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FRI, MAY 16, 2025
পারি সংকলন: যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক হিংসা
নারীর উপর ঘটতে থাকা নির্যাতনের মুখ ও মুখোশ নানাবিধ, যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক হিংসা বিষয়ক এই প্রতিবেদন-সংকলনে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে উঠে এসেছে যৌনকর্ম, পরিযান, লিঙ্গ-স্বীকৃতি সার্জারি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক মহিলা পুলিশকর্মীর ন্যায়বিচারের লড়াই। এসবের তলায় তলায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ামবিধি মোতাবেক মেয়েরা চালচলন বেঁধে দেওয়ার প্রয়াস, নারী নির্যাতন স্বাভাবিকীকরণ এবং 'প্রেমের' ছদ্মবেশে অল্পবয়সি মেয়েদের পাচার। আইন কী বলছে, ঠিক কীভাবে বলছে, আইনি প্রক্রিয়া কতদিন ধরে চলে, নানান লিঙ্গপরিচিতির পটভূমিতে এই বিষয়টাও ধরা পড়েছে। এই সিরিজটি মেদসঁ সঁ ফ্রন্তিয়া/ডক্টর্স উইদআউট বর্ডার্সের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে
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5. ধর্ষক ওপরওয়ালা ও ধর্ষকাম আইনিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছেন কন্সটেবল দামিনী
নিজেরই ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিক-সহ তিনজনের হাতে ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন দামিনী, তারপর থেকে এক নিদারুণ অসহযোগিতায় ভরা আইনিতন্ত্রের মোকাবিলা করে চলেছেন তিনি। ন্যায়বিচারের দাবিতে তাঁর নিরন্তর লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে এই প্রতিবেদনে
4. ‘ওরা আমায় খালি পায়ে রাখত’
টুকরো টুকরো জীবন জুড়ে গত ১০টা বছরের স্মৃতি সাজাচ্ছেন মানব পাচারের শিকার কাজরি। আইনজীবী, পুলিশ থেকে আদালত, সবার দোরে দোরে ঘুরে সাহায্য চেয়েছেন তাঁর বাবা, কিন্তু কান দেয়নি কেউ
3. ‘আমি বাড়ি ফিরতে চাই না’
যৌন এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসা প্রায়ই সংঘটিত হয় আত্মীয়-পরিজন, চেনা মানুষের হাতেই। ঠিক সেটাই ঘটেছিল কোমলের সঙ্গে। অসমের ছোট্ট মেয়ে কোমল বাড়ি থেকে ‘পালিয়ে’ গিয়ে পড়ে দিল্লির যৌনপল্লিতে। জীবনে দ্বিতীয়বার উদ্ধার হওয়ার পর এবার পুলিশ তাকে ফেরত পাঠাতে চায় তার নিজের বাড়িতে, যেখানে তার অভিযুক্ত ধর্ষকের বাস
2. স্বারূপ্যের সন্ধানে সুমিত
যৌন এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসার নানান রূপ হতে পারে। পারিবারিক বাধা থেকে ডাক্তারি ও আইনি আমলাতন্ত্রের অনন্ত লাল ফিতে – নিজের লিঙ্গ পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করার পথে হাজারও চড়াই-উৎরাই পেরিয়েছেন সুমিত। সামনে বাকি আরও অনেকটা রাস্তা
1. বাঁসওয়ারা: গলায় চেপে বসা সংসারবন্ধন
কুশলগড় তেহসিলে ১৯ বছর বয়সি ভীল আদিবাসী তরুণী দিয়াকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল প্রতিশোধ হিসেবে। তুলে নিয়ে গিয়ে আটক রেখে তাকে দিয়ে কাজ করানো হয়, হিংস্রভাবে নির্যাতন করা হয়, তারপর ফেলে দিয়ে আসা হয়। বিয়ের নাম করে তার মতো বহু কিশোরীকে রাজ্যের বাইরে পাচার করা হচ্ছে
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https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-bn