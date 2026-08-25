लौकडाउन से पहिले उ इंटा के भट्टा प कार करत रहलन. जहां से उनका 6,000 रोपया महीना मिला जात रहे. उ कहलन, “इंटा भट्टा त फेर से खुल गईल बा. बाकिर मेहरारू के मिरतु के बाद हम ऐतरे के कार कईल बंद क देले बानी. हम घर से बहरा ओतना नईखी रह सकत जेतना पहिले रहत रहनी. हमरा अपना लईकन के साथे रहे के बा.”

ज्योती औरी रानी 3,2 साल के उनका के कालीन बीनत देखेली. जौन उनकर नायका रोजी ह. उ कहलन, “हम इ काम कुछे महीना पहिले सीखले बानी. देखल जाता कि इ कइसन चलता. इ काम के मदद से हम अपना लईकन के साथे घरही रह सकेनी.हमार माई बहुत बूढ़ बीया. उ आपन देखभाल अपनही ना कर सकेले. जब सरिता रहली त उ हमारा मई के साथे-साथे लयिकनो के देखभाल करत रहे. हमरा नईखे मालूम कि जब उ पेट से रहे त हमनी के ओकर देखभाल करे खातिर औरी का करे के चाहत रहे. हमनी के ओकरा के अकेले ना छोड़े के चाहत रहे.”

बनारस के पीपल्स विजिलेंस कमीटी औन ह्यूमन राइट्स से जुडल सामजिक कार्यकर्ता मंगला राजभर कहलन कि कोविड -19 के परकोप के बाद से, बडगांव ब्लॉक में मातृ देखभाल के औरीयो अनदेखी भईल बा. राजभर कहलन, “इ ब्लॉक के कई गो महिला लोग एनीमिया से पीड़ित बा. ओ लोग बहुत देखभाल औरी आराम के जरुरत बा.” राजभर बीस साल से बेसी समय ले बडगांव में स्थानीय समुदाय के साथे मिल के काम कईले बाड़न. उ कहेलें, “गरीबी मरद लोग के घर छोड़ के काम खोजे के मजबूर करेला. एहीसे मेहरारू कुल घरे औरी खेत में कार करत रहेली.

राजभर बतावेलन कि महिला लोग के अपना भोजन में प्रोटीन, बिटामिन, आयरन के जरुरत बा. बाकिर उ लोग सार्वजनिक बितरण प्रणाली से मिले वाला रासन से खयका बनावेला. तरकारी कीने के काबू नईखे ओ सबके.” ओ सब के बढ़िया स्वास्थ्य सेवा ले पहूंच नईखे, सारा हालत ओ सब के खेलाफ बा.”

सीतापुर के टांडा खुर्द में, आसा कारकर्ता आरती देवी कहली कि कई गो महिला लोग एनिमीया से पीड़ित बा/ औरी ओ लोग के वजन बहुत कम बा. जेकरा से गर्भावस्था में बहुत मस्किल होला. उ कहली, “इंहां के लोग खाली दाल भात खाला. ओ लोग के ठीक से पोसन नईखे होत. तरकारी ओ लोग के खयका से गायबे बा. केहू के लगे ठीक ठाक पईसा नईखे.”

श्री कृष्ण के पत्नी कांति (55 बरीस) कहली कि खेती से होखे वाला आय में गिरावट आईल बा. “हमनी लगे खाली दू एकड़ जमीन बा, जहां हमनी धान, गेहूं के खेती करनी. हमनी के फसलो बेर-बेर बाढ़ में बह जाला.”