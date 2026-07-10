“हम हार ना मननी. इंस्टाग्राम पर पलानी अन्ना के आपन खींचल फोटो सब भेजत रहनी,” पच्चीस बरिस के के. रविकुमार, नीलगिरि के जंगल से उठल एगो आउर जुझारू आवाज, कहलन. बोक्कापुरम गांव के बेट्टा कुरुंबा आदिवासी समाज से आवे वाला रविकुमार, नीलगिरी के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह महासंघ (एनपीवीटीजीएफ) के दफ्तर में काम करे वाला एगो साथी से फोटोग्राफी सिखलन. पुरनका कैमरा पर रोज-रोज अभ्यास से एह हुनर में उनकर हाथ साफ भइल. बाकिर जब एगो दोस्त से उनका एम. पलानी कुमार के बारे में पता चलल, त उनकर सीखे के ललक आउर बढ़ गइल.

“One day anna finally replied asking me if I was interested in photography. He paid my tickets and got me to Chennai for a photography workshop. That is where I read books, travelled, photographed and learnt about documentary photography. I wanted to tell the story of my community.” Ravi was no longer interested in preparing for government exams. He had found his passion.

“आखिर एक दिन पलानी अन्ना के जवाब आइल. ऊ पूछलन कि का फोटोग्राफी में हमार रुचि बा. ऊ हमरा खातिर टिकट लेलन आउर फोटोग्राफी के कार्यशाला में हिस्सा लेवे खातिर चेन्नई बोलवलन. ओहिजा हम किताब पढ़नी, अलग-अलग जगह घूमनी, फोटो खींचनी आ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के बारीकी सिखनी. हम चाहत रहीं कि हमार समाज के बात दुनिया में दूर-दूर तक पहुंचे.”

बाकिर उनकर माई के ई सब ठीक ना लागत रहे. घरवाला के छोड़ के गइला के बाद ऊ आपन पांच गो बच्चा लोग के अकेले पाल-पोस के बड़ा कइले रहस. “ऊ चाहत रहस कि हम पढ़-लिख के सरकारी नौकरी करीं. ऊ हमरा पर चिल्लास, ‘हर घड़ी कैमरा लेके काहे घूमत रहेल? ई सब छोड़. पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी हासिल कर. ई कैमरा लेके डोलला से, फोटो लेला से घर ना चली.’ बाकिर एक दिन पलानी अन्ना आपन कुछ विद्यार्थी लोग संगे हमरा घर अइलन. माई से बात कइलन. ओह दिनवा से माई हमरा डांटल छोड़ देली. बाद में हम उनकर संघर्ष पर एगो स्टोरी कइनी. हमार पहिल फोटो प्रदर्सनी में ऊ ना जा पइले रहस. बाकिर अबकी ऊ हमरा संगे चेन्नई जइहन. चेन्नई देखे के ई उनकर पहिल मौका होई.” रवि के आवाज में खुसी साफ झलकत रहे.

“आपन लोग खातिर कुछ करे के हमार सपना बा. हम देखले बानी कि कइसे बाहिर के लोग दारू पिया के आदिवासी लोग से जमीन हड़प लेवेला. खेत में दिन भर खटावेला, बाकिर मजूरी के बदला में दारू पकड़ा देवेला. लोग के लागेला कि हमनी के पइसा के जरूरत नइखे, कि हमनी मिहनत करे वाला लोग नइखी. ऊ लोग सोचेला कि दारू के एगो बोतल खातिर हमनी कुछुओ कर सकिला. बीए कइला के बादो लोग हमरा संगे इहे सलूक करेला.”

“हमनी के बारे में बाहिर के लोग जइसन देखावेला, हमरा तनिको अच्छा ना लागे. आदिवासी लोग के जमीन पर रिसॉर्ट खड़ा करके, उहे जमीन पर हमनी से मजूरी करावेला. बाकिर हमनी गुलाम नइखी. हमनी के पहचान ई ना ह. पेट पाले खातिर हमनी जी-तुड़ मिहनत करिला. हमनी इहंवा हमार माई जइसन केतना औरत लोग बा, जे अकेले आपन लइका सब के पालत-पोसत बा. कॉफी के बगइचा से जलावन के लकड़ी बीन के लावत बा, दोसर के बगइचा में खटता आ गोइठा बेच के घर चलावत बा. एही सब चलते हम आपन माई के कहानी लिखनी. हम चाहत बानी कि हमनी आपन कहानी खुद लिखीं.” आउर आपन समुदाय के लोग के जिनगी के कहानी कैमरा में समेटत, रविकुमार पीपुल्स फोटोग्राफर्स कलेक्टिव के दोसर सदस्य लोग जइसन, अब नयका पीढ़ी के ई हुनर सिखा रहल बाड़न. ऊ रोज मासिनगुडी से बस पकड़ के दू घंटा में ऊंटी पहुंचेलन. उहंवा नीलगिरी जिला सरकारी मॉडल स्कूल के लइका-लइकी सभ के फोटोग्राफी सिखावेलन.