“मला इथे सुरक्षित वाटतं. इथे कुणीच येत जात नाही. शेतकरी आले तर येतात कुणी.” ती आश्वस्त मनाने सांगते. मधल्या काळात तिने दुसरं लग्न केलं. तिची सहा महिन्यांची मुलगी आहे. तिला जोजवता जोजवता ती बोलत असते. “मी सतत चिंतेत असायचे. पण हिचा जन्म झाल्यानंतर मी आता जरा निवांत झालीये.” तिच्या नवऱ्याचा तिला आधार आहे. मुलीच्या जन्मानंतर वडलांशी देखील तिचं नातं जरासं सुधारलं आहे.



तिच्यावर बलात्कार झाला त्या पोलिस स्टेशनमध्ये ती आता काम करत नाही. त्याच जिल्ह्यात दुसऱ्या एका पोलिस ठाण्यात ती हेड कॉन्स्टेबल पदावर काम करते. तिच्या दोन सहकारी आणि अगदी जवळच्या मैत्रिणींनाच केवळ तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबत माहीत आहे. आधीच्या आणि आताच्या पोलिस स्टेशनमधल्या कुणालाच ती कुठे राहते ते माहीत नाहीये. असं असलं तरीही तिला पूर्ण सुरक्षित वाटत नाही.



“मी बाहेर असले आणि वर्दीत नसले तर मी चेहरा कपड्याने झाकून घेते. एकटी तर मी कधीच बाहेर जात नाही. सगळी खबरदारी घेते. ते लोक माझ्या घरापर्यंत आले नाही पाहिजेत,” दामिनी सांगते.



आणि हे तिच्या मनाचे खेळ नाहीत.



दामिनीचं असं म्हणणं आहे की गुन्ह्यातला आरोपी असलेला ठाणा कर्मचारी तिच्या नव्या पोलीस स्टेशनला येतो किंवा तिची नेमणूक झाली असेल त्या पोलीस चेकपॉइंटलाही जातो. तिला मारहाण करतो. “ज्या दिवशी माझ्या केसची सुनावणी होती त्या दिवशी त्याने बसस्टॉपवर मला मारलं.” तिला जास्त चिंता तिच्या मुलीच्या सुरक्षिततेची आहे. “त्यांनी तिला काही केलं तर?” आपल्या मनातली भीती बोलून दाखवत दामिनी म्हणते. बोलता बोलता आपल्या मुलीला घट्टसं आवळून घेते.



दामिनीची भेट मे २०२४ मध्ये झाली. मराठवाड्यातलं भाजून काढणारं ऊन, न्यायासाठीचा सात वर्षं सुरू असलेला लढा आणि या गुन्ह्याची वाच्यता केली म्हणून जिवाचं काही बरं वाईट होईल ही सततची भीती... असं सगळं असतानाही तिची उमेद अभंग होती. आणि निर्धारही पक्का. “सगळ्या आरोपींना मला तुरुंगात गेलेलं पाहायचंय. मला लढायचं आहे.”

The story is part of a nationwide reporting project focusing on social, institutional and structural barriers to care for survivors of Sexual and Gender-Based violence (SGBV) in India. It is part of a Doctors Without Borders India supported initiative.



The names of the survivors and family members may have been changed to protect their identity .