அனந்தப்பூர் அம்பேத்கர் சிலை மீதான மாலை
ஆந்திராவின் அனந்தப்பூர் டவுனில் ஒரு தலித் வங்கிக் காசாளரும் பூ விற்கும் ஓர் இஸ்லாமியரும் அவர்களின் மதிப்புக்குரியத் தலைவரின் சிலைக்கு தினசரி புதிய பூக்கள் கிடைத்துவிடுவதை பல ஆண்டுகளாக உறுதி செய்து வருகின்றனர்
Mumbai, Maharashtra|
SAT, MAY 24, 2025
Author
Translator
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/dr-b-r-ambedkar-mp-ta