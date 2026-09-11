रोशन सदाशिव कुले करा एक झिन संगवारी के फोन आइस. ओ ह पूछिस के काय वो ह कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करे बर लाओस आना चाही. तनखा घलो बढ़िया रहिस – महीना के 90,000 ले 1 लाख रूपिया अऊ कंपनी आय-जाय अऊ रहे के खरचा घलो उठाही.
ओ संगवारी जम्मू-कश्मीर के बासिंदा रहिस अऊ ओ ह घलो बीते बछर रोशन के ग्रुप के संग कंबोडिया मं अपन किडनी बेचे रहिस; ओ ह हाल-फिलहाल मं उहाँ काम करे सुरु करे रहिस.
रोशन ह ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स करे रहिस अऊ वोला ऑफिस मं काम करे के बिचार जियादा बने लगिस. वो ह कहिथे, “ मोर एक झिन संगवारी ह बताय रहिस के ये नउकरी मं देह के मिहनत जियादा नइ लगय, ते पायके मंय येला लेके बिचार करे लगेंय.”
करजा चुकाय बर अपन किडनी बेचे अऊ आपरेसन के बाद के बखत घलो, रोशन ला ब्रह्मपुरी के छै आरोपी सूदखोर मन हलाकान करे छोड़त नइ रहिन.
परिवार के घर चार अलग-अलग बैंक करा गिरवी रहिस, ददा के जिनगी भर के जमा पूंजी ले बिसोय खेत छै साहूकार मन ले एक झिन ह ले ले रहिस, बाकी संपत्ति मन बेच दे गे रहिन, अऊ ओकर बाद घलो करजा के रकम 10 लाख रूपिया ले जियादा रहिस.
ओकर ददा के पेंसन, घरवाली के आंगनवाड़ी के तनखा अऊ भाई के रोजी-मजूरी धन बनिहारी घलो पूरत नइ रहिस. कुछु बखत बर बैंकिंग संगी (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट) के काम करे के बाद,,जब कोरोना महामारी बखत ओकर नउकरी छूटगे, त ओकर बाद ले रोशन ला कोनो काम-धंधा नइ मिल पावत रहिस.
वो ह ये काम करे बर राजी होगे.