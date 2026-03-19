जुलाई अऊ अगस्त मं ये दिक्कत घेरी बेरी होवत रहिथे. हरेक बेर अरुण ला कुछेक दिन बर मैसूर मं एक झिन यूरोलॉजिस्ट के देखरेख मं भर्ती कराय गीस. अक्सर वोला इंफेक्शन हो जावत रहिस, जेकर बर एंटीबायोटिक्स ले इलाज के जरूरत परत रहिस. कभू कभू ओकर ब्लड प्रेसर बढ़ जावत रहय, जेकर बर एंटी-एंग्जायटी दवई के जरूरत परत रहिस. जतन करे अऊ मुस्किल होगे.

अरुण के ददा कहिथे, “ एक बेर पेसाब के दिक्कत होय ले हमन ला मैसूर कतको बेर आय ला परिस. सरकारी अस्पताल मं इलाज फ्री हवय, फेर चामराजनगर तक गाड़ी के भाड़ा 3,000 रूपिया अऊ मैसूर तक के 5,000 रूपिया हवय. ये मं खाय अऊ रहे के खरचा घलो जोड़े जाय त ... हरेक बेर के खरचा कम से कम 10,000 रूपिया परथे.”

डॉ. मादेगौड़ा कहिथें के “सरकार अरुण जइसने लोगन मन बर बनेच जियादा नइ करय. बघवा के मारे, हाथी के कुचरे ले करीबन 20 लाख के मुआवजा मिल सकथे.इहाँ तक के लार्ज एरिया मल्टीपर्पस सोसाइटीज़ घलो बड़े अलहन अऊ देह के बीमारी ला कवर करेइय्या इंश्योरेंस पॉलिसी देथे. फेर गर कोनो मंदरस झरत रुख ले गिर जाथे त कोनो बीमा नइ होवय, कोनो मुआवजा नइ मिलय.” बीआर हिल्स समेत जम्मो भारत मं आदिवासी जंगल के जिनिस संकेले बखत अइसने कतको दिक्कत ले जूझत हवंय. “अरुण ले पहिली, केरेडिम्बा पोडू मं एक झिन अऊ लइका रुख ले गिर गे रहिस अऊ ओकर गोड़ कटा गे रहिस.” कोऑपरेटिव सोसाइटी ह कभू कभू 2,000-3,000 रूपिया मुआवजा देथे, फेर ये ह गुजरा लइक घलो नइ होवय.