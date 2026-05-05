गुजरात में, पछिला बीस बरिस में पानी के सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन देखल गइल. अब पानी सप्लाई के जादेतर काम प्राइवेट लोग के हाथ में आ गइल बा. राज्य में पानी के व्यवस्था पर दसियो बरिस से नजर रखत आइल एगो स्थानीय कार्यकर्ता पंक्ति जोग कहेली, “गुजरात के पानी विभाग अपने पानी ना सप्लाई करे, प्राइवेट कंपनी के पानी पहुंचावे के ठेका देवेला.” ऊ इहो बतइली, “कुछ साल पहिले जब सुरेंद्रनगर में बहुत बड़ा जल संकट भइल, त ऊ सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछली कि उहंवा पानी के केतना टैंकर चल रहल बा. बाकिर विभाग जवाब ना देलक. प्राइवेट कंपनी भी कवनो जवाबदेही ना रखे. रण में आवते लोग सरकार के नजर से ओझल हो जाला. सरकार ओह लोग के कवनो सुविधा के ख्याल ना रखे, पानियो के ना.”

सन् 2024-25 के कैग (सीएजी) रिपोर्ट बतावता कि 2009 से 2025 के बीच सरकार के मोटा-मोटी 323.73 करोड़ रुपइया ‘वॉटर लोन’ (पानी खातिर करजा) के मद पर खरचा भइल. ई करजा घरे-घरे पानी के पाइप लगावे, बोरवेल बनावे, पानी शुद्ध करे के प्लांट लगावे खातिर उठावल गइल रहे. अब ई लोन वाला खाता सब बंद पड़ गइल बा (चलन में नइखे). मतलब जल आपूर्ति विभाग 16 साल में जवन पैसा देलक, ऊ अकाउंट धीरे-धीरे बेकाम (निष्क्रिय) हो गइल. अब कागज पर त करजा देखाई देता, बाकिर असल में ऊ पइसा कहूं नइखे.

कैग रिपोर्ट से पता ना चले कि ई पइसा सब कहंवा खरचा भइल. मतलब ऊ पइसा अब वापस मिलल मुस्किल बा. आ जइसन काम खातिर रखल गइल रहे, ओह मद में खरचो ना भइल. एही से गांव-शहर में पानी के व्यवस्था में कवनो सुधार नइखे देखाई देत, आ ना सिस्टमें ठीक से चलता.

कच्छ जिला कलेक्टर आनंद पटेल के एह बाबत ईमेल भेजल गइल, बाकिर अबले ओकर कवनो जवाब ना आइल.

गुजरात में पानी के व्यवस्था गड़बड़ बा. अब त एकरा में बहुते तरह के लोग आ संस्था जुड़ गइल बा. एही से जवाबदेही तय कइल लगभग नामुमकिन हो गइल बा. जादेतर लोग थक-हार के एकरा बारे में कुछ कइल छोड़ देले बा. अगरिया हित रक्षक मंच के घनश्याम भाई के कहना बा, “सीजन सुरु होखते हमनी रण में रहे वाला परिवार के गिनती कइनी, ताकी सब के ठीक से पानी मिल सको. बाकिर एह कागज-पत्तर के काम ब्लॉक से जिला तक पहुंचावे में महीना लाग गइल. जबले कागज कच्छ के भुज (जहंवा जिला कलेक्टर के ऑफिस बा) पहुंचल, तबले सीजने खतम हो गइल रहे. ओह बीच परिवार के मजबूरी में महंगा दाम पर प्राइवेट टैंकर से पानी खरीद के गुजारा करे पड़ल.”

पारी टीम कइएक हफ्ता ले रापर ब्लॉक, भुज आ राज्य स्तरीय अधिकारी से संपर्क के कोसिस कइलक. पानी टैंकर चलावे वाला प्राइवेट कंपनी सब से भी बात करे के प्रयास कइल गइल. बाकिर सरकारी लोग कवनो जवाब ना देलक आ प्राइवेट कंपनी जवाब देवे के जगहा लोग के सरकारी अधिकारी लगे भेज देलक. इहंवा एगो बहुते बड़ नीमक कंपनी ‘सिल्वर सॉल्ट इंडस्ट्रीज’ बा, एकरो मालिक भौमिक पुंज बातचीत खातिर उपलब्ध ना भइलन. उनकर मैनेजर भोला राम कहलेन कि कंपनी पानी टैंकर के पइसा देवेला. बाकिर कुछ अगरिया लोग सहमत नइखे. ऊ लोग हमनी के सीजन भर पानी के 6,00 से 7,000 रुपइया के रसीद देखइलक.