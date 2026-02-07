हालम्मा कहिथे, “हमन येला अपन घर बनाय हवन,” अऊ वो ह 5x5 के चलों घेरा के कोनहा मं बने चार ठन कटमट चिन्हा वाले चकोर घेरा (कोठ) कोती आरो करथे. ये कोठ मन गाँव के मन्दिर का पाछू एक ठन ऊंच चबूतरा के सीमेंट-गिट्टी वाले चिकना भूंइय्या मं रंगे हवय, जिहां वो मन बइठ के खेलत हवंय. कटमट चिन्हा वाले चकोर घेरा हरेक खिलाड़ी के घर आय. हर घर मं चार ठन गोटी रहिथे- जेन ला टूटे चुरी के रंग धन अकार ले अलग अलग चिन्हाय जाथे. अमली चिचा धन पासा फेंके के बाद खिलाड़ी तय करथे के वोला कोन गोटी ले चाल चलना हवय. देख के अइसने लागथे के कोनो खास चाल हवय, फेर हमन ला वो ह समझ मं नइ आवत हवय. बीच मं घलो एक ठन कटमट वाले कोठ हवय जेन ह हमर बर अभू घलो जनौला बने हवय.

नागराज कहिथे, “जब कोनो खिलाड़ी के सब्बो गोटी मंझा के कटमट वाले चकोर कोठ मं हबर जाथे, त खेल खतम हो जाथे.” करीबन 50 बछर के सियान कलेचुप देखेइय्या आय, जेन ह घेरा बनाके बइठे माइलोगन मन के पाछू बइठे रहिस, अचानक ले समझाय बर आ जाथे. वो ह बताथे, “धान के खेत मं बूता करे के बाद मंझनिया खाय के बाद, वो मन इहाँ खेले बर जुरथें. घर मं मनोरंजन के कोनो साधन नइ ये. बिजली नइ ये. टीवी नइ ये. ते पायके वो सब्बो झिन संझा 4 बजे तक ले खेलथें.

हालम्मा चिचा हमर हाथ मं राख देथे अऊ हमन ला दुबारा खेले बर खिंच लेथे. एक अऊ मऊका. ये दारी, चिचा मन रंगाय खाना मन के उपर बढ़िया गिरथे. चार ठन ले दू ठन सही कोती ऊपर डहर. ताली बजथे, अऊ हमर गोटी दू खाना आगू बढ़ जाथे. हमन ला अब तक ले ये खेल के नांव पता नइ रहिस.

"येला कट्टेमन्ने कहिथें, गाँव के एक झिन अऊ जवान लइका, माइलोगन मन संग हमर गोठ-बात सुनके बीच मं बोल परथे.