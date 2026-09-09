रोशन के मदद ले पुलिस ह एक झिन अऊ दानदाता के पता लगाइस, जेकर कंबोडिया मं ऑपरेसन नइ हो सकिस काबर के ओकर खून रिपोर्ट मं कुछु दिक्कत रहिस. आरोपपत्र के मुताबिक, छै महीना बाद नई दिल्ली के ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. रविंदर पाल सिंह ह स्टार किम्स हॉस्पिटल मं ओकर किडनी निकारिस. वो ह पुलिस ला बताइस, “डॉ. कृष्णा ह मोला 8 लाख रूपिया देय के वादा करे रहिस, फेर असल मं मोला सिरिफ 5.5 लाख रूपियाच मिलिस.” ओला घलो इही लगत रहय के सुंचू क्वालिफ़ाइड डॉक्टर आय.

आरोपपत्र मं डॉ. रविंदर पाल सिंह अऊ स्टार किम्स के प्रमोटर डॉ. राजारत्नम गोविंदस्वामी के नांव तउन दू झिन डॉक्टर के रूप मं सामिल हवंय जेन मन मानव अंग तस्करी के रैकेट मं सामिल रहिन.

डॉ. गोविंदस्वामी अऊ सुभजीत पाल- एक झिन दलाल जेन ह मेडिकल टेस्ट अऊ अस्पताल के काम के इंतजाम करे मं संचु के मदद करे रहिन – फरार हवंय.

ये बखत पुलिस के जांच, आरोपपत्र मं नामजद दू फरार आरोपी मन के गिरफ़्तारी अऊ डॉ. रविंदर पाल सिंह के भूमका के पता लगाय उपर लगे हवय.

डॉ. सिंह करीबन छै महीना तक ले गिरफ्तारी ले बचत रहय, फेर 24 जून के दिन वो ह चंद्रपुर पुलिस के आगू समर्पन कर दीस. ये ह तब होइस जब बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ह ओकर अग्रिम ज़मानत के अरजी ला खारिज कर दीस अऊ बाद मं ओकर खिलाफ दर्ज एफआईआर ला रद्द करे के ओकर अरजी ला घलो सुनवई के लइक नइ मानत खारिज कर दीस. मई 2026 मं सुप्रीम कोर्ट ह हाई कोर्ट के ओ आदेस मन मं दखल देय ले मना करिस अऊ डॉ. सिंह ला समान्य जमानत लेगे बर कहिस.

अप्रैल मं हाई कोर्ट मं अग्रिम ज़मानत अरजी के विरोध करत,सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ह बेंच के आगू सुंचू के डिवाइस ले मिले वॉट्सऐप गोठ-बात के जिकर करिस अऊ ओला पेश करिस – जेन ह अब पब्लिक रिकॉर्ड मं हवय. सुनवई बखत कोर्ट मं पेश करे गे अऊ पारी के हासिल करे गे ये सबूत मन ले चिंता मं डरेइय्या कतको बात उजागर होय हवय.

एक ठन गोठ-बात मं, आरोप हवय के सुंचू ह डॉ. सिंह ला बताय रहिस के बांग्लादेश के ढाका के तीर के एक ठन गाँव ले लाय गे एक झिन गरीब किडनी दानदाता के बेंगलुरु मं किडनी निकारे के आपरेसन बखत परान चले गीस. ओला ओ गाँव जाके दानदाता के जवान घरवाली ला 1 करोड़ रूपिया मुआवजा देय ला परिस जेकर ले पुलिस तक बात झन हबरय. सबूत नंबर 3393 अऊ 3415 के रूप मं दरज ये वॉट्सऐप गोठ-बात मन मं ये बात के जिकर हवय के दानदाता के कफन-दफन बेंगलुरु मं कलेचुप कर दे गे रहिस. सबूत मन मं सामिल एक ठन वॉट्सऐप गोठ-बात ले पता चलथे के सुंचू ह डॉक्टर ले कहे रहिस के ये घटना ले होय खरचा ला जम्मो टीम ला बांटके उठाय ला परही.

गोठ-बात मं जबानी पइसा के लेन-देन के बात हवय. सिंह के अग्रिम जमानत अरजी के सुनवाई बखत पुलिस ह अदालत ला बताइस के सब्बो लेन-देन हवाला ले करे गे रहिस.