रोशन अऊ विशाल तेजी ले बढ़त ऑनलाइन साइबर-ठगी के नवा शिकार बनिन – एक ठन अइसने धंधा जेन मं माने जाथे के विकासशील देस मन के हजारों काम करेइय्या मन ला बंधक बनाके काम मं लगाय गे हवय. ये काम करेइय्या मन ला ऑनलाइन बिक्री अऊ आईटी इंडस्ट्री मं बढ़िया नउकरी के लालच देके फंसाय जाथे अऊ ओकर बाद ओ मन ले अंतरराष्ट्रीय स्तर मं साइबर-धोखाधड़ी करवाय जाथे.

रोशन कहिथे, “हमन असल मं दुनिया भर के लोगन मन ला धोखा देवत रहन. पहिलीच दिन ले हमन ला फेसबुक मं नकली आईडी बनावन, दीगर लोगन मन के रूप धरके, लोगन मन ला काल करे बर एआई टूल काम मं लावन, बड़े-बड़े वादा करके बड़े इन्वेस्टर्स मन ला फंसावन अऊ ठगी (बैंकिंग फ्रॉड) करत रहेन.” वो ह कहिथे, “ओ मन काम करेइय्या मनले कुछु घलो करवा लेथें.”

रोशन ह अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश अऊ कतको आने देस मन के बीस-तीस बछर के उमर के लइका मन ला देखिस. ओ मन हफ्ता मं छै दिन, रोज के 12-14 घंटा काम करत रहंय. ओ मन ला तय तनखा त मिलत रहिस, फेर गाँव घर लहूटे ओकर मन के हाथ मं नइ रहिस.

रोशन सुरता करत कहिथे, “विशाल तुरते निकरे ला चाहत रहय. वो ह भारी डरे रहिस; अऊ मंय घलो.”

कइसने करके, रोशन ह पहिलीच हफ्ता मं फ़िदी ले बात करके विशाल ला छुड़वा लिस; वो ह बहाना बनाइस के विशाल ला कंप्यूटर चलाय ओतक बढ़िया नइ आवय, जतक वोला आथे.

रोशन सुरता करत कहिथे, “हमन ले हरेक ला भर्ती करे बर फ़िदी ला कंपनी ले 10,000 युआन (करीबन 1.3 लाख रूपिया) मिले रहिस. वो ह विशाल के पासपोर्ट लहूटाय अऊ वोला घर लहूट के जाय बर 10,000 युआन के मांग करिस. असल मं हमन बंधुआ बना ले गे रहेन. हमन ला अपन परान जाय के डर घलो रहिस. मंय ओला मनायेंव के वो ह धीरे-धीरे मोर तनखा ले महीना के क़िस्त काट लेवय अऊ विशाल ला लहूट जाय ला देवय.” रोशन कहिथे, किस्मत के बात रहिस के वो ह मान गीस अऊ विशाल घर लहूट गे.

विशाल ये कहिनी बर पारी ले गोठ-बात करे ला नइ चाहय; वो ह वो घटना ला एक ठन खराब सपना समझ के भूले ला चाहथे.