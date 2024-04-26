डॉ. रेंगलक्ष्मी कहेली, जहंवा दबाव जादे होखेला, उहंवा बिबिधता भी जादे होखेला. “तमिलनाडु के तटीय इलाका, खास करके कडलूर से लेके रामनातपुरम जिला के बीच के इलाका के ही नमूना ले लीहीं. इहंवा पानी के खारा होखे आउर माटी के नीमन होखे के चलते धान के कइएक अद्भुत पारंपरिक किसिम देखे के मिलेला. एह सभ के अलग-अलग अवधि में तइयार कइल जाला. जइसे कि नागपट्टिनम आ वेदारण्यम के बीच के इलाका में कुलिवेदिचान आउर अइसने 20 से जादे किसिम के चाउर चलन में बा.”

“नागपट्टिनम आउर पूम्पुहार के बीच में एगो दोसर किसिम- कलुरंडई आउर एकरा से मिलत-जुलत कुछ आउर किसिम सभ उगावल जात रहे. ई सभ इहंवा के आबोहवा के हिसाब से रहे, जेकरा से खेती से जुड़ल पारिस्थितिकी संतुलित रखल जा सके. एह किसिम सभ के पारंपरिक मानल जात रहे. बाकिर अब इहंवा बिया सभ बाहिर से आवे लागल बा. पारंपरिक किसिम के धान सभ के बिया के जोगा के रखे के परंपरा भी समाप्त हो चुकल बा.” एहि से इहंवा जलवायु बदलाव चलते दबाव जादे बा, “बिबिधता से जुड़ल जानकारी समाप्त हो गइल,” डॉ. रेंगलक्ष्मी इसारा कइली.

छोट खेत में एक साथे कइएक फसल उगावे के चलते बिबिधता बचल बा, लेनिन कहले. “मसीन आउर बड़ बजार हरमेसा एकरा अनदेखा ही कइलक. अबहियो अइसन कइएक फसल बा जेकरा बरसात पर टिकल इलाका में उगावल जा सकेला. ई जलवायु बदलाव के चुनौती के झेल सकेला. रागी, तिल, हरियर मटर, बटर बीन, चाहे सीवा बीन, बाजरा आ ज्वार भी नीमन फसल बा. बाकिर जब किसान खेती के नयका तौर-तरीका से खेती करेला, त मसीनी गतिविधि बेसंभार होखे लागेला. गहिर जानकारी के अभाव हो जाला.”

कौशल नष्ट होखे जइसन गंभीर नुकसान होखेला. एह से ना कि जानकारी बेकार चीज बा, बलुक एह से कि जानकारी- कौशल वाला लोग के गंवार मान लेवल जाला. “मान लेवल जाला कि तेज आदमी कबो कौशल के पाछू ना भागे. एह तरह के खतरनाक सोच के चलते केतना लोग समाज के नजर से ओझल हो गइल,” लेनिन जोर देके कहलन.

लेनिन मानेलन कि एकर हल बा. “हमनी के अइसन किसिम पर जोर देवे के जरूरत बा जे मूल रूप से एहि इलाका के होखे. अइसन किसिम के जोगावे, उगावे आउर फेरु थरिया तक पहुंचावे के होई. बाकिर रउआ अकेले तिरुवन्नमलाई में अइसन सौ ठो उद्यमी लोग चाहीं जे ‘बजार’ नाम के एह दानव से लड़ सके,” ऊ कहलन.

“हमरा लागत बा कि पांच बरिस में हम को-ऑपरेटिव के हिस्सा बन जाएम आउर समूह में खेती कर रहल होखम. पछिला बरिस बहुते दिन ले पानी बरसल. मोटा-मोटी चालीस दिन तक रउदा (धूप) ना भइल. अइसन हाल में धान कइसे सुखावल जाई? धान के सुखावे वाला सुविधा चाहीं. मिल के काम कइल जाई, त ताकत आई.”

उनकरा बिस्वास बा कि बदलाव ई. बदलाव त उनकर आपन जिनगी में भी आ रहल बा. जून में उनकर बियाह होखे वाला बा. “राजनीति, चाहे नीतिगत स्तर पर, बदलाव अस्ते-अस्ते आई. जल्दबाजी में फैसला करे से नुकसान हो सकत बा.”

एहि से आपन साथी लोग संगे लेनिन के सुस्त, खामोस आंदोलन, सायद सफल साबित होखे...





बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी बिस्वबिद्यालय के अनुसंधान अनुदान कार्यक्रम 2020 के तहत एह शोध अध्ययन के अनुदान मिलल बा.

कवर फोटो: चाउर के कुल्लनकार, करुडन सांबा आ करुनसीरक सांबा किसिम

अनुवादक: स्वर्ण कांता