नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के जंगल के सरहद संग संग जावत, हो सकथे के तुमन ‘डबा’ लिखाय वो नान कन पथरा के चिन्हा देखे नइ सके होवव. ये धरसा वाले रद्दा मं कोस भर अऊ जाय के बाद तुमन ला लइका मन के गोठियाय सुने ला मिलही - डबा प्राथमिक शाला (प्राइमरी स्कूल) ह ये गाँव के मुहटा के चिन्हारी आय.

“एक बखत रहिस जब कोनो जानत नइ रहिस के ‘डबा’ नांव के कोनो जगा घलो हवय,” ताराचंद यादव कहिथे. “ये गाँव अपन नांव जइसनेच रहिस – ‘डबा’ [दबे],” वो ह मुचमुचावत कहिथे. आज घलो ये गाँव मं बिजली नइ ये, अऊ इहाँ के लोगन मन सोलर बैटरी लेच अपन काम चलाथें.

प्राइमरी स्कूल के इमारत बने ले सरकारी अफसर मन के नजर ये डहर गीस अऊ येला पहिचान मिलिस. “सरकारी लोग [सरकारी अफसर] इहाँ आय लगिन. अइसने करके येला एक ठन निशान [चिन्हा] मिलिस. “गाँव मं स्कूल लाय मं यादव के रहे ह बड़े काम के रहिस.

डबा मं एक झिन किसान घर मं जन्मे ताराचंद यादव ह तीर के कस्बा मं स्कूली पढ़ई करे रहिस अऊ आखिर मं जबलपुर चले गीस – जेन ह उहाँ ले तीन घंटे के रद्दा रहिस –जिहां वो ह भूगोल मं एम एम के डिग्री हासिल करिस.

जब साल 90 के दसक के शुरु मं वो ह अपन ददा संग काम करे बर लहूट के आइस, इहाँ के लइका मन के दाई-ददा बर लइका मन के पढ़इ-लिखई मं मदद बर सबके पसंद रहिस. ये ह थोकन आगू तब अऊ बढ़गे, जब 1997 मं वोला मध्य प्रदेश सरकार की 'शिक्षाशाला योजना' (शिक्षा गारंटी योजना) के तहत पढ़ाय बर 500 रूपिया देय गीस. ये योजना के तहत राज सरकार ह तउन बस्ती मं रहेइय्या लइका मन ला प्राथमिक शिक्षा के सुविधा के गारंटी देथे, जिहां ओकर घर ले कुछु फर्लांग दायरा मं अइसने कोनो सुविधा नइ होवय.

“मंय एक ठन रुख तरी सुरु करे रहेंय ,” यादव सुरता करथे. “ओकर बाद हमन एक ठन कुरिया मं पढ़ाय लगेन,” वो ह कहिथे. तीन बछर बाद, स्कूल बन गीस अऊ वो ह राज सरकार के तनखा मं गुरूजी बने बर सब्बो परीक्षा दीस, अऊ विधिवत तैनाती होइस.

यादव कहिथे के बीते कुछेक बछर मं ओकर पढ़ाय के तरीका बदल गे हवय. “पहिली हमन लइका मन ले रट्टा मारके सिखावत रहेन- जइसने अच्छर अऊ गिनती. अब हमन कहिथन, 10 धन एक, 10 धन दू – न के 11 अऊ 12; येकर ले लइका मन गणित के गिनती ला आसानी ले सीख जाथें.” अच्छर मन ला रट के सीखे के जगा, वो मन पहिली अलग-अलग शब्द के कोनो अच्छर ला चिन्हे सीखथें.

ये नवा बिचार मन के बीजहा हर दू महीना में होइय्या शिक्षक मन के ट्रेनिंग मं डारे गे हवय. असीफ बेग, जेन ह अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मं टीचर मन के ट्रेनिंग के काम देखथें, कहिथें के - “हमन मन ओमन के संग मिल के पढ़ाथन, अऊ ओमन अपन हुनर के जाँच अपन संगी मन के बीच में करथें.”