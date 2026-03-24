अगर रउरा नौरादेही वन्य अभयारण्य के जंगली बाउंड्री से सटी के जाएब, त शायद रउरा के डबा जाए वाला रस्ता पर तीर लागल पत्थर के चीन्हा ना लऊकी. ए माटी से सनल रस्ता पर तीन किलोमीटर गईला, पर बच्चन के आवाज सुने के मिली, गांव के सामने ही डबा के प्राथमिक शाला आपन हाजिरी जनावत लऊक जाई.

"एगो समय रहे कि केहू के मालूम ना रहे कि डबा नाम के कवनो जगह भी बा," ताराचंद यादव कहने फिर मुस्कुरा के आगे कहने "गांव के नाम डबा ह न जईसे दबाईल होखे,". आज ले गांव में बिजली, नईखे अउर रहवईया के सोलर बैटरी से काम चलावे के पड़ेला.

प्राथमिक शाला भवन के निर्माण से सरकारी ध्यान आ पहचान मिलल. "सरकारी लोग आवे लागल. ओही से हमनी के सड़क पर पत्थर के निशान मिलल," यादव जी बतवने उन्ही के गांव में रहले से गांव में स्कूल खुलल.

डबा के एगो किसान के घरे जनमल ताराचंद यादव आसपास के कस्बा में पढ़ी के, तीन घंटा दूरी पर बसल जबलपुर गईने जहां से ऊ भूगोल में स्नातक कईने.

नब्बे के शुरु के दशक में जब यादव जी अपना बाऊ जी के मदद करे गांव लौट के अईने, गांव के बाकी माई बाप खातिर ऊ एगो उम्मीद रहने कि उनकर लईकन के पढ़ले में मदद करिहे. साल 1997 में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षाशाला योजना के तहत उनके 500 रुपया तनखाह मिले लागल. ए शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एगो प्राइमरी स्कूल शुरू करेले, अगर लईका के घर के एक किलोमीटर के अंदर कवनो स्कूल नईखे तब.

"हम पेड़ के नीचे पढ़ावल शुरू कईनी," यादव कहने. "फेर हमनी के झोपड़ी में गईनी.” ओकरी तीन साल के बाद स्कूल बनल, अउर ऊ मास्टर बने खातिर राज्य के सब परीक्षा पास कईने, फेर उनकर नियुक्ति भईल आ वेतन भी मिले लागल.

यादव जी कहेने कि उनकर पढ़वला के ढंग पहिले से बदल गईल बा. " पहिले हमनी के छात्रन के वर्णमाला, गिनती सब कुछ रटा के पढ़ावल जाव, लेकिन अब हमनी के कहेनी के दस धन एक, दस धन दू पढ़, ग्यारह बारह नाही. ऐसे बच्चा के गणित और आसानी से समझ आवेला." वर्णमाला के रटी के याद कईले से अच्छा एक अक्षर के अलग-अलग शब्द में चीन्हे के सिखावे के प्रयास होखे.

ई सब नया तरकीब हर दू महीना पर होखे वाला अध्यापक कौशल प्रशिक्षण के नतीजा ह. "हमनी के ओ सब के साथ सह शिक्षण भी कईल जाला, अउर ऊ लोग आपन कौशल आपन आपन सहकर्मी पर परखेने," आसिफ बेग बतावेने. दमोह में काम करे वाला एगो एनजीओ अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन में आसिफ काम करेने, जवन अध्यापक कौशल प्रशिक्षण के सहयोग करेला.