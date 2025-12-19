त, जब मंय वो मंझनिया अमलु ला गली मं घूमत देखेंय, त मंय ओखर ले ओखर दिन के बारे मं पूछेंय अऊ हमर गोठ-बात सुरु गीस. तब ले बीते कुछेक महीना मं, मंय ओकर संग अइसने कतको बेर आय-जाय हवंव, अपन कैमरा घलो धरके.

ओखर संग जावत मोला गम होइस के कोचनिन होय के सबले मुस्किल बात काय आय – खासकरके अइसने शहर मं जिहां माइलोगन मन के जरूरत ला धियान राखे नइ गे हवय. “मंय जम्मो दिन चलत रहिथों, अऊ सिरिफ पानी ह मोर ताकत आय. पानी-पेसाब के सरकारी बेवस्था कहूँ घलो नइ रहय. ते पाय के जरूरत बखत सुन्ना जगा देख के निपट जाथों. फेर मंय डेर्रावत रहिथों. महवारी बखत हालत अऊ घलो खराब हो जाथे. वो बखत मं मोला भारी खुजली होथे अऊ चिन्हा पर जाथे; मंय रेंगे घलो नइ सकंव,” वो ह कहिथे.

चेन्नई के गली मन मं जम्मो दिन बिताय के बाद, संझा घलो सब्बो साग–भाजी नइ बेचाय, येकरे सेती हमन उत्तरी चेन्नई के विमको नगर कोती चले जाथन, जिहां अमलू अपन ठेलागाड़ी के चक्का मं ताला लगाके रोड तीर मं खड़ा करे देथे. अमलु बांचे साग-भाजी के केरेट धरके उहाँ ले कवराईपेट्टई बर रेलगाड़ी मं बइठथे, जेन ह 45 मिनट के रद्दा आय.

रेलगाड़ी मं अमलु जनाना डब्बा मं चढ़ जाथे. वो ह कहिथे, “जउन दिन ग्राहकी बने नइ होवय, मंय बांचे साग-भाजी ला रेल मं बेचे मं लग जाथों.” रेलगाड़ी ले उरते के बाद, वो ह ऑटो मं बइठे बर एक दू फर्लांग अऊ रेंगत जाथे जेन ह पुडुवोयल गाँव के बस टेसन तक जाथे. बस के कोनो टाइम बंधे नइ रहय, वोला 10 मिनट ले घंटा भर तक ले अगोरे ला परथे. बस मं बइठे के बाद अंजतम्मगुडी बस टेसन हबरे मं 20 मिनट लागथे, जिहां ले किलारकंडिगई गाँव के अमलु के घर आधा कोस ले जियादा दूरिहा मं हवय. गर ओकर बेटा घर मं रहिथे त वो ह अपन दाई ला लेगे बर फटफटी धरके आ जाथे. फेर अधिकतर बखत अमलु रेंगत जाथे. ये मं 25 मिनट अऊ लग जाथे.

जब तक ले वो ह घर हबरथे, तब तक रतिहा के 9 बजगे रहिथे. आखिर मं हाथ मं ओकर दू पइसा अऊ बांचे साग-भाजी रहिथे, येती बनेच अकन घर के काम वोला अगोरत रहिथें. जब ओ ह आके रांधथे, खवाथे, मांजथे अऊ सुते के तियारी करथे, तब तक ले रतिहा के 11 बज जाथे.