असल मं ओकर योगदान बनेच बड़े रहिस, इहाँ के तक के अपन क्रांतिकारी घरवाला वैद्यनाथ महतो ले घलो जियादा, जेन ला स्वतंत्रता सेनानी के रूप मं मान्यता मिले रहिस अऊ ओकर मान -सम्मान घलो रहिस. जब हमन मानबाज़ार ब्लॉक के ओकर घर मं जाय रहेन, ओकर 20 बछर पहिलीच ले ओकर घरवाला गुजर चुके रहिस. मोर अऊ सहकर्मी स्मिता खटोर के मन भारी टूट गे, जब वो ह अपन आप ला स्वतंत्रता सेनानी माने ला नकार दीस. अऊ ओकर वजह समझाय मं हमन ला घंटों लाग गे रहिस.

वो ह साल1980 मं सुरू करे गे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के मुताबिक बताय गेय ‘स्वतंत्रता सेनानी’ के परिभाषा के हिसाब ले सोचत रहिस अऊ वोला लेके ईमानदार रहिस. माइलोगन मन ला अंगरेज राज के खिलाफ ओकर लड़ई ला बड़े पैमाना मं येकर परिभाषा ले अलग रखे गीस; अऊ आन्दोलन मं जेल जाय मन ला बड़े मान देय गीस –जेकर सेती भूमिगत क्रांतिकारी मन के एक ठन बड़े हिस्सा येकर ले बहिर होगे. येकर ले घलो सबले खराब बात ये रहिस के भूमिगत क्रांतिकारी मन ले ओकर काम/करनी के ‘सबूत’ मांगे गीस – कहे के बात ये आय के, अंगरेज राज के कागजात के अधार ले भारत के आजादी के लड़ाका मन ला प्रमानित करे जावत रहिस!

जब हमन अलग नजरिया ले जिनीस मन ला देखेन, अलग ढंग ले ओकर उपर चर्चा करेन अऊ समझे सकेन, त भबानी महतो के तियाग ला देख गे दंग रहि गेन. पुरलिया के जंगल मन मं लुकाय भूमिगत क्रांतिकारी मन के खाय-पीये के बेवस्था करे बर वो ह भारी खतरा मोल लेय रहिस. वो ह अक्सर 20 धन ओकर ले जियादा भूमिगत क्रांतिकारी मन ला रांध के खवावत रहिस – उहिच बखत वो ह 25 ले जियादा परानी के परिवार ला घलो खवावत रहिस. येकर छोड़, साल 1942-43 मं, जब बंगला मं भारी अकाल रहिस, वो बखत बिजहा के बेवस्था अऊ खेती करे घलो ओकर जिम्मेच रहिस. भारत के अजादी के लड़ई मं ओकर योगदान कतक महान अऊ खतरा ले भरे रहे हवय!

तोर भारी सुरता आही भबानी दीदी.