English

In the days of merciless summer

green parrots enchant Gujarat.

They feast through the season,

mango, java plum, and sweet fruits of rayan,

green parrot of evergreen Kutch.

Adorn my feet with kadalas

Get kambhis studded with diamonds,

green parrot of evergreen Kutch.

In the days of merciless summer

green parrots enchant Gujarat.

Adorn my fingers with muthiyo

Get dimond studded bangadis to adorn my hands,

green parrot of evergreen Kutch

In the days of merciless summer,

Green parrots enchant Gujarat

Adorn my neck, make a harlo for me,

Get a diamond studded hansadi for me,

green parrot of evergreen Kutch.

In the scorching heat of the summer,

green parrots enchant Gujarat.

Get a nathani for my nose

A diamond studded damani to adorn my forehead,

green parrot of evergreen Kutch.

In the days of merciless summer

green parrots enchant Gujarat.

They feast through the season,

mango, java plum, and sweet fruits of rayan,

green parrot of evergreen Kutch.