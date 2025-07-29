1954 मं बनाय गे, आजाद भारत के पहिली राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति मं उत्तर बिहार के कतको नदिया मं बाँधा बनाय के प्रस्ताव रहिस. कोसी अऊ ओकर बाद दीगर नदिया मन ला सुरु होके, राज मं 3,732 किलोमीटर नदी के पार मं बाँधा बनाय गीस, फेर पुर के असर वाले इलाका ला कम करे मं सफल नइ होईस. 1997 मं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मं, लेखक अऊ कार्यकर्ता दिनेश मिश्रा—जऊन ह बिहार मं जल क्षेत्र के परमुख विशेषज्ञ आंय अऊ जेन ला पुर ला काबू करे के चालीस बछर के तजुरबा हवय वो ह लिखे रहिस- के बिहार के कुल पुर के असर वाले इलाका 1954 के 25 लाख हेक्टेयर ले बढ़के 69.3 लाख हेक्टेयर हो गे हवय.

अनिल प्रकाश, जऊन ह साल 1990 के दसक के सुरु मं मछुआरा समाज बर नदिया मन ला कर-मुक्त बनाय बर गंगा मुक्ति आंदोलन के अगुवई करे रहिस, कहिथें, “आंकड़ा मन ले ये साफ हवय के बाँधा ह पुर ला काबू करे मं फेल होगे.”

बीते कुछेक बछर मं प्रकाश ह मुजफ्फरपुर जिला मं बागमती नदिया उपर बाँधा बनाय के काम के खिलाफ आंदोलन के अगुवई करे हवय.

प्रकाश कहिथे, “दुनिया भर मं, अऊ खासकरके हिमालय ले निकरे नदिया मन मं, जिहां गाद जितादा होथे, बाँधा ह बिनासकरी साबित होय हे. येकर बाद घलो, बिहार के कतको सरकार सिरिफ ठेकादर मन ला पइसा कमाय मं मदद करे पर बाँधा बनवावत रहत हवंय जेकर ले राजनीतिक पार्टी मन ला ओकर ले चंदा मिल सकय.”

काबर के विशेषज्ञ मन मं आम राय हवय के पुर ला पूरा रोके नइ जाय सकाय, ते पायके पॉलिसी अऊ ओकर पैरवी करे के रुख ह नुकसान ला कम करे डहर होगे हवय, खास करके बखत मं पुर के चेतावनी के जरिया ले, जेकर ले पुर के पानी गाँव के मुहटा मं दाखिल होय के पहिली लोगन मन ला अऊ वो मन के जिनिस-पत्तर ला निकारे जाय सकय.

पुर आय के पहिली के सूचना के महत्ता ला समझत, गूगल के पुर आय के अंदाजा के पहल ला केंद्रीय जल आयोग के संग मिलके साल 2019 मं चेतावनी जारी करे गीस. बिहार के एक ठन सेवा भावी संस्था, जेन ह ये लेख बर अपन नांव उजागर करे ले मना कर दीस, वो ह साल 2021 ले अब तक ले 12 पुर असर वाले जिला मन के 36 लाख बासिंदा मंन ला पुर आय के सूचना भेजे हवय.

ये काम मं लगे अमर कुमार शर्मा कहिथें, “हमर 12 जिला मं 320 वालेंटियर हवंय जेन मन बरसात के बखत पुर आय के चेतावनी भेजथें. हमन ला गूगल के फ्लड हब अऊ केंद्रीय जल आयोग ले घलो चेतावनी मिलथे.”