सुपौल जिला के गोपालपुर शिरे पंचायत के गोनवा गांव के कमलेस शर्मा एगो अइसन व्हाट्सऐप ग्रुप में बाड़न जहंवा बाढ़ के खतरा के बारे में आगाह कइल जाला. उनकर कहनाम बा कि सितंबर 2024 के एगो भोर उनका कइएक अलर्ट मिलल. एह में बतावल गइल रहे कि कोसी नदी के जलस्तर सांझ ले बढ़ जाई आउर इलाका में भारी बाढ़ आ जाई. चेतावनी मिलते के साथ ऊ 10 क्विंटल अनाज जोगा के रखे के बंदोबस्त कइलन.

घर के चौकी के सभे पाया के नीचे ऊ पांच-पांच ठो ईंटा रखलन. ओकरा बाद चौकी पर अनाज के बोरा सब रखल गइल. सांझ के चार बजे ले उनकर घर में पानी घुस चुकल रहे. 51 बरिस के कमलेस कहेलन, “जब ले अनाज के इंतजाम कइनी, तबले पानी घर में घुस गइल रहे.”

चौपाल जात (अनुसूचित जाति) से आवे वाला कमलेस आपन दू ठो पोता-पोती आ दू ठो भतीजी लोग के नाव पर बइठा के 400 मीटर दूर एगो सरकारी टीला पर पहुंचा देलन. एकरा बाद ऊ आपन घरवाली चंद्रकला देवी (45 बरिस) के एगो रिस्तेदार के पक्का मकान में ले जाके सुरक्षित कइलन. ई घर से आधा किमी दूर रहे.

जब ऊ आपन तीन ठो भइंसिया सब के लेवे वापस लउटन, तबले पानी पांच फीट ले चढ़ गइल रहे. “हम भइंस सब के रसड़ी पकड़नी आ तैरे लगनी. भइंस सब पाछू-पाछू आ गइल. ओह लोग के हम ऊ संबंधी इहंवा ले गइनी जहंवा हमार घरवाली रहस. एकरा बाद हम अनाज देखे खातिर लइका लगे लउट अइनी.”

उनकर एक्कइस बरिस के लइका चौकी पर रखल अनाज के बोरा सब पर सुतलन. कमलेस नाव में सुतलन. “हमनी के एह तरह 24 घंटा हो चुकल रहे. बाकिर हमनी के कवनो सरकारी मदद ना मिलल.”

कमलेस छोट किसान बाड़न. उनका लगे 2.5 एकड़ जमीन बा. ऊ गिनती के भागसाली लोग में से रहस जिनका लगे नाव रहे. बाकिर एकरा खातिर बहुते कुछ गंवावे पड़ल.

गोनवा से कोई पांच किमी दूर मुसहरनिया गांव में रहे वाला प्रमोद यादव (40) बाढ़ में आपन बाऊजी, घरवाली आ तीन ठो बच्चा संगे छप्पर पर चढ़के जान बचइलन. जबकि उनका पहिले से बाढ़ के खतरा के बारे में सूचना मिल गइल रहे.