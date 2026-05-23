सेविथ अपना दोस्त के बारे में एगो घटना बतवलन.जे तूफ़ान में अचक्के उफनात पानी में गिर गईलें. “हमनी अपना साथी वेलमुरुगन के बिलवा दहनी. सरकार हमनी के कवनो आर्थिक मदद चाहे मुआवजा ना दहलस. हमनी आपना काम प आपन जान जोखिम में डालेनी, काहे से कि हम्नीके कब्बो पटा ना होला कि आगे का होई.” पारी के उ बतावलन.

ओ सब के काम एगो चक्र में चलेला- एक रात मुहाना प मछरी पकडल, औरी दू दिन कोसास्थलैयार नदी में जाल फेंक के मछरी पकडल. ए दिन में मलाह अकेलही एगो छोटकी नाव में निकलेला. उ पानी में एगो ‘कास्ट नेट’ (एगो छोट गोल औरी वजनी जाल, जौन दूसर जाल से फरके होला. जेकर इस्तेमाल उ लोग बड़का नाव प करेला) डालेला. कुछ मिनट जोहेला. फेर उ पकड़ाईल मछरी के साथे वापिस खींच लेला. इ पकड़ में झींगा, मछरी औरी केकड़ा रहेला. गांव के बेसी लोग एहीतरे कार करेला.

सारथ एल एन टी शिपयार्ड में ड्राइवर के कार करेलन. उनका हर महीने 20,000 रोपया के कमाई हो जाला. उ कहेलन, “हमनी के इ छोट गांव में बेसी लोग रात में मछरी पकड़ेला. औरी एकरा खातिर नेट के इस्तेमाल करेला.” कुछ लोग अशोक ले लैंड में कार करेला औरी कुछ लोग एल एन टी में कार करेला.”