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FRI, FEB 21, 2025
లైంగిక, జెండర్ ఆధారిత హింస (SGBV) పై PARI సిరీస్
లైంగిక, జెండర్ ఆధారిత హింస (SGBV) పై దిగువ కథనాలలో మనకు చూపించినట్లుగా, మహిళలపై నేరాలు బహుముఖాలను ధరిస్తాయి. సెక్స్ వర్క్, వలసపోవటం, జెండర్ స్థిరీకరణ శస్త్రచికిత్స, తన పై అధికారులకు వ్యతిరేకంగా న్యాయం కోసం ఒక మహిళా పోలీసు చేసిన పోరాటం ఇందులో కనిపిస్తాయి. వీటన్నింటిలో అంతర్లీనంగా మహిళలు ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేదాని గురించి పితృస్వామ్య నిబంధనలు, మహిళలపై హింసను సాధారణీకరించడం, 'ప్రేమ' ముసుగులో యువతుల అక్రమ రవాణా ఉన్నాయి. చట్టం ఏమిటి, అది ఏమి చెబుతుంది, అది కదలటానికి ఎంత సమయం పడుతుంది వంటి విషయాలు జెండర్ నేరాల వర్ణపటలంలో కూడా కవర్ అయ్యాయి. PARI ఈ చిన్న సిరీస్ను Médecins Sans Frontières (MSF)/ Doctors Without Borders, Indiaతో కలిసి రూపొందించింది
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5. విధి నిర్వహణలో
విధి నిర్వహణలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ దామినిపై ఆమె పై అధికారితో సహా ముగ్గురు వ్యక్తులు అత్యాచారం చేసిననప్పుడు, ఒక మోసపూరిత వ్యవస్థను ఆమె ఎదుర్కొన్నారు. న్యాయం కోసం ఆమె సాగిస్తోన్న పోరాట కథ ఇది
4. ‘వాళ్ళెప్పుడూ నన్ను దిసపాదాలతోనే ఉంచారు'
మానవ అక్రమ రవాణా బాధితురాలైన కజ్రీ, గత 10 సంవత్సరాల తన జీవిత శకలాలను ఒక చోటకు పేర్చింది. ఆమె తండ్రి సహాయం కోసం న్యాయవాదులు, పోలీసులు, న్యాయస్థానాలను అర్థించినా గానీ, అదంతా అరణ్యరోదనే అయింది
3. ‘నాకు ఇంటికి వెళ్ళాలని లేదు’
లైంగిక, జెండర్ ఆధారిత హింసలు తరచుగా బంధువుల నుంచి, తెలిసిన వ్యక్తుల నుంచే ఎదురవుతాయి. చివరకు దిల్లీలోని వ్యభిచార గృహాలకు ‘పారిపోయిన’ అసోమ్ యువతి కోమల్ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. తన జీవితంలో రెండవసారి రక్షించబడిన ఆమెను పోలీసులు తనపై అత్యాచారం చేసినవాడుగా ఆమె ఆరోపించిన అతను నివసించే ఇంటికే తిరిగి పంపిస్తున్నారు
2. తనను తాను కలుసుకునేందుకు సుమిత్ చేసిన ప్రయాణం
లైంగిక, జెండర్ ఆధారిత హింస ఎన్నో రూపాలలో వ్యక్తంకావచ్చు. కుటుంబ పరమైన వ్యతిరేకత మొదలుకొని అంతేలేని వైద్య-చట్ట పరమైన సాచివేత వరకు, సుమిత్ తన జెండర్ గుర్తింపును తిరిగి పొందేందుకు అమిత కష్టతరమైన ప్రయాణాన్ని సాగించాడు; అతనింకా ఎంతో ప్రయాణాన్ని సాగించవలసే ఉంది
1. బాంస్వారాలో: నోరునొక్కి కట్టిపడేసే కుటుంబ సంబంధాలు
కుశల్గఢ్ తహసీల్లో, తన పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు,19 ఏళ్ళ దియా అనే భిల్ ఆదివాసీపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. అంతకుముందు ఆమెను కిడ్నాప్ చేసి, బందీగా ఉంచి, పని చేయించుకొని, హింసించి, వదిలేశారు. ఆమెకు జరిగినట్టే, పెళ్ళి ముసుగులో ఆమెలాంటి ఎందరో యువతులను అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు
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https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-te