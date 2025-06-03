“हमार बड़का लइका 18 बरिस के बाड़न. अठमा ले पढ़लन आउर फेरु स्कूल छोड़ देलन. दोसर लइका 16 बरिस के बाड़न. ऊ कबो स्कूल ना गइलन. हमहूं पढ़ल-लिखल नइखीं.” नीमक मजूर रामसिंग बजानिया के बात में जिम्मेदारी के बोझा साफ महसूस कइल जा सकेला. “हमनी घर में सात लोग बानी. तीन ठो लइकी, दू ठो लइका आउर हमनी दुनो प्राणी,” ऊ आपन सादा सरल लहजा में कहलन. दोसर नीमक मजूर जइसन उनको बहुते बड़ परिवार बा, आउर ओहि तरहा बड़ परिवार के बहुते झंझटो सब बा.

“मालिया में हम बीस बरिस ले काम कइनी. ओकरा बाद तीन बरिस ले दादा (वाछड़ा दादा) में. फेरु दीवा आउर तब धरंगधरा गइनी. ओहिजा हमनी खेत में काम कइनी,” कामसी भाई थाकल आवाज में कहलन. ई सब जगह सुरेंद्रनगर जिला में पड़ेला. ठामे-ठामे घूम के थाक गइलन, त आखिर में आपन घरे, पटड़ी तहसील के ओड़ू गांव लौट अइलन. बाकिर उहंवो शांति आ आराम जादे दिन ले ना टिकल. ऊ ठंडा सांस भरत कहेलन, “काम नो करिए तो तावड़ी आपदी ओंधी थाई जाए (जदि काम ना करम, त चूल्हा कइसे जरी). आपन लरिकन खातिर दिन-रात एक कइनी. कड़ा मिहनत करे से हम आपन उमिर से जादे देखाई दिहिला.” आधार कार्ड में कामसी भाई के उमिर 44 साल बा, बाकिर ऊ 60 से जादे के लागेलन.

कामसी भाई कहेलन, “काम करिला त देह टूटत रहेला. गोड़, पीठ सब बेतरहा पीड़ाला. जादे देर ले काम करे से कमर में एतना दरद होखेला, कि सहाए ना.” उनकर बात से रउआ उनकर तकलीफ साफ महसूस कर सकिला.

तीन महीना के कड़कड़ात सरदी. त पांच महीना के जरा देवे वाला गरमी. आउर अगार (नीमक के खेत) में अगरिया लोग के आठ महीना के कमरतुड़ मिहनत. नून के खेत दू भाग में बांटल जाला- गामडा (इवोपरेसन बेसिन/पानी सुखावे के जगह), आ गामडी (क्रिस्टलाइजेसन बेसिन/नून जमा करे वाला जगह). दू ठो गामडी मिला के मोटा-मोटी 70,000 वर्ग फुट के एगो पाटा कहाला.

“खाराघोड़ा में हमनी के तीन ठो पाटा बा. हमनी पांचो जना मिल के काम कइला के बादो पूरा ना पड़े. हम त अकेलहीं सब करिला, काहेकि मेहरारू घर संभारेली आउर बेटा फैक्टरी जालन.” कामसी भाई पाटा किनारे बइठ के हमरा से बतियावत बाड़न. उनका चेहरा पर बुढ़ापा, थकान आ दुख साफ लउकत बा. डी. के. वनिया बहुते सहज तरीका से ई बात बतावत बाड़न, “हमहूं कुछ दिन पाटा पर काम कइनी, बाकिर छोड़े पड़ल. बहुते कठिन काम बा.”