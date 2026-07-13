नीलगिरी के जंगल मन ले एक ठन अऊ मज़बूत आवाज़, 25 बछर के के. रविकुमार कहिथे, “मंय हार नइ मानेंय.” मंय इंस्टाग्राम मं पलनी अन्ना ला अपन फोटू भेजत रहेंय.” बोक्कापुरम गाँव के बेटा कुरुम्बा समाज के आदिवासी रवि ह नीलगिरी के खासकरके कमज़ोर आदिवासी समूह फ़ेडरेशन के ऑफ़िस मं एक झिन संगी ले जुन्ना कैमरा मं फ़ोटोग्राफ़ी सीखे रहिस. फेर जब वोला एक जीं संगवारी ले पलनी कुमार के बारे मं पता चलिस, रवि अऊ सीखे ला चाहत रहिस.

आखिर एक दिन अन्ना ह मोला पूछिस के काय मोर फोटोग्राफी मं रूचि हवय. वो ह मोला टिकिट के पइसा दिस अऊ मोला फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप बर चेन्नई भेजिस. उहिंचे मंय कतको किताब पढ़ेंय, कतको जगा गेंय, फ़ोटोग्राफ़ी करेंय अऊ डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़ी के बारे मं सीखेंय. मंय अपन समाज के कहिनी बताय चाहत रहेंय.” रवि के अब सरकारी परीक्षा के तियारी मं कोनो रूचि नइ रहिगे. वोला अपन जुनून मिलगे रहिस.

फेर ओकर दाई, जेन ह घरवाला के छोड़े के बाद ले अकेल्लाच पांच झिन लइका मन ला पाले पोसे रहिस, खुश नइ रहिस. वो ह कहय, “मंय चाहत हवं के तंय सरकारी नउकरी के परिच्छा के तियारी कर. तंय हर बखत कैमरा धरे काबर रहिथस? ये सब्बो छोड़. जा पढ़ई कर, सरकारी नउकरी हासिल कर. येती-ओती किंजरत रहे अऊ फोटो खींचे ले हमन ला कोनो पइसा नइ मिले.” फेर एक दिन पलनी अन्ना अपन कुछु पढ़ेइय्या लइका मन के संग आइस अऊ ओकर ले बात रहिस. येकरे सेती वो ह खिसियाय ला छोड़ दिस. मंय ओकर जिनगी के जूझे ला लेके एक ठन कहिनी बनायेंव. वो ह मोर पहिली प्रदर्सनी में नइ आ सके रहिस, फेर ये दारी वो ह मोर संग जाही – चेन्नई वो ह पहिली बेर जाही. रवि के आवाज मं उछाह अब छिपके नइ रहिस.

“मोर सपना आय के मंय अपन लोगन मन बर काम करत रहवं. मंय देखे हवंव के कइसने गैर-आदिवासी लोगन मन दारु के बदला मं आदिवासी मन के जमीन हड़प लेथें. ओ मन ओकर मन ले खेत मं बूता करवाथें अऊ मजूरी के बदले दारू देथें. लोगन मन ला लगथे के हमन ला पइसा के जरूरत नइ ये, के हमन मिहनत करेइय्या मइनखे नो हन. हमन दारू के एक बोतल बर कुछु घलो कर सकथन. ग्रेजुएशन पूरा करे के बाद घलो लोगन मन मोला दारुच के लालच देय रहिन.” रवि अपन समाज मं कॉलेज पढ़ेइय्या तीसर मइनखे आय. वो ह इतिहास मं बीए करे हवय.

“मोला ये नइ सुहाय के गैर आदिवासी मन हम आदिवासी मन ला कइसने दिखाथें. वो मन आदिवासी मन के जमीन मं होटल बनाय हवंय अऊ उहाँ आदिवासी मन ले मजूरी करवाथें. हमन गुलाम नो हन. हमन अइसने नो हन. हमन हरेक दिन गुजारा बर भारी मिहनत करथन. समाज मं मोर दाई जइसने कतको महतारी हवंय जेन मन अकेल्लाच मिहनत करके अपन लइका मन ला पालथें- जइसने काफी बगीचा मं जलावन लकरी संकेले, दूसर मन के बगीचा के देखभाल करे, गोबर के छेना बेचे. येकरे सेती मंय ओ मन के कहिनी लिखेंय. मंय चाहत हवं के हमन अपनी कहिनी खुदेच लिखन.” अऊ जब वो ह अपन लोगन मन के कहिनी लिखत अऊ फोटो खींचत हवय, त रवि, 'पीपल्स फ़ोटोग्राफ़र्स कलेक्टिव' के आने सदस्य मन के जइसने, अवेइय्या पीढ़ी ला घलो तियार करत हवय जेन मन ला वो ह ये जिम्मेदारी सौंपही. वो ह नीलगिरि ज़िला सरकारी मॉडल स्कूल मं लइका मन ला फ़ोटोग्राफ़ी सिखाय बर लकठा के मासिगुडी ले ऊटी तक बस ले दू घंटा के रद्दा जाथे.