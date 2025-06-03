नून के खेती मं कतको किसिम के बूता करे ला परथे “ वो ह येकर पहिली मजूरी करत रहिस, नून के गाड़ी मन ला लोड करत रहिस,” शारदा बेन कहिथे. “50 ले 100 किलो के बोरी भरे मं हमन 300-500 रूपिया कमा लेवत रहेन. मंय नून के बोरी भरे ला फेक्टरी जावत रहंय. ये ह घर ले आधा कोस ले कम दूरिहा रहिस, मंय बिहनिया 6 बजे जावत रहंय अऊ संझा 5 बजे लहुटत रहंय. मजूरी तय नइ रहिस. हमन जेन बूता करन ओकर हमन ला पइसा मिलय. मंय अऊ मोर दूनों बेटी उहाँ बूता करत रहेन. हमन जेन 1,000 बोरी भरत रहेन, वो मं हमन ला 80 रूपिया मिलत रहिस. अइसने करके, हमन तीनों झिन मिलके जम्मो दिन बूता करके 450 ले 500 रूपिया कमा लेवत रहेन,” शारदा बेन के मुंह ले निकले हरेक बोल कठोर असलियत ला उजागर करथे.

“एक झिन नोनी के बिहाव होगे, दूसर ह बूता करे छोड़ दीस. ये ह अइसने बूता नो हे जेन ला कोनो अकेल्ला कर सकय. हमन ला कम से कम तीन झिन के जरूरत परथे. बोरी ला भरे, वोला सीले, 25 धन 50 किलो के कट्टा बनाय ला परथे. ये ह बनेच बूता आय. हमन पिसाय नून ला कोड़े बर कुदारी काम मं लाथन,” शारदा बेन अपन ब्लाउज के बांहा मं अपन चेहरा के पछिना पोंछत अऊ अपन हाथ मं लगे माटी ला साफ करत कहिथे.

गाराकाम मं चुंवा कोड़े घलो रहिथे. मजूर मन तब तक ले कोड़त रइथें जब तक ले पानी नइ मिल जावय. डी के वानिया कहिथें, “पहिली नून के खेती बर हमन रेगिस्तान मं 25 ले 60 फीट गहिर चुंवा खनत रहेन. आज हमन ला 80 ले 250 फीट गहिर पानी सेती बोर खनवाय ला परथे.” 80 बछर के शांता बेन मरसुनिया सुरता करथे, “बनेच बखत पहिली, जब हमन रेगिस्तान मं जावत रहेन त सरा खड़घोड़ा दुख मनावत, रोवत रहय. जब हमन गाड़ी मं बइठ जावर रहेन, त हमन सात ले आठ महिना तक लहूटत नइ रहेन.” अनिल पड़ालिया कहिथे, “काम काठु खरू, पण पेला जेवु काठु न रायूं, टेक्लोलाजी ने लीथे [ये मं कोनो संदेह नो हे के काम चुनोती वाले आय, फेर पहिली जइसने नई, तकनीक के सेती].”

"हमर पाटा खाराघोड़ा ले आसान 12 कोस दूरिहा हवय,ओकर बाद घला हमन हफ्ता मं एक बेर, कभू-कभू महीना मं एक बेर गाँव जाथन, अपन जरूरत के समान धरके लहूट आथन. इहाँ तक के साग-भाजी वाला घाला अपन फटफटी ले इहाँ आथे; हर हफ्ता पीये अऊ घर बउरे बर पानी के टैंकर आथे. सौर पैनल मन घला हमर बूता आसन कर दे हवंय. [ मतलब अब बिजली के सब्बो अऊजार अऊ जिनिस सौर ऊर्जा ले चलथे, पहिली जइसने हाथ ले करे नइ परे]. जब हमन रेक चलाथन अऊ खेत मं दंतारी मारथन त हमन जूता पहिरथन,” अनिल ह अगरिया लोगन मन के जिनगी मं आय कतको बदलाव के सार बात ला राख देथे.