ব্ৰেইল আৰু বেলট
বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ বাবে ৰাজ্যিক বিধি অনুসাৰে কেতবোৰ সুবিধা আছে যদিও বাবলু কৈৱৰ্তহঁতে এইবাৰ ২০২৪ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাগ যে ল’ব পাৰিব, তাৰ নিশ্চয়ত নাই
২৪ মে, ২০২৪ | সৰ্বজয়া ভট্টাচাৰ্য
SANGUR, PUNJAB|
দুবছৰৰ পিছত বিদ্যালয়লৈ উভতি অহা আৰু অধ্যয়নৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ৰ ক্ষতি হোৱাৰ পিছত বৌদ্ধিকভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলে পুৰণি ৰুটিনত খাপ খাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে
৩০ জানুৱাৰী, ২০২৩ | জ্যোতি শিনৌলি
দৃষ্টিহীন তিনি সন্তানৰ মাতৃ সৰন্যাই তিনিওকে স্কুললৈ অনা-নিয়া কৰে। অকলশৰীয়া অভিভাৱক সৰন্যাই তাৰ বাবে গুম্মিৰিপুণ্ডিৰ পৰা চেন্নাইলৈ দৈনিক ১০০ কিলোমিটাৰ বাট বব লগা হয়
২০ জানুৱাৰী, ২০২৩ | এম পালানি কুমাৰ
তাইৰ কান্ধত তেওঁ হাত থয়, তাই বাট দেখুৱায়। এনেদৰেই নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ আগত হাৰ নমনা এইহাল দম্পত্তিয়ে সকলো বাধা নেওচিছে। কিন্তু দাৰিদ্ৰ্য, দুৰ্বল স্বাস্থ্য আৰু ঘুণীয়া দেহাই তেওঁলোকৰ জীৱন যাপন দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে
১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ | এম পালানি কুমাৰ
মহাৰাষ্ট্ৰৰ আহমেদনগৰ জিলাৰ এটা কৃষিজীৱি পৰিয়ালৰ বৌদ্ধিক প্ৰতিবন্ধী শিশুৰ বাবে অনলাইন পাঠদানৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱত শিশুসকলৰ শিক্ষা আৰু মানসিক, দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে অৱনতি ঘটিছে আৰু অভিভাৱকৰ উদ্বেগ বাঢ়ি গৈছে
১৮ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২১ | জ্যোতি শিনৌলি
এখন ভৰি বেয়া হোৱা স্বত্বেও মাছমৰীয়া প্ৰকাশ ভগতে কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত নাচিকৰ পৰা দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰা গাড়ীৰ সমদলত ভাগ লোৱা তেওঁৰ পাৰগাঁৱৰ গঞাৰ বাবে ৰন্ধা-বঢ়া কৰিছে
২৩ ডিচেম্বৰ, ২০২০ | পাৰ্থ এম এন আৰু শ্ৰদ্ধা আগৰৱাল
যোৱা বছৰ গেংগ্ৰিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিভা হিলিমে হাত-ভৰি চাৰিওখন হেৰুৱাবলগীয়া হয়। কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰ জিলাৰ এইগৰাকী আদিবাসী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অটুত ৰাখিলে নিজৰ প্ৰচণ্ড মনোবল, নিজৰ ঘৰতে ‘আনলাইন পাঠগ্ৰহণ’ৰ সুবিধা নথকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি গ’ল
৩ ডিচেম্বৰ, ২০২০ | শ্ৰদ্ধা আগৰৱাল
ওৰেটো জীৱন বেমাৰে পিছ নেৰা আৰু জৰায়ু আঁতৰোৱাকে ধৰি কেবাটাও অস্ত্ৰোপচাৰে কুঁজা কৰি পেলোৱা পুণে জিলাৰ হাডাশী গাঁৱৰ বিবাবাঈ লয়াৰে এতিয়াও পথাৰত কাম কৰিবলৈ এৰা নাই, আনফালে পক্ষাঘাত হোৱা গিৰীয়েকৰো তেওঁ শুশ্ৰূষা কৰে
২ জুলাই, ২০২০ | মেধা কালে
গৰ্ভাশয় আঁতৰোৱাৰ বাবে বাধ্য কৰাই মানসিকভাৱে অনগ্ৰসৰ মহিলাৰ যৌন আৰু প্ৰজনন স্বাস্থ্য অধিকাৰ প্ৰায়ে উলংঘা কৰি অহা হৈছে। কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৱাডি গাঁৱত মালন মৌৰেক ভাগ্যৱতী বুলিয়েই ক’ব লাগিব যে মাকে তেওঁৰ কাষত থিয় দিছে
৯ জুন, ২০২০ | মেধা কালে
কেইবছৰমানৰ আগতে দুৰ্ঘটনাত এখন ভৰি হেৰুওৱা বিমলেশ জয়ছোৱালে তেওঁৰ পত্নী আৰু তিনি বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ সৈতে এখন গিয়েৰ নথকা স্কুটাৰেৰে তলাবন্ধৰ সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পানভেলৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱালৈ ১২০০ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিছিল
২৩ মে', ২০২০ | পাৰ্থ এম এন
অৰ্ধশতিকাজুৰি ঝাৰখণ্ডৰ পুৱ সিংভুম জিলাৰ জাডুগুডা খনিকে ধৰি ইউৰেনিয়াম খনিবোৰৰ নিকটৱৰ্তী গাঁৱৰ মানুহে তেজস্ক্ৰিয় বৰ্জ্য আৰু বিষাক্ত খাল-ডোংবোৰৰ মাজত জীৱন যাপন কৰাৰ মূল্য দিবলগীয়া হৈছে
১৯ মাৰ্চ, ২০১৮ | শুভ্ৰজিত সেন
