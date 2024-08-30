असल में एह आजादी से उनकरे लेना-देना जादे रहे, उनकर घरवाला आउर जानल-मानल स्वतंत्रता सेनानी बैद्यनाथ महतो से भी जादे. मालूम होखे कि बैद्यनाथ महतो मानबजार ब्ल़ॉक में हमनी के उनकर घरे पहुंचे से 20 बरिस पहिले स्वर्गवासी हो चुकल रहस. हमरा संगे काम करे वाली स्मिता खटोर आउर हम तब बहुते मायूस हो गइनी जब ऊ अपना के स्वतंत्रता सेनानी माने से साफ मना कर देली. हमनी के एकर कारण समझे में बहुते देर लागल.

बात ई रहे कि भवानी महतो सन् 1980 में सुरु कइल गइल ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना’ में बतावल गइल ‘स्वतंत्रता सेनानी’ के परिभाषा के हिसाब से अपना के देखत रहस आउर एकरा प्रति ईमानदार रहस. ओह योजना में बतावल गइल परिभाषा से, आजादी खातिर गोरन से कवनो रूप में संघर्ष करे वाला मेहरारू लोग के बेदखल कर देवल गइल बा. एह में भूमिगत (अंडरग्राउंड) रहके आंदोलन करे वाला लोगो के नाम नइखे. एकरो से खराब बात रहे, जे लोग अंडरग्राउंड रह के लड़लक, ओह लोग से घोषित अपराधी (अंगरेजन के खिलाफ) होखे के सबूत मांगल गइल. ई ब्रितानी राज से भारत के आजादी के नायक होखे के सबूत मांगे जइसन रहे.

हमनी जब उनकर योगदान के अलग निगाह से देखनी, ओह पर अलग तरीका से चरचा कइनी, त उनकर बलिदान जान के दंग रह गइनी. पुरुलिया के जंगलन में छिपल भगोड़ा क्रांतिकारी लोग के खियावे खातिर उठावल गइल उनकर जोखिम सुनके हैरान हो गइनी. उनका पर अक्सरहा 20, चाहे एकरो से जादे आंदोलनकारी लोग खातिर खाना पकाए आउर खियावे के जिम्मेदारी रहत रहे. संगे-संगे उनका आपन 25 लोग के परिवारो खातिर खाना पकावे के रहत रहे. इहे ना, खाए खातिर जवन अनाज आउर तरकारी बनत रहे, ओकरा उगावहूं के काम उनके रहे. उहो तब जब 1942-43 में बंगाल में अकाल भयानक तबाही मचलिए रहे. भारत के आजादी के आंदोलन में उनकर योगदान केतना महान आउर जोखिम भरल रहे!

राउर नि:स्वार्थ सेवा आ समर्पण बहुते इयाद आई, भवानी दी.