72 बछर के संबंदन, तंबिरन के छोटे बेटा, प्रतिष्ठित कलाकार अऊ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता आंय. वो ह गाँव के दीगर लइका मन के संग बचपना लेच ये कला सीखे रहिस, फेर ओकर ददा चाहत नइ रहिस के वो ह जीविका बर तेरुकूतु ला सीखय, काबर के ये मं भरपूर पइसा नइ मिलय. येकर बाद वो ह शहर चले गीस अऊ कुछू बखत पोस्टमास्टर अऊ टैक्सी ड्राइवर के बूता करिस. फेर आखिर मं वो ह कला के अपन जुनून के आगू हार मान गीस अऊ पूर्णकालिक अभिनेता के रूप मं गाँव लहूट आइस. वो ह कहिथे, ये एकेच अइसने जिनिस आय जेन ला मंय बढ़िया करके जानथों अऊ जेन ला मंय करे सकथों.” आज वो ह देस भर के स्कूल मन मं अऊ इहाँ तक के बिदेस मं जाके घलो पढ़ावत हवंय.

मुरुगन के संग मिलके वो ह जेन उत्सव ला संभालथें, वो ह हरेक बछर अऊ घलो आनि-बानी के होवत जावत हवय. साल 2010 मं, ये उत्सव मं श्रीलंकाई थिएटर समूह मन, केरल के कथकली कलाकार मन अऊ झारखंड के सरायकेला छऊ कलाकार मन ला घलो बलाय गीस. गांव मन पुरीसाई मंच मं भरतनाट्यम नर्तकी मन ला, जाज संगीतकार अऊ समकालीन कलाकार मन के कतको किसिम के प्रदर्शन घलो देखे हवंय. पलनी मुरुगन कहिथें, “पुरीसई मं लोग मन अइसने भाखा के प्रदर्सन देखथें जेन ला वो मन नइ समझंय, फेर वो मन लय अऊ भाव ले अपन ला जोड़ लेथें.”

संस्कृति मंत्रालय ह ये उत्सव के मान-महत्ता ला पहिचाने हवय अऊ गाँव मन के, कलाकार मन के संघ मन ला अऊ थिएटर ला चाहनेवाले लोगन मन ले मिले पइसा के छोड़ येला पइसा के मदद बर अनुदान देय ला आगू आय हवय. मुरुगन कहिथें, “हमन कब तकले गाँव के मेला के रूप मं येला आगू बढ़ाय सकबो? हमन सुविधा बढ़ाय ला चाहत हवन, कलाकार मन बर रहे के ठौर ठीहा देय ला चाहत हन अऊ मंच के बेवस्था ला अऊ बढ़िया बनाय ला चाहत हवन. हमर मकसद पुरीसई उत्सव ला एक ठन अइसने आयोजन बनाय ला जेन ह दुनिया जहान मं हबरे के संग-संग अपन मूल के मान घलो रखय.