067e\u0627\u0633 \u06a9\u06d2 \u0634\u06c1\u0631\u0648\u06ba \u0645\u06cc\u06ba \u2013 \u06a9\u0648\u0644\u06c1\u0627\u067e\u0648\u0631\u060c \u0633\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u060c \u0627\u0686\u0644\u06a9\u0631\u0646\u062c\u06cc \u0627\u0648\u0631 \u0646\u067e\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u06ba \u0628\u06cc\u0686\u06d2

\u0631\u06c1\u0627 \u06c1\u06d2\u06d4 \u0644\u06cc\u06a9\u0646 \u06a9\u0626\u06cc \u06a9\u0645\u06c1\u0627\u0631 \u0628\u0648\u0691\u06be\u06d2 \u06c1\u0648 \u06af\u0626\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba \u0627\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u0679\u06be \u06a9\u06d2 \u062f\u0631\u062f \u0645\u06cc\u06ba \u0645\u0628\u062a\u0644\u0627 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c \u0627\u0648\u0631 \u067e\u06c1\u06cc\u06c1

\u06af\u06be\u0645\u0627\u0646\u06d2 \u06a9\u06d2 \u0644\u06cc\u06d2 \u0627\u0646\u06c1\u06cc\u06ba \u0645\u0636\u0628\u0648\u0637 \u067e\u0679\u06be\u0648\u06ba \u06a9\u06cc \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u06c1\u0648\u062a\u06cc \u06c1\u06d2\u06d4 \u0627\u0633 \u0644\u06cc\u06d2 \u0627\u0628 \u06cc\u06c1 \u0627\u0644\u06af \u0627\u0644\u06af \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0633\u06d2

\u06af\u06be\u0645\u0627\u0646\u06d2 \u06a9\u06d2 \u0644\u06cc\u06d2 \u0627\u0644\u06cc\u06a9\u0679\u0631\u06a9 \u0645\u0648\u0679\u0631 \u06a9\u06d2 \u0633\u0627\u062a\u06be \u0622\u062a\u0627 \u06c1\u06d2\u06d4 \u2019\u2019\u0622\u062c \u06a9\u06d2 \u0688\u06cc\u0632\u0627\u0626\u0646 \u0645\u06cc\u0631\u06d2 \u0648\u0627\u0644\u062f \u06a9\u06d2 \u0630\u0631\u06cc\u0639\u06c1

\u0622\u06af\u06d2 \u067e\u06c1\u0646\u0686\u0627\u0646\u06d2 \u0645\u06cc\u06ba \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0628 \u0631\u06c1\u06cc \u06c1\u06d2 \u2013 \u062c\u0633 \u0645\u06cc\u06ba \u0648\u0634\u0646\u0648 \u06a9\u0627 \u0628\u06cc\u0679\u0627 \u0627\u0648\u0631 \u067e\u0648\u062a\u0627 \u0628\u06be\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06c1\u06d2\u06d4 \u0644\u06cc\u06a9\u0646

\u0627\u0646 \u06a9\u06d2 \u06a9\u0627\u0645 \u06a9\u0648\u060c \u062c\u0628 \u0627\u0633 \u06c1\u0646\u0631 \u0645\u06cc\u06ba \u06a9\u0645\u06cc \u0622 \u0631\u06c1\u06cc \u06c1\u06d2\u060c \u062a\u0628 \u0628\u06be\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u06a9\u06d2 \u0630\u0631\u06cc\u0639\u06c1 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645 \u0646\u06c1\u06cc\u06ba \u06a9\u06cc\u0627

