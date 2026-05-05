भारी घाम मं, सिरिफ झुलसा देवेइय्या हवाच ह दिमाग ला चकरा देथे, फेर ये तउन कतको मुस्किल मन ले के आय जेकर संग अगरिया मन के जिनगी गुजरथे. नून के खेत मं बूता करेइय्या सकला अहीर कहिथे, “बीते कुछेक बछर ले, इहाँ हर कोनो नुनछुर पानी मं ठाढ़ होय बर रेन बूट पहिरथे. हमर बड़े सियान मन अइसने करत नइ रहिन. अऊ हमन देखे हवन के चिता के आगि घलो ओकर मन के गोड़ ला जराय नइ पावत रहिस. कभू-कभू हमन ओकर उपर जियादा घीव डारत रहेन. ओकर बाद, हमन लाश के जेन हिस्सा गोड़ ला जराय नइ पावत रहिस, वो मन ला संकेल के नून के एक ठन कबर मं अलग से दफना देवत रहेन.”

जेन हिंदू अऊ मुसलमान परिवार नून के ये खेत मं बूता करथें, ओकर मन के किस्मत एक जइसने हवय – ओकर मन के चमड़ी के रंग एके जइसने पिंयर हवय, आंखी एक जइसने डबडबाय हवंय; वो मन के खाय के के जिनिस घलो एके जइसने हवय, बाजरी नो रोटला, माग नी दाल (बाजरा के रोटी अऊ मूंग के दार); अऊ सबले बढ़के, वो मन अपन एकेच चिंता ला एक दूसर ला बताथें :पानी: ओकर मन के जिनगी एकेच भारी जरूरी साधन के काबू मं रहिथे: वो आय मीठापानी. मतलब पिये के अइसने पानी जेन ह नूनछुर झन होय हो.

22 बछर के रिज़वाना के चार लइका हवंय, अऊ वो ह अपन सरी जिनगी अगरिया के रूप मं गुजारे हवय. न त वो अऊ न शारिक कभू स्कूल गीन – अगरिया परिवार आठ महीना रण मं गुजारथें अऊ ओकर लइका मन स्कूल मं भरती नइ हो पावंय. ये ओ मन के कठिन जिनगी के कतको दिक्कत मन ले एक आय जेन ला बेस्वास नइ होवय. जेन दिन पारी ह रिजवाना ले मिले गे रहिस, वो दिन वो ह चार-पांच दिन ले नुहाय नइ रहिस. ओ ह तब नुहाही जब वो ह ईड बर अपन गाँव टागा (रापर ब्लाक) जाही. बीते तीन बछर ले रिजवाना के परिवार एक ठन निजी टेंकर वाले ले पानी बिसोवत हवय, जेन ह हरेक 10-15 दिन मं पानी पहुँचाथे. इहाँ के लोगन मन के कहना आय के कलेक्टर के दफ्तर ह साल 2023 के बाद ले ये इलाका बर टेंकर ले पानी पहुंचाय के ठेका नइ देय हवय. येकर पहिली, पंचायत फोकट मं पानी देवत रहिस, फेर जल आपूर्ति विभाग ह कभू बकाया ला चुकता नइ करिस, अऊ एकरे सेती वो सेवा बंद हो गीस. येकर ले परिवार ह पानी बेचेइय्या निजी लोगन मन के दया के भरोसे रहिगे हवंय.

“मोर परिवार मं छै परानी हवंय,” रिजवाना कहिथे. “दू झिन बेटी अऊ दू झिन बेटा अऊ हमन दूनों. जब घलो टेंकर आते हमन तीन तीन बैरल [हरेक मं 100 लीटर] पानी बिसोथन.” गर ये ह हर दस दिन मं एक बेर होथे, त ये ह हर परानी बर रोज के करीबन पाँच लीटर पानी होथे. “जतक जियादा घाम परथे, हमन ला ओतक जियादा पानी के जरूरत परथे.जब पानी कम पर जाथे अऊ टेंकर आय मं कुछु अऊ दिन बांचे रहिथे त हमन नुहाय, कपड़ा, बरतन धोय जइसने सब्बो गैर जरूरी काम नइ करन. पिये बर हमर करा सिरिफा इहीच पानी होथे.” जेन पानी डहर वो ह आरो करत रहिस, वो ह प्लास्टिक के ड्रम भीतरी गंदा अऊ करिया दिख्त रहिस. बहिर एक ठन नान कन कप रखाय हवय, जेन मं चिरई मन आके पानी पिथें.

इहाँ सब्बो कुछु अऊ हर कोनो पियासा हवय.

ये बात के कोनो तय नाप नइ ये के कोनो मइनखे ला हरेक दिन कतक पानी के जरूरत परथे, फेर संयुक्त राष्ट्र के कहना हवय के हरेक मइनखे ला रोज के कम से कम 50 लीटर पानी बउरे के हक हवय. ये बात बर मुंबई, दिल्ली अऊ बेंगलुरु जइसने शहरी इलाका मन मं, हरेक मइनखे रोज के 150-200 लीटर पानी बउरथे. जल जीवन मिशन के तहत, सरकार मन गाँव देहात इलाका मं हरेक मनखे ला 55 लीटर पानी देय के लक्ष्य राखथें. फेर रण जइसने जगा मन मं ये मात्रा घटके पाँच लीटर रही जाथे.