सकाळच्या पहरी कोण गोसावी गं दारी आला
काई सांगु बाई तुला वाढवी कशा गं भिकशा तू गं त्याला
असा सकाळच्या पारी धर्म चांगुणानी केला
धर्म चांगुणानी केला, अंगी देव तो गं राबवीला
असा धर्माचा डावू जिला येतो ना गं तिनी केला
नको म्हणू नासविला, देव उभा तो गं राहिला
हाच धर्माचा डावू कोण घालीतं गं पंगयती
काय म्हणं नासविला, पांडुरंग तो गं रंगतो संगयती
जिच्या कुळीला धर्म चा धर्म, तिच्या लेकीनी चालू केला
गेली लांब वनामधी देव तिथं, तिला साह्य झाला
पाची बोटाचा गं धर्म करी जिवाची सोडवणं
अशी वार्याच्या झगरीनी, कशी उडाली कवळी पानं
असा धर्माचा डावू देते केळीच्या पानावरी
काई यातं मिळाईला भुकेल्याची जाणं करी
आला माझ्या दारामधी देते प्यायला नितं पाणी
येम गेला फिरवूनी भुकेल्याची जाणं करी
असा धर्माचा डावू माझा मला तो गं मिळईला
गेली व्हती देऊळाला सारासारा तो गं कळईला
आस दुबळं-माझं-पण मला कुणी ते गं हिणविलं
देवाला ना जोडी हात, कसं शर्थीनी चालविलं
दुबळं-ना-माझं-पणं मारी वस्ताराला गाठी
किती नाव संभाळीला, सभा घेतल्याना माझ्या गोठी
असा दुबळ्यापणाला नको भाऊ तू रे डगमगू
असा निघूनी जाईल चंद्रावरीला रे काळा ढगू
आस दुबळ्यापणाला नको होऊस रे आयाहुया
आस निघूनी जाईल चंद्रावरली रे काळी साया
अशी दुबळ्यापणाईची कसा करतो हेळयणा
दुपारची सावली आला काखत रे झोळयणा
अशी दुबळ्यापणाईची कोण करीतो टिंगईल
तुझ्या मरणाच्या वेळी सारं काही तो सांगईल
दुबळ्यापणाईला काही बोलावरं तोडून
जाई मोगर्याची कळा गेली वार्यानी रे पडूनी
पूर्वी जलमाच्या किर्ती गेल्या जगात पांगून
नको मज लाडवू देते तुम्हांला रे सांगून
সকাল সকাল কে গোসাওয়ি* দুয়ার গোড়ায় এসেছে?
কী আর তোকে বলব মেয়ে, চাট্টি মাগন দিয়ে দে!
দেওতার কাজ করত সে যে, চাঙ্গুণা গো সাধ্বী সে জন,
সাধ্বী গো মা চাঙ্গুণা হে, সকাল সকাল দিতেন মাগন।
আচার-বিচার সব জানিতেন যাঁরা, তাঁদেরই দেখানো পথে চলিতেন তিনি
নষ্ট করেছি আমি বলিস না তুই, দেওতারা সাক্ষী যে এইটুকু জানি।
খিদের জ্বালায় যারা দিনরাত মরে — খাবার তাদের দাও, লেখা আছে ধরমে,
কেন যে বলিস তুই 'নষ্ট হয়েছে সব'? পান্ডুরঙের মজা পালনের মরমে।
আম্মা যাহার ধর্ম জানে, বিটিও তার পিছে চলে,
দেওতা আসে সাহায্যে তার বনবাদাড়ে হঠাৎ গেলে।
মাগন দিলে মোক্ষ মেলে জীবন থেকে জেনো,
দুলকি হাওয়ায় পাতপাতালি যায় উড়ে যায় যেন।
মাগন যখন দিবি তখন কলার পাতেই দে [হাতটান না রেখে]
মর্ত্যে থাকার কালে ভুখাদের মনে রাখিস রে।
আমার দোরে আসত সে রোজ, দিতেম তারে পানি
ভুখা মানুষের কষ্ট দেখে যম ফিরে যায় জানি।
ধর্মের মানে বুঝে দেউলে গিয়েছি,
কপালে যা লেখা আছে তাই তো পেয়েছি।
গরীব বলে আমায় নিয়ে ঠাট্টা করে ওরা, বেইজ্জতির বাঁধ ভেঙে দেয়, খেলছে ছিনিমিনি,
দেওতা পানে রইল আমরা হাত দুখানি জোড়া, জীবনখানি কত্ত কঠিন আমিই শুধু জানি।
বড্ড গরীব বড্ড গরীব, ছিন্ন জামায় গিঁট বেঁধে যাই, নিদারুণ জোড়াতালি,
আব্রু রেখেও হয় নাকো লাভ, একজোট হয়ে গাঁয়ের মানুষ করে ছাই বলাবলি।
দারিদ্র্য মোর নিত্যি সাথী, ভাই রে ডরাসনে
চাঁদের দাগও একদিন জানি চলে যাবে আপসে।
দারিদ্র্য হোক যতই তবুও সাহস হারাসনে
চাঁদের করাল ছায়াও জানি মুছে যাবে আপসে।
গরীব বলে কেমনে তোরা ঠাট্টা করিস বল?
বিকেল বিকেল জগত 'পরে ছায়ার চলাচল।
গরীব বলে আমায় যারা ঠাট্টা করে চলে
আইলে মরণ সবকথা সে দেবেই আমায় বলে।
ওই মেয়েটা গরীব বলে ব্যঙ্গ করিস কীরে?
বেলকুঁড়ি আর জুঁইকুড়ি সব হাওয়ায় গেল ঝরে।
ওই জনমে যা হয়েছে, সব গিয়েছে চলে
মিছেও আমায় লাই দিবি না, শোন্ শোন্ কান খুলে।
*গোসাওয়ি: যে পুরুষ সাংসারিক বিষয়-আশয়, আনন্দ-ফুর্তি প্রভৃতি সব ত্যাগ করেছেন। তিনি ইটগুঁড়ি রংয়ের বস্ত্র পরিধান করেন। এটি বিশেষ একটি জাতির নামও বটে যাঁরা ধর্মীয় কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত।