అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో: సాల్వే విముక్తి గీతం
అంబేద్కర్ జయంతి రోజున షాహిర్ ఆత్మారామ్ సాల్వే కవిత్వం, పాత పద్ధతులను విడనాడి బాబాసాహెబ్ చూపిన మార్గంలో నడవాలని శ్రోతలకు ఉద్బోధిస్తుంది
Mumbai, Maharashtra
WED, MAY 21, 2025
మరాఠ్వాడాలో 1970-80ల నాటి నామాంతర్ ఉద్యమానికి తన ఆవేశపూరిత కవిత్వంతో ఒక రూపునిచ్చిన షాహిర్ ఆత్మారామ్ సాల్వేకు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా నివాళులు. ఆయన పాటలు నేటికీ దళిత హక్కుల పోరాట గొంతుకగా నిలుస్తాయి
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ మహాపరినిర్వాణం తరువాత దశాబ్దాల తరబడి కుల వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసి, మహారాష్ట్రలోని మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా తీసుకువెళ్ళింది శాహిర్ దాదూ సాల్వే వంటి గాయకులే. ఈరోజు, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా శాహిర్ దాదూ సాల్వే ఈ ఉద్యమానికి తాను చేస్తోన్న సంగీత సహకారం గురించి చెప్పారు
స్వాతంత్ర్య పోరాటం జరుగుతోన్న కాలంలో ఆంగ్లేయుల తుపాకీ కాల్పులకు గాయపడిన శోభారామ్ గెహెర్వార్ కథను ఆగస్ట్ 15, 2023 సందర్భంగా, PARI మీ ముందుకు తెస్తోంది. రాజస్థాన్ లోని దళిత సముదాయానికి చెందిన, తనను తాను గాంధేయుడిగా ప్రకటించుకున్న 98 ఏళ్ళ శోభారామ్ డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్కు వీరాభిమాని, రహస్య విప్లవోద్యమ భాగస్వామి. ఇది 2022లో పెంగ్విన్ ప్రచురించిన పి. సాయినాథ్ రచన, 'The Last Heroes, Footsoldiers of India's Freedom' నుంచి ఒక సంగ్రహ కథనం
తల్లిదండ్రులతో కలిసి పాటలు పాడుతూ, భిక్ష కోసం మహారాష్ట్రలోని గ్రామాలలో తిరిగే మాతంగ్ సముదాయానికి చెందిన ఒక చిన్నారి బాలిక, విప్లవాత్మకమైన షాహిర్గా పెరిగి పెద్దదయింది. చిన్న తాళ వాయిద్యమైన ‘దిమడి’ని వాయిస్తూ, భీమ్ గీతాలను పాడే ఆమె, బాబాసాహెబ్ సందేశాన్ని అంతటా వినిపిస్తోంది. ఏప్రిల్ 14, 2024 అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆమె గురించిన కథనం ఇది
