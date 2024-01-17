SANGUR, PUNJAB|
WED, JAN 17, 2024
രാജ്യത്തെ നടുവൊടിക്കുന്ന ഇഷ്ടികച്ചൂളകളിൽ
ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽസ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം ചൂഷണവും ക്രൂരതയും നടക്കുന്നത് ഇഷ്ടികച്ചൂളകളിലാണ്. ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ അതിദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങളിലെ ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ, വർഷത്തിൽ ആറുമാസത്തോളം ഈ ചൂളകളിലേക്ക് ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തിനായി കുടിയേറുന്നു. അവിടെ അവർ, താത്ക്കാലികമായുണ്ടാക്കിയ കൂരകളിൽ ജീവിച്ച്, എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഭാരവുമേന്തി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന മിതമായ വരുമാനംകൊണ്ടാണ് കൊല്ലത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങൾ അവർ തള്ളിനീക്കുന്നത്. ആ മാസങ്ങളിൽ അവർ ആരുടെയെങ്കിലും പാടത്തും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ഇഷ്ടികച്ചൂളകളിലെ തൊഴിലിന് പലപ്പോഴും ഒരു അടിമവേലയുടെ സ്വഭാവമാണുള്ളത്. കരാറുകാരിൽനിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ മുൻകൂർ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ, ദിവസവും അവർ കൃത്യമായ എണ്ണം ഇഷ്ടികകൾ നിർമ്മിക്കണം. ആ എണ്ണമാകട്ടെ പലപ്പോഴും വളരെക്കൂടുതലുമായിരിക്കും. മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡിഷ, തെലുങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഇഷ്ടികച്ചൂള തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള പാരി കഥകളാണ് താഴെ
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9. കൊലോശിയിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ: ‘ഹാജർ‘ രേഖപ്പെടാത്തവർ
മഹാവ്യാധിക്കാലത്ത് രണ്ടുവർഷം സ്കൂളില്ലാതിരുന്ന താനെയിലെ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് തിരികെപ്പോകാൻ ആവുന്നില്ല, താത്പര്യവുമില്ല
8. 'അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങിനെ കഴിക്കും'
സംഗ്ലി ജില്ലയിലെ ഇഷ്ടികച്ചൂളയിൽ പണിയെടുക്കാനായി കുടിയേറുന്ന കൈക്കഡി സമുദായത്തിലെ കഴുത വളർത്തലുകാർ അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കഴുത മോഷണം അവരുടെ ജീവിതത്തെ വലയ്ക്കുന്നു
7. നുവാപാഡയിലെ ഒരു യുവതിയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി
യുവതിയായ തുള്സയുടെ മരണം, കുടുംബത്തിന്റെ വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടബാദ്ധ്യതകള്, ഒഡീഷയിലെ ഇഷ്ടിക ചൂളകളിലേക്ക് ജോലിക്കായുള്ള കുടിയേറ്റം എന്നിവയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ ജില്ലകളിലൊന്നിലെ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു
6. ‘എന്റെ കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യും?’
ഇഷ്ടിക ചൂളകളിൽ ജോലിചെയ്യാനായി മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കുടിയേറാറുള്ള, ബോറണ്ട ഗ്രാമത്തിലെ ആദിവാസി ഊരിൽ നിന്നുമുള്ള വനിതാ ഭോയറിനും കുടുംബത്തിനും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം പക്ഷെ ദുരിതമയമാണ്. തൊഴിൽ കിട്ടാനില്ല, ഭക്ഷണവും, പൈസയും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള പ്രതീക്ഷയും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
5. കിലോമീറ്ററുകൾ നീളുന്ന അവിരാമമായ നടത്തങ്ങൾ
കോവിഡ്-19 അടച്ചിടൽ വന്നതോടെ താനെയിലെയും പാൽഘറിലെയും ഇഷ്ടികച്ചൂളയിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആദിവാസി കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, യാതൊരു വരുമാനവുമില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മഴക്കാലംവരേക്ക്.
4. ഉറങ്ങുന്നതിനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോ മൈലുകളോളം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്
കോവിഡ്-19 ലോക്ക്ഡൗണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാല്ഘര് ജില്ലയിലുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരും ആദിവാസികളുമായ ചൂള തൊഴിലാളികളെ സാമ്പത്തിക-ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളില് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവരാക്കി തീര്ത്തു. കൂടാതെ അനിശ്ചിതത്വം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള അന്ത്യശാസനത്തിനും അവര് വിധേയരായി.
3. കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ചൂളയിലേക്കുള്ള നീണ്ട യാത്ര
ജോലി ചെയ്ത് വായ്പകള് കൊടുത്തു തീര്ക്കുന്നതിനായി ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ കാൽനടയായും റോഡ്, റെയിൽ മാർഗ്ഗങ്ങളിലും തെലങ്കാനയിലെ ചൂളകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്
2. 'ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്'
ഒഡീഷയിലെ ബൊലാംഗിർ ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള വൃദ്ധകർഷകരായ ധരുവകൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കുടിയേറിയത് ഇഷ്ടികച്ചൂളയിൽ പണിയെടുക്കാനായിരുന്നു. കഠിനമായ ജോലി കാരണം, വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും ഇഷ്ടികച്ചൂളയുടെ ഉടമ അവരെ പോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല
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