हालम्मा बतइली, “हमनी एह सब के आपन घर बना लेले बानी.” ई कहत ऊ 5 गुणा 5 के चौखुट के किनारा पर बनल चार ठो कटकुट (क्रॉस) वाला खाना ओरी देखइली. गांव के मंदिर के पिछवाड़ा में जवन चबूतरा बनल बा, ओकर सलेटी रंग के टाइल पर ई चौखुट आ ओकर खाना सब बनावल बा. जवन खाना में कटकुट बनल बा, ऊ खिलाड़ी के ‘घर’ मानल जाला. हर घर में खिलाड़ी के चार ठो गोटी रहेला, जेकरा चूड़ी के टूटल टुकड़ा के रंग आ नाप से चिन्हल जाला. इमली के बिया, चाहे पासा फेंकला के बाद खिलाड़ी तय करेला कि ऊ कवन गोटी आगू बढ़ाई. खेल एगो चाल के हिसाब से खेलल जा रहल बा, बाकिर हमनी ओकरा बुझ नइखी पावत. बीच में कटकुट वाला खाना अबहियो हमनी के समझ से बाहर बा.

नागराज बतइलन, “जइसहीं खिलाड़ी के चूड़ी वाला सब गोटी बीच में बनल कटकुट बनल खाना में पहुंच जाला, खेल पूरा हो जाई.” पचास पार कर चुकल ई आदमी खेल के मूक दर्शक बाड़न, जे मेहरारू लोग के पाछू चुपचाप बइठल रहेलन. बाकिर जइसहीं समझावे के मौका मिलल, ऊ एकदम से बतावे लगलन. “धान के खेत में खटला आउर दुपहरिया के खान खइला के बाद ऊ लोग इहंवा जुटेला. घर में त मन लगावे के कवनो साधन नइखे. ना त बिजली बा, ना टीवी. एहि से पांचों जनी लोग चार बजे दुपहरिया ले खेलत रहेला.”

हालम्मा हमनी के हाथ में इमली के बिया रख देली आ चाल चले के कहली. हमनी के एगो आउर मौका मिलल रहे. अबकी बेरा पासा सब रंगल चौखुट पर तरीका से गिरल. चार में से दू गो पासा एकदम सही से पड़ल रहे. सभे ताली बजावे लागल. आउर हमनी के चूड़ी वाला गोटी दू खाना आगू सरकल. हमनी के अबहियो एह खेल के नाम ना जानत रहीं.

गांव के एगो आउर जवान लइका, मेहरारू लोग से हमनी के बतकही सुनत बीचे में टपक पड़ल, “एकरा कट्टेमन्ने कहल जाला.”