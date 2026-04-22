थर्मल प्लांट में संविदा कर्मचारी सुरेश जाधव (54) बतावेलन कि उनकर वेतन 2010 में 2600 रूपया रहे जब उ लोग पहली बेर यूनियन बनवलें. निकोले ओ समय विधायक ना रहलें बाकिर यूनियन पर नजर राखें. नीति निर्धारक के भूमिका में आवे के बावजूद उ ओइजा पद पर बाड़ें बाकिर अब उनकर जिम्मेदारी बढ़ गईल बा.

“हमनी के 2010 में थर्मल प्लांट में काम करे वाला लगभग 1000 लोग रहनी जा आ आज हमनी के महीना के 28,000 रूपया कमा रहल बानी जा,” जाधव कहेलन.

वेतन में 16 बरिस में लगभग 1000 प्रतिशत के वृद्धि भईल, जवन ऊ समय के मजदूरन खातिर कल्पान से बाहर रहे.

पर्यावरण पर प्लांट के पड़त असर के निगरानी करे वाला जाधव के कहनाम बा कि आज ओ लोगन के आवाज जादे असरदार हो गईल बा, काहें कि विधायक ओ लोगन के पक्ष में बा. “हमनी के 2019 से पहिले नजरंदाज कईल आसान रहे, बाकिर अब हमनी के मांग के अधिक गंभीरता से लिहल जाला,” जाधव कहेलन.

आम जनता निकोले से मिले खातिर लम्बा लाईन लगा के खड़ा होले आ उनसे आपन समस्या साझा करेले. उ ओ लोगन के समस्या के दूर करेलन आ उनकरी मामलन पर फ़ॉलोअप करे खातिर अपनी सूत्रन से लगातार संपर्क में रहेलन. “इहे एगो तरीका बा जेसे हम चुनाव जीत सकेनी,” उ कहेलन. “सबेरे 10 बजे के बाद आप हमके एइजा हमरी ऑफिस के बाहर मिल सकेनी. केहू भी आ के हमसे बात मुलाकात कर सकेला.”

2024 में निकोले जब दूसरा चुनाव खातिर आपन हलफनामा दाखिल कईलें त उनकर घोषित सम्पति 87 लाख रूपया के रहे. एकर अधिकांश भाग हाले में कीनल 0.25 एकड़ जमीन आ ओपर बनल मामूली घर से रहे.

2019 में जब ऊ विधायक बनलें, त उनके महीना के 1.5 लाख रूपया वेतन मिले लागल. ई 2024 के चुनावन के बाद महाराष्ट्र में 2 लाख हो गईल. अपनी जिनगी में पहिली बेर 41 बरिस के उमिर में उ सही मासिक आमदनी पावत रहलें. एकरा में से उ अपना आ अपनी परिवार खातिर घर बनावे खातिर पईसा बचवलें.

“ओकरी पहिले पार्टी से हमके महीना के 3,000 रूपया मिलत रहे. आज भी हम अपनी मासिक वेतन के आधा हिस्सा पार्टी के दान करेनी,” निकोले कहेलन.