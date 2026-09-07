साल 2021 तक, रोशन अऊ ओकर परिवार के अधिकतर गुजारा ओकर डेयरी के करोबार ले होवेईया कमई ले चलत रहिस – फेर मवेसी मन के रोग ह बिपत्ति ला दीस. येकर छोड़, वो ह अपन चार एकड़ के खेत मं धान अऊ साग-भाजी घलो कमावत रहिस. रोशन अऊ ओकर छोटे भाई अमोल ह हालेच मं डेयरी के धंधा सुरु करे रहिन.

ओकर ददा, सदाशिव कुले, तीर के नागभीड़ शहर मं रेलवे लोकोमोटिव शेड ले मैकेनिक के काम ले रिटायर होय रहिस अऊ ओला मामूली पेंसन मिलत रहिस. वो ह अपन जमा पूंजी ले जमीन बिसोइस अऊ अपन तीनों लइका, दू बेटा अऊ बेटी के बिहाव करिस.

कुले परिवार करा 12 ठन जर्सी गाय रहिस अऊ इहाँ के बजार मन मं अऊ डेयरी कंपनी मन ला गोरस बेचके महिना मं करीबन 80,000 रूपिया कमावत रहिस. रोशन अऊ अमोल ह सरकारी योजना के तहत बैंक लोन लेके मवेसी मन बर बड़े अकन कोठा बनवाय रहिन, ओ मन डेयरी के काम ला बढ़ाय बर चाहत रहिन.

ओकर बाद, गाय मन बीमार परे अऊ मरे लगिन.

पहिला सूदखोर महाजन/साहूकार, मनीष घाटबंधे – जेकर नांव एफआईआर अऊ आरोपपत्र (चार्जशीट) मं आरोपी के रूप मं सामिल हवय – वो ह रोशन ला कुछु बखत बर उधार दे रहिस.

रोशन के आरोप हवय के कुछेक हफ्ता मं ओकर शर्त मन अऊ बाढ़ गे.

रोशन कहिथे, “ वो ह मोला 15 दिन के भीतर पइसा चुकाय ला कहिस. जब मंय चुकता करे नइ सकंय, त वो ह कहिस के मोला 20 फीसदी बियाज अऊ हर दिन के 5,000 रूपिया जुर्माना देय ला परही.”

जब रोशन ह विरोध करिस, त ओकर मारपीट करे गीस. ये घटना ले घर के लोगन मन भारी घबरा गीन. एकर बाद जेन होइस, वो ह सिरिफ एक ठन करजा के हाथ मं नइ रहे रहिस, फेर कतको करजा एक-दूसर उपर चढ़त गीस अऊ करजा के बोझा भारी तेजी ले चढ़त गीस. अपन रकम के वसूली सेती एक झिन सूदखोर साहूकर ह दूसर करा पठोइस, दूसर ह तीसर करा अऊ ये सिलसिला चले लगिस.