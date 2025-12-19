त, जब ओ दोपहरिया में अमुलू के सड़कन प घूमत देखनी, हम उनका से उनकर दिन के बारे में पुछनी. औरी ए तरे हमनी के बतियावे के सुरुआत भईल. तब से पछिला कुछ महीना ले हम उनका साथे कई बेर जतरा कईनी, अक्सर साथे कैमरा ले के.

उनका साथे चले में हमरा बुझाइल कि एगो महिला वेंडर होखे के सबसे मस्किल बात का ह. खासकर अइसन सहर में जौन एगो मेहरारू के सुरक्षा औरी जरूरत से बेपरवाह बा. “हम पूरा दिन चलेनी. औरी पानीये हमार एकमात्र ताकत ह. जब हमरा पेसाब जाए के होला त, कहीं कौनो सार्वजानिक सौचालय नईखे. एहीसे, हम सुनसान जघ़े खोजेनी. औरी दिन के अंजोरे में जानी. हमरा डर लागेला. माहवारी रहेला त हालत औरी खराब हो जाला. हमरा ढेर दोदरा हो जाला, हम चलहूं ना पाईं.” उ कहली.

चेन्नई के सड़क प पूरा दिन बितावला के बादो कुल तरकारी ना बिका पावेला. एहीसे हमनी उत्तरी चेन्नई में विमको नगर के ओर चलतानी. जहां अमुलू आपन ठेला के चक्का में सिक्कड़, ताला लगा के खड़ा क दहली. अमुलू उबरल तरकारी वाला प्लास्टिक के डिब्बा ले के कवराईपेट्टइ के ट्रेन पकड़ेली, जौन 45 मिनट के जतरा ह.

ट्रेन में, अमुलू जनाना डिब्बा में चढ़ जाली. उ कहेली, “जे दिन बिजनेस नीमन ना होला, हम उबरल तरकारी ट्रेन में बेचे के परयास करेनी.” ट्रेन से उतरला के बाद, उ एगो औटो खातिर एक किलोमीटर औरी चलेली, जौन उनका के पुडूवायल गांव के बस स्टेसन ले जाई. बस के बेरा पक्का ना होला. एकर मतलब ह 10 से 60 मिनट के औरी जोहाई. बस में बईठला के बाद, अंजातम्मनगुडी बस स्टाप ले 20 मिनट लागेला. जहां से किलरकंडीगई गांव में अमुलू के घर 2 किलोमीटर औरी दूर बा. अगर उनकर बेटा घरे होला त अपना दोपहिया गाड़ी से लेवे आ जाला. बाकिर बेसी दिन त अमुलू पैदले चलेली. एमे 25 मिनट औरी लागेला.

एतना लमहर जतरा पूरा क के जब ऊ घरे पहुंचेली, तब ले रात के लमसम 9 बज जाला. दिन के आखिर में उनका हाथ में बहुत कम पइसा होला. हाथ में तनियक उबरल तरकारी होला. औरी घर में ढेर कार उनकरा के जोहत रहेला. जब ले उ खयका बनावेली, खियावेली, बहार-सोहार (सफाई) करेली औरी सूते के तईयारी करेली, रात के 11 बज जाला.